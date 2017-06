TP.HCM: Nhà dân nứt toác, nguy cơ đổ sập vì thi công dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Phóng viên báo điện tử VTC News nhận được đơn phản ánh của nhiều hộ gia đình trên đường An Tài thuộc bến phà Phú Định phường 7, quận 8 về việc nhà cửa bị nứt toác, sụt lún do tác động mạnh của quá trình thi công dự án “Giải quyết chống ngập do triều khu vực TP.HCM” do Công ty Trung Nam Gorup làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án.

Dự án chống ngập của Công ty Trung Nam khiến nhà dân bị nứt, lún

Các hộ dân ở đây cho biết, họ phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu cả ngày lẫn đêm. Từ khi công trình cống ngăn triều Phú Định thi công, cuộc sống của họ bắt đầu đảo lộn khi nhà thường xuyên rung lắc dữ dội, sụt lún và xuất hiện những vệt nứt toác.

Trước những vết nứt nghiêm trọng trên tường, vách nhà, nhiều người dân lo lắng sự an toàn tài sản và tính mạng

Có mặt tại nơi xảy ra sự cố, theo quan sát của chúng tôi, nền móng nhà của người dân dọc bến phà xuất hiện các khe hở, tường bị xé toác tạo thành các khe hở rộng, mảng xi măng bong rớt.

Bà Trần Thị Thu Kim, ngụ tại số nhà 32 đường An Tài, lo lắng: “Các vết nứt trên tường bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Ban ngày thì bụi bặm, ban đêm thì tiếng ồn khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn.

Từ khi Công ty Trung Nam thực hiện dự án đến nay, căn nhà lúc nào cũng bị rung chuyển, chưa đêm nào vợ chồng tôi ngủ ngon, bởi trong lòng cứ thấp thỏm lo âu không biết đổ sập bất cứ lúc nào. Hiện, gia đình tôi chuẩn bị chuyển ra ngoài thuê trọ để ở, nhiều lần khiến nghị Cty Trung Nam giải quyết hậu quả gây ra nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng".

Một vệt nứt khiến ngôi nhà chị H. bị tách làm đôi, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Còn ông Trương Thanh Lâm bức xúc, quán cơm là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng giờ phải đóng cửa vì không thể kinh doanh bởi tiếng ồn, khói bụi. Con đường bị chủ đầu tư dự án rào chén hết lối đi, giao thông qua lại tuyến đường này hết sức khó khăn và nguy hiểm.

Không những thế, nền móng, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt nghiêm trọng, có chỗ vách tường bị xé toang có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài.

Nhiều hộ dân tại phà Phú Định khá bức xúc, lo lắng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch phường 7, quận 8 cho biết: “Việc nhà dân bị nứt toác, sụn lún là do chủ đầu tư ép cọc nhồi ở độ sâu nhất định khiến một số nhà dân bị biến động.

Đồng thời, trong quá trình thi công dự án, Công ty Trung Nam làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống bà con trong khu vực như che chắn tuyến đường giao thông, thi công chưa an toàn, gây ngập úng cục bộ tại khu vực khi có mưa lớn, làm hư hỏng các cống điều tiết…

Ngoài ra, biện pháp thi công chưa đảm bảo an toàn khi gặp sự cố khi thi công sụp cầu 2 lần, tụt cáp cẩu một lần, người dân phản ứng chưa an tâm với độ an toàn của chủ đầu tư dự án".

Hiện có hơn 170 hộ bị ảnh hưởng, đại diện Công ty Trung Nam đã hỗ trợ 70 hộ, mỗi hộ 5 triệu đồng về mặt tinh thần…bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

Công ty Trung Nam có biện pháp khắc phục tạm thời là đặt máy bơm khi có mưa lớn, thủy cường. Phía UBND phường 7 cũng đã cử một đội quản lý đê để ứng cứu kịp thời chống ngập với chủ đầu tư. UBND quận 8 chi 300 triệu đồng nâng cấp hẻm 75 đường An Tài để người dân bến phà Phú Định để chống ngập cục bộ. Phường đã có kiến nghị, xúc tiến với phía chủ đầu tư để có biện pháp khắc phục tình trạng cho những hộ dân bị thiệt hại nặng, đồng thời tiến hành đền bù thỏa đáng cho các hộ dân còn lại.

Theo Nghi Dung

VTC News