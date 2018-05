Hiểm họa luôn rình rập quanh con trẻ

Cuộc sống hiện đại ngày càng tất bật và bận rộn, các bậc cha, mẹ ngày nay thường bị cuốn theo guồng quay “cơm, áo, gạo, tiền” nên không có đủ thời gian dành cho con cái. Nhiều gia đình nhận thức được những nguy hiểm đang rình rập quanh con mình và chọn chọn cách giữ con trong nhà nhưng như thế liệu đã đủ an toàn cho trẻ?

Chị Mai (Trung Hòa, Cầu Giấy) vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại câu chuyện cách đây hơn nửa năm, cả nhà chị được phen hú hồn vì cháu Chi (con gái chị Mai) suýt bị người lạ đưa đi. Lúc vợ, chồng chị đi vắng nhà, có kẻ đã mạo danh là người quen được chị nhờ đến đón bé Chi đi chơi. Thật may là đúng lúc đó cô ruột của cháu ở cạnh nhà chị nhìn thấy và kịp thời ngăn cản.

Sau sự việc trên vợ, chồng chị Mai quyết tâm thắt chặt an ninh tại nhà, đi đâu cũng khóa chặt cửa và không cho cháu Chi ra ngoài. Nhưng nhìn con gái cứ suốt ngày lủi thủi trong nhà chị cũng không nén nổi tiếng thở dài.

Vẫn biết thật khó để có được sự an toàn tuyệt đối chon con trẻ, tuy nhiên việc hạn chế tối đa những hiểm họa đang ngày đêm rình rập quanh con mình là hoàn toàn có thể.

TNR GoldSeason – An toàn của con, an tâm của cha mẹ

Năm nay, từ số tiền mà vợ chồng tích lũy được cùng với sự hỗ trợ từ hai bên nội ngoại, chị Mai quyết định tìm chỗ ở mới. An toàn là tiêu chí được vợ chồng chị đặt lên hàng đầu. Sau khi cân nhắc và xem xét khá nhiều dự án, TNR GoldSeason ở số 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội được vợ chồng chị lựa chọn bởi đây là dự án hiếm hoi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của gia đình.

Với hệ thống an ninh 3 lớp, gia đình chị Mai có thể an tâm hơn về sự an toàn của cô con gái cưng. Việc ra vào các tòa căn hộ tại TNR GoldSeason được kiểm soát bằng hệ thống thẻ từ để ra vào sảnh và tầng hầm của các tòa căn hộ. Chỉ có cư dân sinh sống tại dự án mới sở hữu thẻ từ này. Tiếp đến, các video phone lắp đặt từ ngoài cửa ra vào sảnh được kết nối đến từng căn hộ giúp nhận diện khách đến từ tầng 1.

Không chỉ thế, tại sảnh và từng tầng căn hộ được bố trí hệ thống camera hiện đại giám sát nghiêm ngặt và đội ngũ bảo vệ túc trực 24/7. Việc chú trọng đầu tư hệ thống an ninh 3 lớp khiến TNR GoldSeason dường như “bất khả xâm nhập” nếu không được sự cho phép của cư dân và quản lý tòa nhà.

Hơn nữa, TNR GoldSeason cũng nằm ngay gần trường học của bé Chi, điều này càng khiến vợ, chồng chị Mai yên tâm hơn nhiều vì hạn chế các mối lo ngại xung quanh các vấn đề giao thông và tệ nạn trên đường, đồng thời cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian đưa đón con của anh, chị.

Về lâu dài, nơi đây cũng rất thuận tiện cho con chị sau này vì khu vực lân cận dự án có có rất nhiều các cơ sở giáo dục chất lượng cao từ mẫu giáo cho đến đại học, đặc biệt phải kể đến các trường học nổi tiếng như THPT Hà Nội Amsterdam, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc,…

Tại TNR GoldSeason, cảnh quan và tiện ích được chú trọng đầu tư. Rất nhiều không gian cho trẻ em thỏa thích vui chơi, khám phá và sáng tạo như bể bơi, thư viện, phòng đọc sách, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời… Khuôn viên cây xanh rộng lớn và phong phú sẽ mang đến nguồn sống trong lành và khỏe khoắn nhất cho con trẻ.

Rất nhiều khuôn viên xanh cho con trẻ học tập, khám phá.

“Tôi sẽ cảm thấy rất an tâm khi biết con mình đang lớn lên từng ngày tại TNR GoldSeason. Mọi thứ tại đây là tổng hòa của các yếu tố cho sự phát triển tốt nhất của con gái tôi. Thực sự là bây giờ hai vợ chồng đi làm cả ngày, nhiều khi giật mình thon thót vì không biết con mình ở nhà ra sao. Chính vì vậy, chúng tôi đang rất mong đến ngày được nhận bàn giao căn hộ”, chị Mai chia sẻ.

Vợ chồng chị Mai cùng với rất nhiều gia đình trẻ khác đã lựa chọn sống tại TNR GoldSeason cho tương lai của thế hệ sau và hơn hết là cho hạnh phúc của cả gia đình.