TPHCM bất ngờ chấp thuận thêm 8 dự án BĐS tại khu Đông

Cụ thể 8 dự án này bao gồm:

Cụ thể, dự án Khu liên hợp nhà ở Văn phòng thương mại Tản Đà - Hàm Tử tại phường 10, quận 5 (do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm làm chủ đầu tư).

Dự án thành phần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7 thuộc dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2 (do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư).

Dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm tại Khu đô thị Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9 (do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Thiêm làm chủ đầu tư).

Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1 tại lô Z1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Dự án Khu dân cư tại lô M7, Khu A- Đô thị mới Nam TP tại phường Tân Phú, quận 7 (do Công ty Cổ phần Phát triển Phú Hưng Thái làm chủ đầu tư).

Dự án Khu biệt thự Lancaster Eden tại Lô E6 thuộc Khu đô thị An Phú - An Khánh, phường An Phú, quận 2 (do Công ty TNHH Hush Creative làm chủ đầu tư).

Dự án Căn hộ và Văn phòng cao tầng tại số 11D đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 (do Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Căn hộ Sài Gòn làm chủ đầu tư).