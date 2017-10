Tôi tự hào là một banker

LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Phạm Thị Phượng đến từ Bac A Bank chi nhánh Thái Nguyên gửi tới cuộc thi viết về Nghề Tài chính Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang do Cafef phối hợp với báo Trí thức trẻ tổ chức.

“Vinh quang và thử thách”- Một câu rất ngắn gọn nhưng là sự mô tả sâu sắc và chính xác nhất về nghề Tài chính Ngân hàng.

Đối với tôi, thử thách đến ngay từ cái tên của Nghề. Tôi vẫn rất ấn tượng với việc mỗi khi thông báo hoặc giới thiệu với ai đó, cháu làm Ngân hàng X Y Z… thì câu đầu tiên tôi nhận được đó là Làm ngân hàng chắc vất vả lắm”. Có vất vả không nhỉ, có những lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình câu đó và nhận thấy rắng, đúng là làm ngân hàng vất vả thật đấy. Bạn sẽ phải chấp nhận một ngày làm việc dài hơn 8 tiếng, và đến khi kết thúc ngày làm việc bước ra cửa sẽ không còn nhìn thấy mặt trời. Đối với những phụ nữ đã có gia đình, thì sự vất vả này càng tăng lên gấp bội. Có lẽ những ai làm mẹ sẽ đều thấu hiểu và chạnh lòng trước một câu hỏi ngây thơ của con trẻ “Sao mẹ không đến đón con?”. Mẹ muốn đón con lắm, muốn tự tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đi về, đề hỏi xem hôm nay ở lớp con có gì vui. Hôm nào được về sớm đón con đúng là một sự kiện. Em bé sẽ khoe hết ông bà rồi bạn bè vì hôm nay được mẹ tới đón, một việc tưởng chừng giản đơn nhưng đối với mẹ sao khó khăn đến vậy.

Thế nhưng sự vất vả tay chân không bằng sự áp lực của đầu óc. Đối với các bạn Quan hệ khách hàng, áp lực đến từ chỉ tiêu KPI hàng tuần, hàng Quý, từ những cuộc họp Sale đầu tuần Để rồi có một lúc nào đó giật mình nhìn vào sổ làm việc, hôm nay đã là thứ tư rồi đấy, mình đã giải ngân được món nào hay chưa? Hôm nay mình đã hẹn gặp được khách nào hay chưa? Áp lực từ những khách hàng đang hàng ngày gọi đến hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày đòi giải ngân. Đối với các bạn làm back, thì áp lực đến từ những đồng nghiệp, từ Giám đốc. Chào buổi sáng của các bạn sẽ là những hồ sơ để thành từng tập, trong khi bạn đang loay soạn hợp đồng thì Giám đốc sẽ ra hỏi “Giải ngân chưa em? Có tiền chưa?”…Và đôi khi bạn sẽ phải ngồi hàng giờ trong phòng Giám đốc nói về việc “Khách hàng này thiếu hồ sơ, nhưng em giải ngân cho họ nhé, họ sẽ bổ sung sau”. Chắc chỉ các bạn làm Back mới hiểu cảm giác này. Muốn hỗ trợ chi nhánh nhưng lại sợ trách nhiệm liên quan tới mình, và để cuối cùng đồng ý giải ngân thì cả ngày hôm đó bạn sẽ mất ăn mất ngủ lo lắng về món vay cho đến khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ .

Và cả những bộ phận tưởng như rất nhàn hạ như giao dịch viên thì cũng bị áp lực từ khách hàng, đặc biệt từ các khách hàng VIP. Đôi khi chỉ một lỗi nhỏ hoặc sự chậm trễ khiến khách hàng phật ý, họ sẽ sẵn sàng chuyển sang một ngân hàng khác mà không một lời từ biệt, và khi phục vụ cho đối tượng khách hàng này, đôi khi bạn phải chấp nhận một sự rủi ro làm tắt quy trình để phục vụ nhu cầu của họ.

Thử thách trong ngành tài chính ngân hàng cũng đến từ môi trường làm việc đầy cám dỗ. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng vì sức hút của danh lợi và đồng tiền rồi đánh mất mình. Có người phải trả giá bằng chính cuộc sống tự do của họ. Là một bạn Quan hệ khách hàng lợi dụng lòng tin của khách, làm hồ sơ vay hộ vay ké để chiếm đoạt tiền Là một chị kiểm soát viên lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp tự tất toán sổ; Là một thủ quỹ biển thủ tiền trong két sắt; và gần đây, ngày càng nhiều vụ đại án liên quan đến ngân hàng cũng bắt đầu từ lòng tham và sự hấp dẫn của Đồng tiền. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao mà những cá nhân kia có thể dễ dàng chiếm đoạt tiền đến vậy. Bởi vì họ nhận được sự tin tưởng của khách hàng, những người sẵn sàng trao những đồng tiền xương máu vào tay họ. Nhưng họ lại không thoát ra khỏi những cám dỗ ấy và bị lợi danh làm mờ mắt.

Thử thách là vậy đấy, áp lực là thế, nhưng những vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người đã biết vượt qua để đến với vinh quang trong nghề.

Đối với bản thân tôi, vinh quang đầu tiên cũng đến từ cái tên nghề nghiệp của mình- một Banker. Dù có ai nói thế nào nhưng bản thân tôi vẫn luôn tự hào khi giới thiệu mình là một cán bộ ngân hàng. Dù áp lực đấy nhưng cũng đáng tự hào lắm chứ. Bạn được vào ngân hàng làm việc thì đầu tiên bạn đã phải đáp ứng những tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng trong nghề. Là bạn đã vượt qua rất nhiều đối thủ để ngày hôm nay, được mang trên mình bộ đồng phục của ngành, để bố mẹ bạn tự hào khi đi khoe hàng xóm “Con tôi đang làm ở Ngân hàng đấy”.

Và bạn có tự hào không khi vào làm ngân hàng, bạn đã hỗ trợ được nhiều khách hàng giải quyết được nhu cầu vay vốn cấp thiết của họ. Để khách hàng không chỉ coi bạn là cán bộ mà còn coi là những người bạn, người thân. Tôi còn nhớ có thời điểm tôi làm tín dụng, năm nào tết trong nhà tôi cũng có một cây đào rất đặc trưng. Cây đào không thực sự to, không thực sự đẹp nhưng tôi vẫn trưng bày và ngắm nhìn nó vì đó là một cây đào của khách hàng tặng. Kể cả chị không còn vay Ngân hàng nữa, nhưng cứ đều đặn tết đến chị lại dẫn tôi vào vườn chọn một cây đào ưng ý kèm them lời chúc mừng năm mới vạn sự an khang.

Ngành ngân hàng nhiều áp lực đấy, nhưng khi vượt qua được những áp lực đó bạn sẽ được rèn luyện thành con người có ý chí và tinh thần thép. Khi đó KPI không phải là gánh nặng mà sẽ là mục tiêu phấn đấu, để đến khi hoàn thành rồi bạn sẽ thấy thành quả của mình thật là tuyệt vời. Để bạn có thêm thật nhiều mối quan hệ, không chỉ là mối quan hệ giữa Ngân hàng và khách hàng,mà còn là mối quan hệ của những người bạn. Môi người ngân hàng sẽ rèn luyện cho bạn khả năng chịu áp lực cao, cách làm việc và sắp xếp công việc một cách khoa học cơ quan, để mỗi ngày đi làm bạn luôn tự tin, tràn đầy năng lượng .

Ngành ngân hàng cũng nhiều cám dỗ đấy nhưng khi vượt qua cám dỗ bạn sẽ trở thành một con người đầy bản lĩnh: Biết thờ ơ trước sức hút của đồng tiền, biết làm việc cho khách hàng một cách công tâm không vụ lợi để bản thân mình luôn ngẩng cao đầu.

Ngân hàng là thế, có thử thách nhưng vượt qua thử thách sẽ đến được vinh quang. Đến bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, bản thân tôi vẫn không hề hối hận khi đã chọn ngành nghề này. Người ta nói người chọn nghề nhưng thực ra nghề nghiệp cũng tạo ra con người. Nghề ngân hàng đã tạo ra bản thân tôi ngày hôm nay, biết vượt qua những áp lực trong công việc, biết bản lĩnh trước những cám dỗ để đến bây giờ, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với nghề và được ngồi đây viết nên những tâm sự của mình về một ngành nghề đầy rẫy những thị phi những cũng rất đáng được tôn vinh.