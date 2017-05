Tìm hiểu về công nghệ tạo Hydrogen trong máy lọc nước Kangaroo

Nước Hydrogen được biết đến đang trở thành trào lưu trên thế giới nhờ các giá trị mà nó mang lại cho sức khỏe đời sống. Tại Việt Nam, sản phẩm vừa được tập đoàn Kangaroo giới thiệu sau khi ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ với đối tác Hàn Quốc, đơn vị độc quyền sáng chế công nghệ hạt khoáng gốm, công nghệ đã được đăng ký trên thế giới.

Cấu tạo đồng bộ của máy lọc nước Kangaroo Hydrogen từ các lõi lọc, bơm áp, adapter đến van từ cút nối tự làm kín.

Công nghệ tạo hydrogen trong máy lọc nước bằng khoáng gốm chia tách cụm phân tử nước tự nhiên, nhờ hoạt tính của các ions khoáng phân ly từ các hạt ceramic hình cầu. Theo đó, nước qua hệ thống lọc sẽ có cụm phân tử nhỏ hơn, có tính kiềm (pH cao) và chống oxy hóa (ORP thấp).

Đây là phương pháp chia tách phân tử nước tự nhiên bằng công nghệ hạt nâng cao hiệu năng, bằng cách tăng bề mặt tiếp xúc với các hạt khoáng gốm hình cầu có cấu tạo đặc biệt với nhiều chức năng khác nhau. Khác với công nghệ tạo hydrogen bằng điện phân, công nghệ này phù hợp với máy lọc RO hiện đang phổ biến tại Việt Nam do khả năng phân tách phân tử nước tự nhiên bằng các ion khoáng.

Khắc phục yếu điểm của công nghệ lọc RO truyền thống, máy lọc nước Kangaroo Hydrogen trang bị công nghệ lọc RO Vortex được nghiên cứu và sáng chế bởi viện nghiên cứu Kangaroo Hàn Quốc. Với giải pháp là dòng chảy xoáy quanh ống, tăng thời gian lưu trên 4 lần so với màng lọc truyền thống, tối ưu độ xoáy của dòng chảy trong màng làm giảm sự đóng cặn trên bề mặt màng từ đó nâng cao hiệu suất lọc, công nghệ này giúp giảm đến 75% lượng nước thải so với công nghệ RO truyền thống, tăng tuổi thọ màng.

Đại diên Kangaroo cho hay "Công nghệ Hydrogen đã được sử dụng trên thế giới với nhiều công dụng và đang trở thành xu hướng cho nguồn nước sạch và khỏe. Việt Nam đang trong ngưỡng báo động về ô nhiễm từ nguồn nước, thực phẩm đến không khí ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của cả xã hội. Chúng tôi đưa công nghệ này về Việt nam nhằm cải thiện tốt hơn nguồn nước phục vụ sức khỏe cộng đồng”.

Các nghiên cứu của Hàn Quốc và Nhật bản đã chứng minh, nước giàu hydrogen với độ pH cao và ORP thấp có tác dụng giúp trung hòa các tác nhân ô xi hóa mạnh, các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện tình trạng của hệ tiêu hóa, và các bệnh tật sinh ra do ảnh hưởng của các gốc tự do. Báo cáo của Đại học Pittsburght, Mỹ xuất bản tháng 2/2010 cũng cho kết luận nước Hydrogen an toàn và tốt cho sức khỏe người dùng. Ngày nay, Nhật Bản và Hàn Quốc đã công nhận máy tạo Hydrogen là thiết bị y tế gia đình.

