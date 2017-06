Toàn cảnh tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang dần hoàn thiện từng ngày

Trong ảnh là dự án Him Lam Phú An (Q.9) nằm cạnh nhà ga metro khoảng 300m. Một trong những lí do khiến dự án này được quan tâm là có vị trí kết nối với trạm ga số 9 của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Hiện dự án này đang xây đến tầng 13, tốc độ 3 sàn/tháng và giá các căn hộ trên thị trường thứ cấp đã tăng khoảng 5% chỉ sau 2 tháng.