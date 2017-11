Tin vui cho người mua nhà: Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định giá chung cư đang giảm dần

Đánh giá về tình hình giá thị trường bất động sản cũng như nguồn cung trong thời gian vừa qua, ông Hưng cho biết: "Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tháng 10 Hà Nội có khoảng 1.400 giao dịch tăng so với tháng 9 là 17,9%. Tại TPHCM thì có khoảng 1.500 giao dịch tăng so với tháng 9 khoảng 20%. Những con số này đã phản ánh nguồn cầu của thị trường tốt hơn so với thời gian trước".

"Xét về giá, mặt bằng giá căn hộ chung cư trên thị trường tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá căn hộ chung cư trên thị trường có xu hướng thấp hơn một chút so với thời ký trước", ông Hưng khẳng định.

Cùng quan điểm với ông Hưng, đại diện CBRE bà Nguyễn Hoài An cũng chia sẻ với chung tôi giá chung cư đang giảm cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp: "Giá bán chung cư trong quý 3 ghi nhận sự giảm nhẹ so với quý trước. Mức tăng trưởng tương đối nhanh về nguồn cung sơ cấp phần nào tạo áp lực cho thị trường, giá trung bình có xu hướng giảm nhất là tại các dự án đã hoàn thiện với mức giảm 3% theo quý, tương đương 12% theo năm".

"Trên thị trường thứ cấp cũng xuất hiện tình trạng giảm giá tương tự. Hiện nay, khách hàng mua nhà kỳ vọng chốt lời trong một khoảng thời gian ngắn là việc rất khó. Điều này khác hẳn so với thị trường cách đây vài năm. Xu hướng này chúng tôi đã nhìn thấy tại TPHCM và hiện nay là Hà Nội", bà An nhấn mạnh.

Liệu xu hướng giảm giá căn hộ có tiếp tục diễn ra trong những tháng tiếp theo của năm 2018? Trả lời câu hỏi này, bà An cho biết mặc dù giá chung cư đang có xu hướng giảm nhưng nguồn cung chung cư vẫn ồ ạt bung hàng. Năm 2017 nguồn cung chung cư Hà Nội đạt mức kỷ lục chạm mốc 35.000 căn, cao gấp 3 lần so với cách đó 4 năm. Năm 2018 và 2019, thị trường sẽ tiếp tục đón thêm gần 70.000 căn nữa".

"Nguồn cung tăng nhanh sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường BĐS khiến các chủ đầu tư sẽ phải tung ra các chương trình ưu đãi, chiết khấu mạnh mẽ hơn để hút khách. Điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường thứ cấp, đặc biệt là nhà đầu tư", bà An nhấn mạnh.

Thực tế, xu hướng giảm giá chung cư đã được các chuyên gia cảnh báo từ đầu năm 2017. Cụ thể, theo Báo cáo chỉ số nhà Hà Nội được Sở Xây dựng Hà Nội công bố hồi tháng 2/2017 cho thấy giá nhà chung cư tại Hà Nội tại nhiều khu vực đang trên đà giảm xuống so với thời điểm gốc năm 2011, đặc biệt nếu so với năm 2015 giai đoạn thị trường tăng trưởng khá mạnh thì nhiều khu vực giá chung cư trung cấp cũng ghi nhận mức giảm tại nhiều quận.

Cụ thể, nếu so sánh chỉ số hiện tại với thời điểm gốc năm 2011 (chỉ số 100%) thì quận Bắc Từ Liêm là khu vực có giá căn hộ giảm mạnh nhất trong 5 năm qua. Theo đó, vào quý 4/2016, chỉ số giá nhà chung cư tại Bắc Từ Liêm chỉ còn 73,69%, giảm 26,31%. Tiếp đến là quận Nam Từ Liêm, phân khúc trung cấp tại khu vực này đã giảm 25,53%, còn 74,47%; trong khi chung cư cao cấp giảm 24,03%, còn 75,97%.

Quan sát trên thị trường có thể thấy, những tháng trong năm 2017 cũng là năm mà các chính sách kích cầu của chủ đầu tư diễn ra mạnh mẽ nhất. Ngoài các đợt chiết khấu trực tiếp lên giá bán chủ đầu tư còn sử dụng hình thức giảm giá ngầm thông qua chương trình tặng gói nội thất, hỗ trợ lãi suất 0%...

Đứng ở góc độ doanh nghiệp phát triển BĐS, ông Nguyễn Thế Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng từng cho biết giá nhà điều tiết theo cơ chế thị trường, theo cung – cầu. Nếu thị trường ra nhiều hàng hóa thì giá cả sẽ có sự cạnh tranh mạnh, mà doanh nghiệp muốn cạnh tranh thì phải hạ thấp giá xuống.

“Khi nguồn cung lớn thì thị trường sẽ có sự cạnh tranh mạnh, đó là thời điểm người mua nhà sẽ được hưởng và khi ấy có thể trông mong giá nhà hạ xuống”, ông Điệp nói.