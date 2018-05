TP.HCM: Điều chỉnh hệ số giá đất tính bồi thường 5 dự án

Theo đó, đối với dự án xây dựng Khu E thuộc Khu đô thị Nam Thành phố, tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, hệ số điều chỉnh giá đất ở Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Bình Điền đến ngã ba Quán Chuối) từ 2,768 đến 3,702; đường Hoàng Đạo Thúy (đoạn từ Quốc lộ 1A đến ranh quận 8) từ 3,669 đến 3,702; đường An Phú Tây – Hưng Long (đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Rạch Giá) từ 3,861 đến 4,030; đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Quốc lộ 1A đến ranh quận 7) từ 2,117 đến 2,281 và đường ấp 2 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường An Phú Tây - Hưng Long) từ 2,117 đến 2,281.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại , dịch vụ, hệ số điều chỉnh giá đất mặt tiền Quốc lộ 1A (đoạn từ Cầu Bình Điền đến ngã ba Quán Chuối) là 3,287 và mặt tiền đường Hoàng Đạo Thúy (đoạn từ Quốc lộ 1A đến ranh quận 8) là 3,485. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp từ 13,875 đến 14,894. Đối với đất tái định cư, hệ số điều chỉnh từ 2,362 đến 5,382. Đơn giá quyền sử dụng đất ở lô góc 2 mặt tiền cao hơn đơn giá quyền sử dụng đất ở lô góc 1 mặt tiền là 10%.

Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,5.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, hệ số điều chỉnh đất ở đường Liên khu 5-6 từ 4,266 đến 4,497; đường số 6 và đường số 8 từ 4,266 đến 4,330 và Quốc lộ 1A là 3,737. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp từ 18,4737 đến 20,195. Đối với đất mặt tiền đường khu tái định cư An Lạc, phường An Lạc, hệ số điều chỉnh là 3,299.

Đối với dự án xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp từ 16,873 đến17,902. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,25.

Đối với dự án đường dây 110kV Bình Chánh - Nam Sài Gòn 3, giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Bình Chánh, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Quốc lộ 50 (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến hết ranh xã Phong Phú) là 2,008 và đường Nguyễn Văn Linh là 2,541. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp tại xã Phong Phú là 12,057 và xã Bình Hưng là 24,226. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 5.

Đối với dự án Khu liên hợp nhà ở văn phòng thương mại đường Tản Đà - Hàm Tử, phường 10, quận 5, hệ số điều chỉnh giá đất ở mặt tiền đường Võ Văn Kiệt và đường Hải Thượng Lãn Ông là 3,42326; đường Tản Đà từ 3,42327 đến 4,09829 tùy theo vị trí. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,25208.