TP.HCM sắp khởi động hàng loạt dự án giao thông nghìn tỷ, nhà đất khu Đông lại sôi động

Hàng loạt dự án giao thông nghìn tỷ đang triển khai

TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt gồm các dự án về giao thông cần thực hiện cấp bách để kéo giảm ùn tắc tại khu vực các cửa ngõ thành phố vốn đang là những điểm thường xuyên bị ùn tắc, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả thành phố và vùng phụ cận.

Cụ thể, các dự án cấp bách cần áp dụng cơ chế đặc thù để sớm hoàn thành như các đoạn từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội, từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng, từ nút giao An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh của dự án đường vành đai 2; các đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Nguyễn Văn Linh và đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Khu công nghiệp Hiệp Phước thuộc đường trục Bắc – Nam; dự án cầu Thủ Thiêm 4...

Sau khi các dự án này được triển khai sẽ giúp khép kín tuyến đường Vành Đai 2 dài 69 km được xác định với lộ trình như sau: nút giao thông cầu vượt Gò Dưa (QL 1, quận Thủ Đức) – nút giao thông cầu vượt Bình Phước (giao với QL 13) – nút giao thông An Sương (giao với QL 22) – ngã ba An Lập (quốc lộ 1 giao với đường Hồ Ngọc Lãm) – Phú Định – Nguyễn Văn Linh (giao với đường Trịnh Quang Nghị) – cầu Phú Mỹ – cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông – ngã tư Bình Thái (trên xa lộ Hà Nội) – ngã ba Linh Đông (giao với đường Phạm Văn Đồng) – nút giao Gò Dưa...

Đường Vành đai 2 sẽ là mạch "xương sống" cho toàn khu Đông trong tương lai

Ngoài các dự án trên, TP.HCM cũng vừa có quyết định "hồi sinh" dự án Khu liên hợp Thể thao Rạch Chiếc tại trung tâm khu Đông (quận 2) có tổng vốn đầu tư 34.000 tỷ đồng, quy mô gần 500ha. Song song đó, dự án cây cầu trị giá 500 tỷ đồng nằm trên tuyến đường ven sông Sài Gòn vừa được khởi công xây dựng giúp kết nối khu vực Thạnh Mỹ lợi, khu Cát Lái, Quận 2 với trung tâm thành phố.

Ngoài cây cầu trên, trong thời gian tới khu vực này sẽ có 4 cây cầu sẽ được xây dựng (cầu số 5, số 9, số 12 và N4) tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP.HCM cũng có quyết định đầu tư dự án mở rộng đường Tô Ngọc Vân lên 30m kết nối thẳng từ Xa lộ Hà Nội đến đại lộ Phạm Văn Đồng (Thủ Đức).

TP.HCM vừa có quyết định đầu tư mở rộng đường Tô Ngọc Vân, đoạn từ Chợ Thủ Đức giúp kết nối thông suốt với đại lộ Phạm Văn Đồng.

Bất động sản khu Đông lại có giá

Theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư, hàng loạt dự án hạ tầng mới đang được triển khai sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho BĐS khi Đông.. Đặc biệt, tại TP.HCM, các dự án bất động sản nằm liền kề tuyến đường này sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Qua khảo sát thực tế, trong một tháng gần đây giá nhà đất tại khu Đông bỗng sôi động trở lại sau một thời gian im ắng. Theo đó, so với đầu năm 2016, giá đất nền tại một số khu vực có giao thông kết nối thuận lới có mức tăng mạnh nhất, từ 40-60%.

Chẳng hạn, một số dự án khu đô thị dọc tuyến đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đều có mức tăng mạnh như Lakeview City của Novaland tăng từ 4,5 tỷ/căn lên 7-8 tỷ/ căn; khu dân cư Merita của Khang Điền đã tăng khoảng 2 tỷ đồng/căn so với thời điểm đầu năm 2016; khu đô thị Palm City của Kepple Land cũng tăng khoảng 40% chỉ trong vài tháng công bố dự án ra thị trường.

Hay như dự án Him Lam Phú An nằm trên trục Xa lộ Hà Nội, bên cạnh cầu Rạch Chiếc (quận 9), so với hồi đầu năm mỗi căn hộ ở đây đã tăng từ 200-500 triệu đồng. Một dự án khác của Him Lam Land nằm cạnh đại lộ Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) đã có mức giao dịch tăng hơn 60% so với thời điểm mở bán hồi năm 2015. Khu căn hộ Jamina của Khang Điền tại quận 9 tăng từ 14 triệu đồng/m2 lên 18 triệu đồng/m2 chỉ sau 3 tháng dự án được giới thiệu...

Ngoài phân khúc căn hộ, phân khúc đất nền tại khu Đông cũng đang hút mạnh nhà đầu tư. Có thể kể đến như dự án Thăng Long Home Hưng Phú do Công ty Cổ Phần Hưng Phú Invest (Thành viên Thăng Long Real Group) làm chủ đầu tư với quy mô 9,2 ha bao gồm 197 căn nhà phố và đặc biệt là 30 căn biệt thự. Với giá bán 27 triệu đồng/m2, đất nền tại đây đang trở thành tâm điểm của thị trường trong những tháng vừa qua. Được biết, toàn bộ dự án đã được cấp sổ đỏ. Hiện dự án đã hoàn thành xong phần san lấp mặt bằng, nền móng.

Ngoài ra, còn có một số dự án biệt thự, liền kề quanh trục đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống cũng đang có giao dịch tăng lên so với quý trước do tận dụng một số dự án cầu giao thông mới vừa khởi công xây dựng.

Không chỉ đất dự án mà đất thổ cư khu Đông thời gian qua cũng chứng kiến mức giá khá cao. Theo khảo sát, hiện giá đất trên mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (Thủ Đức) đang dao động từ 70-90 triệu/m2. Giá trong các hẻm nhỏ liền kề tuyến đường này từ 35-50 triệu/m2. Các tuyến đường khác như Tạ Hiện (Thạnh Mỹ Lợi) giá đất ở mức hơn 79,6 triệu đồng/m2, đường Đặng Như Mai (Thạnh Mỹ Lợi) 71,5 triệu/m2, đường Trương Văn Băng (Bình Trưng Tây) 65 triệu/m2, đường Bát Nàn (Thạnh Mỹ Lợi) 61,36 triệu đồng/m2. Thấp nhất là đường số 3 (Thạnh Mỹ Lợi) cũng có giá khoảng 36,4 triệu đồng/m2..