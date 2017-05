Toàn cảnh ngày thứ 4 Chủ tịch nước thăm Trung Quốc

Nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc, chiều 14/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Pakistan. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/11/1972-8/11/2017), Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy các hoạt động thiết thực, tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp.

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, hoan nghênh các cơ chế hiện nay giữa hai nước. Chính phủ Pakistan đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác và nhất trí cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Toshihiro Nakai, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước đánh giá cao tình cảm đối với Việt Nam và những đóng góp to lớn của Ngài Tổng Thư ký vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước và mong muốn thời gian tới, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt cũng như cá nhân ngài Toshihiro Nakai tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Trước đó, chiều 13/5, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến đồng tổ chức.

Cũng trong chiều 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn cấp cao nước ta đã tới thăm Trung tâm dịch vụ Hành chính thành phố Phúc Châu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn cấp cao tham quan Khu phố cổ của thành phố Phúc Châu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại buổi tiếp ông Vưu Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Phúc Kiến và ông Vu Vỹ Quốc, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến cùng các lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Đại hội đại biểu nhân dân và Chính quyền tỉnh Phúc Kiến vào chiều 13/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến thời gian qua.

Sau buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Theo PV

VOV