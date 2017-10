Tiết kiệm trực tuyến an toàn và tiện lợi đến đâu?

Loại hình gửi tiết kiệm có mức lãi suất cao và nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đầu tư phát triển lĩnh vực ngân hàng số đang được xem là xu hướng chúng của hệ thống ngân hàng quốc tế. Tại Việt Nam, ngân hàng điện tử cũng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình sản phẩm, trong đó tiết kiệm trực tuyến là một sản phẩm đặc biệt có tác dụng kích cầu người tiêu dùng. Loại hình gửi tiết kiệm này hiện được nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm thông thường, đi kèm với đó là các hình thức ưu đãi và các mức quà tặng hấp dẫn. Đây được xem là những yếu tố có tác động lớn tới quyết định của khách hàng.

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, mới Ngân Hàng TPCP Quốc Dân (NCB) đã quyết định tặng thêm 0,1%/năm lãi suất nhằm thu hút và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ tiết kiệm online. Chị Khánh Huyền – Nhân viên văn phòng Công ty truyền thông Galaxy khi sử dụng gửi tiết kiệm online tại NCB có chia sẻ: “Tôi lựa chọn tiết kiệm online vì hình thức này thuận tiện, không tốn thời gian ra quầy giao dịch xếp hàng mà lại được hưởng lãi suất tiết kiệm cao hơn so với hình thức gửi truyền thống”.

Giao diện gửi tiền trực tuyến của NCB

An toàn và bảo mật

Trước đây, khi có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm truyền thống, khách hàng thường phải đối mặt với nỗi lo lắng khi mang theo nhiều tiền mặt, điều này ẩn chứa nhiều rủi ro trong quá trình di chuyển. Hiên nay, khi sử dụng hình thức gửi tiết kiệm online thì nỗi lo lắng đó đã được giải quyết triệt để. Cho phép khách hàng gửi tiền và tất toán ở mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet, không cần trực tiếp tới điểm giao dịch, không bị ràng buộc về thời gian, thậm chí được phép cầm cố tài khoản tiết kiệm online như loại sổ tiết kiệm thông thường…là những ưu điểm mà loại hình tiết kiệm mới này mang lại, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Chỉ cần với một cú click chuột, trong vòng vài phút, khách hàng có thể thực hiện các thao tác từ mở sổ tiết kiệm, kiểm tra thông tin lãi suất, gửi tiền, tất toán, tái tục…

Hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến của NCB hoàn toàn an toàn và bảo mật tuyệt đối, bởi lệnh giao dịch được thực hiện bởi chính khách hàng, nhân viên ngân hàng không thể can thiệp được. Đặc biệt, khi thực hiện giao dịch gửi tiền trực tuyến, hệ thống của NCB xác thực người dùng nhiều lớp và gửi thông tin xác thực cho khách hàng qua tin nhắn SMS và email. Thông tin xác thực này không thể giả mạo và không hề có sự can thiệp của con người mà tự động lưu lại trên hệ thống.

Gửi tiết kiệm trực tuyến tại NCB an toàn và được bảo mật tuyệt đối

Mọi khoản tiền gửi trực tuyến tại hệ thống NCB đều được chứng thực bằng các sao kê điện tử, nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng kiểm soát tài chính cá nhân cũng như kiểm soát trạng thái của sổ tiết kiệm. Tất cả bản sao kê chứng thực của NCB đối với dịch vụ ngân hàng điện tử cũng có giá trị tương tự như các loại hình tiết kiệm thông thường trực tiếp tại quầy.

Khi có thắc mắc hay xảy ra sự cố, khách hàng chỉ cần liên hệ ngay với tổng đài CSKH của NCB để được hỗ trợ và giải đáp một cách kịp thời. Tuy nhiên, để tuyệt đối an toàn với tất cả các giao dịch trực tuyến, chuyên gia bảo mật của NCB khuyến cáo khách hàng cần bảo quản tốt điện thoại di động, email và không cung cấp mật khẩu đăng nhập cho bất kỳ ai. Trường hợp thất lạc điện thoại hay bị rò rỉ thông tin hoặc nghi ngờ sau khi click vào đường link lạ gửi qua email hoặc SMS, quý khách cần thông báo ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng của NCB qua số điện thoại 028 38 216 216 hoặc truy cập vào website: https://www.ncb-bank.vn/nganhangso/ thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo an toàn cho tài khoản.