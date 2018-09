TPHCM: Giá nhà đất tăng chóng mặt, "cò" đất làm loạn

Đất vùng ven tăng giá chóng mặt

Theo báo cáo tình hình thị trường bất động sản trong hai quý vừa qua của một số công ty nghiên cứu thị trường, khu Đông TPHCM gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đang là tâm điểm của thị trường bất động sản trong phân khúc đất nền. Tại đây, tỷ lệ tiêu thụ đất nền phân lô đạt tới 100%. Giá đất liên tục tăng khoảng 5 - 10% so với quý trước, riêng khu vực quận 2 tăng 15 - 20%. Theo thông tin phóng viên ghi nhận được, tại quận 9, khu vực cảng Phú Hữu, giá đất nền trong một tháng gần đây cũng đã tăng từ 24-25 triệu/m2 lên 30-35 triệu đồng/m2. Tại khu vực Long Phước, giá nhà phố cũng tăng chóng mặt từ 600-700 triệu đồng/căn lên 1 tỷ đồng/căn chỉ trong một tháng qua.

Một số dự án đất nền hiện đang xây dựng hạ tầng và chưa có giấy chủ quyền (sổ đỏ) nằm trên đường Tam Đa, cách đây một tuần được chào với giá 16,5 triệu đồng/m2 thì nay đã được đẩy lên 18,5 đến 19 triệu đồng/m2. Một số dự án nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 hiện đã có sổ đỏ mới được chào với giá 25 triệu đồng/m2 thì nay được đẩy lên 40-50 triệu đồng/m2. Theo thông tin ghi nhận được từ một số nhân viên môi giới tại khu vực quận 9, giá nhà đất tăng hàng ngày, hàng giờ, nay nhận cọc mai sang tên đã lời được mấy chục triệu đồng.

Không chỉ TPHCM, giá đất tại các tỉnh lân cận cũng sốt nóng không kém. Cụ thể, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), tin tức về giá nhà, đất được bàn tán khắp nơi, thông tin rao bán nhà đất được treo dày đặc trên các cột điện, bờ tường. Lãnh đạo một công ty bất động sản nhận xét, hiện thị trường bất động sản đang phát triển mạnh ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An... Ăn theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt công ty bất động sản, nhất là các công ty môi giới. Nhiều công ty có vài ba nhân viên, không được đào tạo, không được quản lý tốt nên đi lừa đảo khắp nơi.

Giám đốc một công ty địa ốc cho biết: “Để xảy ra tình trạng nở rộ lừa đảo thời gian qua do có quá nhiều sàn môi giới ra đời. Ngay cả công ty tôi, nhiều nhân viên mới làm một vài năm cũng ra mở sàn giao dịch, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là giải thể xin về lại. Một số nhân viên khác mở sàn khó khăn thì làm liều làm bậy. Do không có sự giám sát, hậu kiểm trong khâu thực thi pháp luật”, ông này nói.

Chính quyền vào cuộc

Trước việc cơn sốt đất lan rộng, thu hút nhiều nhà đầu tư lao theo, khiến nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ bong bóng bất động sản cũng như gặp rủi ro do tình trạng cò đất lừa bán dự án ảo. “Giá đất tăng nóng thời gian qua không phản ánh đúng giá trị thật. Nhiều lô đất chỉ là đất nông nghiệp, đất vườn đang bỏ hoang và nằm ở những vùng rất hẻo lánh không có giá thị thương mại nhưng tăng vùn vụt do tình trạng mua đất như mua rau, mua bất chấp của giới đầu tư. Đất tăng giá chủ yếu do đầu nậu chuyển nhượng qua lại với nhau. Vì là đầu cơ, đầu nậu nên họ đẩy giá bán kiếm chênh lệch, lướt sóng chứ không có nhu cầu để đầu tư dài hạn”, giám đốc một công ty môi giới địa ốc cho hay.

Cũng chính lo ngại này, nhiều địa phương đã có động thái siết lại thị trường bất động sản như hạn chế phân lô bán nền, thanh kiểm tra các dự án, dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thậm chí tạm dừng cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì nguy cơ cơn sốt đất hiện nay là sốt ảo.

Tại TPHCM, UBND TP nhận định trên địa bàn TP có hiện tượng các nhà đầu cơ thao túng và thông tin sai lệch dự án bất động sản rồi đẩy giá, khai thác yếu tố tâm lý chuyển nhượng để hưởng chênh lệch, dẫn đến giá trị giao dịch các loại bất động sản này tăng đột biến, có nơi tăng đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, UBND TP đã yêu cầu Công an TPHCM phối hợp các quận huyện xử lý những người đưa thông tin sai lệch về các dự án bất động sản, hạ tầng kỹ thuật để thổi giá nhà đất hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong việc môi giới, giao dịch. Động thái này được thành phố đưa ra nhằm ổn định tình hình sốt đất ảo trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản.