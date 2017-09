Trang sức DOJI hợp tác với De Beers, hãng kim cương hàng đầu thế giới

Ngày 15/9/2017, Tập đoàn VBĐQ DOJI đã chính thức hợp tác với De Beers, trong đó khởi đầu là việc kết hợp kiểm định kim cương của DOJILAB (Doji Institute & Laboratory For Gemology And Jewellery - Viện Ngọc học và trang sức DOJI) và IIDGR (the International Institute of Diamond Grading & Research - Viện kiểm đinh và nghiên cứu kim cương quốc tế, một công ty của De Beers). Sự kiện này sẽ là tiền đề cho hàng loạt cơ hội hợp tác tiếp theo, đặc biệt là công tác kiểm định giám định viên và cấp cứng chỉ Ngọc học theo tiêu chuẩn quốc tế – ông Đỗ Minh Đức, Phó Chủ tịch Tập đoàn DOJI cho biết.

Ông Jonathan Kendall, Chủ tịch IIDGR và ông Đỗ Minh Đức, Phó Chủ tịch Tập đoàn DOJI tại buổi Lễ ký kết vừa diễn ra tại Hồng Kông.

Không chỉ thu hút giới chuyên môn trong nước, Lễ ký kết còn là sự kiện gây chú ý đối với truyền thông nước ngoài, trong đó có nhiều bài viết trên trang web chính thức của De Beers và các trang tin chuyên ngành về kim cương, đá quý, kiểm định và khai thác mỏ.

Viện Ngọc học và Trang sức DOJI (DOJILAB) có tiền thân là Trung tâm Ngọc học và Giám định Vàng bạc Đá quý DOJI, bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Năm 2012, Tập đoàn DOJI đã quyết định đầu tư nâng cấp DOJILAB thành Viện chuyên ngành hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Ngọc học và Trang sức. Đây cũng là một trong 3 phòng giám định hàm lượng vàng của Việt Nam được cấp giấy phép.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết hợp tác quan trọng này, ông Jonathan Kendall, Chủ tịch IIDGR khẳng định: “Đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình hợp tác với Tập đoàn DOJI, đồng thời là cột mốc quan trọng của chúng tôi trong công tác kiểm định kim cương tại Việt Nam. Cùng với DOJI, bên cạnh chương trình hợp tác này, chúng tôi còn kỳ vọng vào những chương trình tiềm năng về giáo dục, cũng như về nhiều lĩnh vực khác trong tương lai”.

Trong khi đó, ngoài công tác kiểm định uy tín và chất lượng, DOJI được thị trường ghi nhận là “ông lớn” ở lĩnh vực vàng bạc đá quý, vốn thành danh với những thương hiệu nổi tiếng như Diamond House – Trang sức Kim Cương, Gems City – Trang sức đá màu, Wedding Land – Trang sức Cưới, Lộc Phát Tài – Trang sức Vàng 24K. Nhiều năm qua, DOJI liên tiếp tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ với các dòng sản phẩm nổi trội về chất lượng, độc đáo về thiết kế và dành được sự đón nhận của đông đảo người tiêu dùng trong nước.

Đồng thời, DOJI có mức tăng trưởng doanh thu vượt trội từ 35.000 tỷ đồng năm 2013 tới 40.500 tỷ đồng năm 2016; đồng thời có 6 năm liên tiếp đạt Top 3 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với 3 năm liền giữ ngôi Vương (2012,2013,2014).

Được biết, sản phẩm đầu tiên được DOJI sử dụng kiểm định kết hợp giữa DOJILAB và IIDGR của De Beers là dòng nhẫn đính hôn & nhẫn cưới gắn kim cương quý hiếm 99 giác cắt Infinity Love, thuộc thương hiệu trang sức Cưới Wedding Land. Không chỉ nổi bật với viên kim cương đặc biệt 99 giác cắt có vẻ đẹp hoàn hảo; dòng nhẫn Infinity Love còn trở thành biểu trưng về sự gắn kết dài lâu, cho tình yêu mãi tươi đẹp và bền vững cùng năm tháng.

Theo các chuyên gia của IIDGR, đây là kiểm định khác biệt nổi trội so với GIA, IGI hay một số kiểm định khác bởi trọng lượng được xác định bằng 6 số; thể hiện tính thống nhất về kết quả kiểm định tại hệ thống các viện kiểm định trên toàn thế giới; sử dụng hệ thống máy móc kiểm định hiện đại bậc nhất và công nghệ khắc chữ trên mặt kim cương độc quyền của De Beers. “Công nghệ khắc chữ này không hề ảnh hưởng tới trọng lượng, màu sắc cũng như độ tinh khiết của viên kim cương” – chuyên gia của IIDGR cho biết.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện DOJI cũng khẳng định: “Bắt tay với đối tác lớn, được đánh giá là “thủ lĩnh” trong nền công nghiệp kim cương thế giới hiện nay, sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho DOJI, đặc biệt là trong nỗ lực chinh phục thị trường bằng uy tín và chất lượng sản phẩm”.

De Beers cũng là công ty đã đưa ra tiêu chuẩn phân cấp chất lượng kim cương lần đầu tiên vào năm 1939 và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay: 4C’s – Màu Sắc (Color), Độ Sạch (Clarity), Cắt Mài (Cut) và Trọng Lượng (Carat).

Chiến lược hợp tác giữa DOJILAB và IIDGR cho thấy bước đi dài hạn của DOJI trong quá trình không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường vàng bạc đá quý. Đồng thời, đánh dấu sự khởi sắc của thương hiệu Việt trên khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy quá trình lành mạnh hóa trị trường và hàng trang sức Việt Nam.