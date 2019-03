Tri ân chủ thẻ BIDV với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Năm 2018 là năm đánh dấu mốc sự phát triển vượt bậc về sản phẩm và chất lượng dịch vụ thẻ BIDV với những giải thưởng cao quý do các Tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng. Nhằm tri ân chủ thẻ và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tối ưu nhất, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho các chủ thẻ mới trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2019.



Cụ thể, khách hàng sẽ được nhận tới 2 triệu đồng khi phát hành mới thẻ quốc tế, miễn phí giao dịch cho chủ thẻ khi chi tiêu tại nước ngoài, cùng cơ hội nhận Tour du thuyền Nhật Bản – Hàn Quốc, tour du thuyền Singapore – Malaysia, tour du thuyền Hạ Long trong chương trình Quay số may mắn. Chi tiết chương trình tại đây.

Bên cạnh đó, khách hàng phát hành thẻ ghi nợ nội địa BIDV sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu tiên, cùng ưu đãi tặng tới 50.000 đồng khi chi tiêu; tặng ngay 2 mã Grab x 25.000 đồng/mã khi đăng ký thành công dịch vụ BIDV Pay+ và giao dịch hợp lệ bằng BIDV Pay+ sớm nhất mỗi tuần. Chi tiết chương trình tại đây.

Để trải nghiệm sản phẩm thẻ tín dụng BIDV, đăng ký tại đây

Để trải nghiệm dịch vụ mobile app BIDV Pay+, đăng ký tại đây

Hoặc liên hệ hotline 19009247, điểm giao dịch BIDV gần nhất trên địa bàn toàn quốc để được hỗ trợ.

Là một trong những Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với bề dày hơn 60 năm phát triển, 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thẻ, BIDV đã trở thành thương hiệu uy tín và là sự lựa chọn tin cậy đối với khách hàng cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ. Hiện nay, BIDV đã cung cấp ra thị trường những sản phẩm thẻ đa dạng (từ thẻ vật lý đến thẻ phi vật lý) với những ưu đãi phong phú đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Năm 2018, BIDV vinh dự được nhận nhiều giải thưởng cao quý: năm thứ 3 liên tiếp nhận giải "Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" (2016 – 2018) do Tạp chí Tài chính quốc tế (International Finance Magazine - IFM) bình chọn; Giải thưởng "BIDV Pay+ - Sản phẩm Dịch vụ sáng tạo độc đáo 2018" do IDG phối hợp Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng; và Giải thưởng Ngân hàng có dịch vụ chấp nhận thẻ và quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.