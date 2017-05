Toàn văn kế hoạch 100 ngày Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung

Dưới sự lãnh đạo của các đồng chủ tịch, Bộ trưởng Tài chính Steven T. Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross của Mỹ và Phó Thủ tướng Uông Dương của Trung Quốc, 2 quốc gia đã đàm phán một cách mạnh mẽ để đạt được tiến bộ trong các vấn đề chính. 3 đồng chủ tịch đạt được sự nhất trí về cam kết ban đầu theo kế hoạch 100 ngày và các mục tiêu cho các bước tiếp theo.

Từ trái sang phải: Steven T. Mnuchin, Wilbur Ross, Uông Dương

Kế hoạch 100 ngày của Hợp tác Kinh tế Mỹ -Trung Quốc:

1. Sau một vòng đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Trung Quốc, Trung Quốc sẽ cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ theo các điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và sức khoẻ quốc tế và Hiệp định Hợp tác Nông nghiệp 1999, bắt đầu càng sớm càng tốt nhưng không muộn hơn ngày 16/7/2017.

2. Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề còn tồn tại cho việc nhập khẩu gia cầm của Trung Quốc sang Mỹ càng sớm càng tốt, và sau khi đạt được sự đồng thuận, Mỹ sẽ công bố một quy tắc được đề xuất chậm nhất ngày 16/7/2017 cho phép Trung Quốc xuất khẩu gia cầm sang Mỹ càng sớm càng tốt.

3. Ủy ban an toàn sinh học quốc gia Trung Quốc (NBC) sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối tháng 5/2017 để tiến hành đánh giá khoa học 8 ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học đang chờ xử lý của Mỹ để đánh giá sự an toàn của sản phẩm cho mục đích sử dụng. Người nộp đơn sẽ không bị yêu cầu thêm thông tin nào mà không liên quan đến đánh giá an toàn cho mục đích sử dụng. Đối với các sản phẩm vượt qua các đánh giá an toàn của NBC, Trung Quốc sẽ cấp giấy chứng nhận trong vòng 20 ngày làm việc theo Luật Cấp phép Hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

4. Mỹ hoan nghênh Trung Quốc, cũng như bất kỳ đối tác thương mại nào, nhận hàng nhập khẩu LNG từ Mỹ. Mỹ đối xử với Trung Quốc không kém thuận lợi hơn các đối tác thương mại không thuộc FTA khác liên quan đến các giấy phép xuất khẩu LNG. Các công ty từ Trung Quốc có thể tiến hành đàm phán tất cả các loại hợp đồng với các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ bất kỳ lúc nào, bao gồm hợp đồng dài hạn, tùy thuộc vào sự cân nhắc thương mại của các bên. Tính đến ngày 25/4/2017, bộ Năng lượng Mỹ đã cho phép 543,68 lít khối khí đốt tự nhiên xuất khẩu mỗi ngày sang các quốc gia không thuộc FTA.

5. Vào ngày 16/7/2017, Trung Quốc sẽ cho phép các công ty dịch vụ tài chính 100% vốn nước ngoài ở Trung Quốc cung cấp dịch vụ đánh giá tín dụng và bắt đầu quá trình cấp phép để điều tra tín dụng.

6. Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) dự định sẽ gia hạn đến ngày 16/7/2017 khoản viện trợ không có hiệu lực cho Phòng thanh toán bù trừ Thượng Hải trong 6 tháng, với các khoản gia hạn thêm đến 3 năm, nếu thích hợp và phù hợp với các điều kiện đã nêu trong cứu trợ không hành động. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và CFTC đang làm việc hướng tới Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác và trao đổi thông tin liên quan đến giám sát các tổ chức thanh toán xuyên biên giới.

7. Đến ngày 16/7/2017, Trung Quốc sẽ ban hành bất kỳ hướng dẫn cần thiết nào và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử do Mỹ sở hữu bắt đầu quá trình cấp phép. Điều này sẽ dẫn đến việc tiếp cận thị trường đầy đủ và nhanh chóng. Trung Quốc sẽ tiếp tục cho phép các ngân hàng nước này phát hành thẻ ngân hàng đồng thương hiệu sử dụng 2 tiền tệ để các nhà cung cấp EPS của Mỹ xử lý giao dịch thẻ thanh toán bằng ngoại tệ.

8. Các cơ quan quản lý liên bang Mỹ cam kết áp dụng tại nước này các tiêu chuẩn giám sát và kiểm soát ngân hàng giống nhau đối với các tổ chức ngân hàng Trung Quốc cũng như các tổ chức ngân hàng nước ngoài khác, trong các trường hợp tương tự và theo luật của Mỹ.

9. Trung Quốc sẽ phát hành cả giấy phép bảo lãnh và thanh toán trái phiếu cho 2 tổ chức tài chính của Mỹ có đủ điều kiện trước ngày 16/7/2017.

10. Mỹ công nhận tầm quan trọng của Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và gửi các đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh từ ngày 14 đến 15/5.

2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung tại cuộc họp Mar-a-Lago ngày 6/4

Mỹ hoan nghênh sự đầu tư trực tiếp của các doanh nhân Trung Quốc như các doanh nghiệp từ các nước khác. Mỹ hoan nghênh sự tham gia của Trung Quốc vào Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 6 tại Washington D.C.

Theo Trang Hồ

