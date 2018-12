Tóc Tiên: “Âm nhạc là ngôn ngữ tuyệt vời nhất để truyền tải thông điệp sống và cá tính khác biệt của người nghệ sĩ”

Tóc Tiên được biết đến là một trong những cô nàng “tắc kè hoa” của làng nhạc Việt khi không ngại thay đổi và biến hoá bản thân với nhiều dòng nhạc khác nhau. Mỗi lần trở lại đường đua Vpop, Tóc Tiên đều cố gắng đem tới bất ngờ thú vị cho khán giả qua từng sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ khẳng định, âm nhạc chính là ngôn ngữ tuyệt vời nhất để cô truyền tải thông điệp sống và cá tính khác biệt bên trong con người mình. Ra mắt MV “Stay Open” – ca khúc chủ đề trong dự án âm nhạc toàn cầu Tuborg Open 2018 tháng 11 vừa qua, Tóc Tiên đã có những tâm sự chân thành về con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Tóc Tiên - Người nghệ sĩ chuyên nghiệp, không ngại thử thách bản thân và biến hoá trong nhiều dòng nhạc khác nhau

Năm 2018, thị trường âm nhạc Việt Nam đã có nhiều thay đổi chóng mặt với sự xuất hiện của nhiều giai điệu lạ và gương mặt mới mẻ. Tóc Tiên nhận định như thế nào về xu hướng nghe nhạc của các bạn trẻ trong thời điểm hiện tại?

Ở thời đại 4.0 với công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay, Tiên nghĩ mọi sản phẩm âm nhạc đều được đặt trên một cuộc cạnh tranh công bằng. Khi khán giả có cơ hội tiếp cận các ca khúc mới một cách đồng đều thì xu hướng nghe nhạc cũng thường xuyên thay đổi nên không dễ dàng gì để tìm ra hướng đi cụ thể. Một tín hiệu đáng mừng trong thời gian gần đây đó là âm nhạc Việt Nam đang phát triển và hoà nhập rất nhanh với các nước trong khu vực, cũng như đi theo xu hướng chung của thế giới.

Tôi nghĩ những nhãn hàng lớn như Turbog đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền âm nhạc Việt Nam. Họ mang đến cho nghệ sĩ Việt như Tiên cơ hội hợp tác trong các dự án âm nhạc mang tầm vóc quốc tế, bắt kịp những dòng nhạc thịnh hành nhất để đưa nghệ sĩ và công chúng đến gần nhau hơn.

Trong năm vừa qua, Tóc Tiên đã ra mắt rất nhiều sản phẩm âm nhạc thuộc các dòng nhạc khác nhau từ ballad, pop-ballad đến EDM. Vậy đâu mới là dòng nhạc thế mạnh của Tóc Tiên?

Đối với một ca sĩ, Tiên nghĩ khả năng biến hoá và thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau là rất quan trọng. Vì thế, Tiên sẽ tiếp tục khẳng định cá tính và tinh thần tươi mới của mình trên con đường hoạt động nghệ thuật. Để chứng minh điều này, Tiên đã nhận được lời mời hợp tác cùng nhãn bia nắp giật Tuborg trong dự án Tuborg Open 2018. Tiên rất hào hứng khi được truyền đi những thông điệp sống tích cực đến với khán giả trẻ thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Vậy Tóc Tiên luôn đặt ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho con đường sự nghiệp của mình hay làm mọi chuyện theo cảm hứng ở thời điểm đó?

Tiên nghĩ là cả hai. Tiên cần một kế hoạch chỉn chu để không bị thụt lùi giữa thị trường âm nhạc đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng cần cảm hứng để đem tới những sản phẩm chất lượng. Nghệ sĩ là những người rất ngẫu hứng và không ngại thử thách bản thân, nên sẽ có thời điểm Tiên muốn được ra album và hát nhưng cũng có lúc, Tiên không muốn làm gì cả mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần Tiên bị suy sụp hay chán nản, chỉ cần nghe thấy khán giả cổ vũ và hát theo mình, tất cả những suy nghĩ mệt mỏi đều bay biến hết.

Tóc Tiên – Sử dụng âm nhạc như một ngôn ngữ toàn cầu để truyền tải thông điệp sống và cá tính khác biệt của người nghệ sĩ

Mỗi khi không có cảm hứng làm việc, Tóc Tiên thường làm những gì để tìm lại năng lượng?

