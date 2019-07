Triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế "khủng" liên quan đến người Trung Quốc

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ đầu giờ chiều ngày 27-7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công An và các lực lượng Công an TP Hải Phòng bất ngờ ập vào khu đô thị Our City (địa chỉ Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh,TP Hải Phòng), nơi có nhiều người Trung Quốc lưu trú.

Đến 23 giờ cùng ngày, công tác kiểm tra vẫn vẫn còn diễn ra phía bên trong khu đô thị.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, khi lực lượng công an xuất hiện đã phát hiện rất nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị .

Ghi nhận tại hiện trường, khu đô thị Our City nằm trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ quận Đồ Sơn về trung tâm TP Hải Phòng, toàn bộ mặt tiền dài hàng trăm mét bị Công an phong tỏa bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi tại hiện trường: