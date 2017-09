Tổng giám đốc bị bắt vì tội tham ô, PVC lên tiếng

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành Tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 cán bộ của Tập đoàn Dầu khí. Các bị can bị khởi tố về tội "tham ô tài sản"

Trong đó có ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Trong thông cáo phát đi sáng nay (30/9), PVC cho rằng: Đây là vụ việc liên quan đến giai đoạn trước, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã và đang phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời bố trí cán bộ thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng công ty sẽ chủ động có thông tin cụ thể tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Anh Minh được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc PVC vào tháng 1/2015. Tháng 4/2015 thì chính thức ngồi lên chiếc ghế nóng Tổng giám đốc PVC.

Tính đến thời điểm bị khởi tố tội tham ô tài sản, ông Nguyễn Anh Minh đã có gần 8 năm làm việc ở các công ty trực thuộc PVC.

Trước đó, ông này đã trải qua hàng loạt vị trí chủ chốt tại các công ty con của PVC như Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Hà Nội, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN), rồi Phó Tổng giám đốc PVC.

Đó chính là quãng thời gian ông Nguyễn Anh Minh trực tiếp liên quan đến việc triển khai dự án ethanol Phú Thọ - một dự án ngàn tỷ xây dựng dở dang suốt nhiều năm nay.

Cụ thể, từ tháng 12/2009 đến tháng 8/2010, ông Nguyễn Anh Minh là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC–HN. Từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2011, ông Minh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC–HN. Từ đây, ông này vọt lên ngồi ghế Phó Tổng giám đốc PVC vào tháng 4/2011.

Khi đó, Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Vũ Đức Thuận là Tổng giám đốc. Cùng thời với Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến Phó Tổng giám đốc… Những cái tên này đều đã bị khởi tố, bắt giam.