Tiên thường đi du lịch hoặc ở nhà nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, Tiên cũng về Mỹ khoảng 1 – 2 tuần để thăm gia đình. Những chuyến đi ngắn ngày như vậy sẽ giúp Tiên lấy lại cảm hứng và tinh thần để khi trở về Việt Nam, Tiên sẽ liên hệ với các nhạc sĩ, bước vào phòng thu và chuẩn bị những sản phẩm mới. Vừa qua, sau một thời gian “ở ẩn”, Tiên đã trở lại và hợp tác với Tuborg để thực hiện MV “Stay Open” – sản phẩm âm nhạc chủ đề trong dự án Tuborg Open 2018. Quá trình thực hiện “Stay Open” đã đem đến cho Tiên rất nhiều cảm hứng tươi mới và động lực mạnh mẽ để tiếp tục vững bước trên con đường ca hát.

Quyết định phát hành MV “Stay Open” vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với Tóc Tiên?

Tiên nghĩ việc hợp tác với Tuborg để sản xuất MV “Stay Open” là một cái duyên. Bản thân Tiên luôn mong muốn đem đến những sản phẩm âm nhạc truyền tải những thông điệp sống tích cực, lạc quan đến với khán giả bởi vì Tiên cũng là một người trẻ nhiều năng lượng và có lối sống cởi mở, vui vẻ. Đúng lúc Tiên đang tìm kiếm những giai điệu sôi động, hiện đại thì ca khúc “Stay Open” xuất hiện. Và còn đặc biệt hơn nữa khi Tiên có cơ hội được hợp tác cùng bộ đôi nghệ sĩ quốc tế đình đám là Diplo và MØ ở dự án lần này.

MV “Stay Open” được thực hiện dựa trên những trải nghiệm có thật của bản thân Tiên. Đó là hành trình của một người trẻ đi tìm những người bạn mới, học cách tận hưởng niềm vui cuộc sống và mở lòng đón nhận mọi thử thách. Bản thân Tiên và Tuborg rất vui mừng khi sản phẩm này đang nhận được sự yêu mến rộng rãi từ khán giả.

Vậy Tóc Tiên có thể chia sẻ thêm về những kỉ niệm đáng nhớ khi bạn đồng hành cùng Tuborg trong vai trò gương mặt đồng hành?

Tiên đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị khi được đồng hành cùng Tuborg trong dự án toàn cầu Tuborg Open 2018. Quá trình thực hiện MV “Stay Open” đã giúp Tiên khám phá ra nhiều khía cạnh mới mẻ ở bản thân khi được hoà mình vào giai điệu sôi động, thể hiện vũ đạo độc đáo cùng các bạn trẻ. Tiên cũng tự hào khi được trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam về lối sống phóng khoáng, dám đứng lên theo đuổi ước mơ và mở lòng đón nhận những trải nghiệm mới.

Thêm một kỉ niệm đáng nhớ nữa đó chính là mới đây, Tiên đã có cơ hội bước lên sân khấu và trình diễn ca khúc “Stay Open” lần đầu tiên tại sự kiện Tuborg Open Party diễn ra ở Huế. Tiên rất hạnh phúc vì được cùng các khán giả hoà mình trong bầu không khí sôi động với những giai điệu hiện đại, trẻ trung. Không chỉ riêng bản thân Tiên mà tất cả các nghệ sĩ tham gia Tuborg Open Party như nhóm Lip B, nam ca sĩ S.T… đều hào hứng khi được góp phần mang đến nguồn năng lượng tích cực và niềm vui cho mọi người thông qua âm nhạc.

Ra mắt năm 2017, dự án âm nhạc Tuborg Open do Tuborg – nhãn bia nắp giật nổi tiếng đến từ Đan Mạch bảo trợ với mong muốn truyền cảm hứng sáng tạo và khuyến khích trải nghiệm cho giới trẻ. Năm nay, với thông điệp "Open For Fun", dự án âm nhạc Tuborg Open 2018 đã ra mắt tại Việt Nam thông qua ca khúc chủ đề "Stay Open" do Tóc Tiên hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ người Mỹ - Diplo và ca sỹ Đan Mạch – MØ.