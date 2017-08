Triệu hồi hơn 20.000 ô tô lỗi túi khí: Quá chậm!

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã thông báo triệu hồi quá chậm làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn của người sử dụng.

Đó là ý kiến chung của nhiều người tiêu dùng Việt Nam lẫn các chuyên gia, kỹ sư ô tô trước việc hãng này vừa thông báo triệu hồi hơn 20.000 xe Vios và Yaris.

Lỗi túi khí: Thế giới đã có nhiều người chết

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, thông báo triệu hồi của Toyota Việt Nam là quá chậm. Bởi ngay từ đầu năm 2017, báo chí thế giới đã thông tin hãng sản xuất túi khí Takata của Nhật Bản thừa nhận lỗi túi khí và phải nộp phạt cũng như bồi thường cho nạn nhân… khoảng 1 tỉ USD. Thế nhưng đến nay Toyota Việt Nam mới thông báo triệu hồi. Sự chậm chạp này khiến người tiêu dùng Việt Nam chịu thiệt.

“Đáng lẽ ngay khi có thông tin về túi khí bị lỗi gây mất an toàn, thậm chí chết người, Toyota Việt Nam phải thông tin kịp thời với người tiêu dùng trong nước. Đồng thời Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng phải có trách nhiệm cập nhật thông tin, thông báo ngay cho các hãng xe về trường hợp lỗi túi khí Takata và buộc họ tiến hành kiểm tra, triệu hồi để sửa chữa lỗi” - ông Đồng nêu quan điểm.

Là người có hơn 15 năm làm việc tại Toyota Việt Nam và cũng là người sớm nhận ra lỗi túi khí Takata, kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết ngày 12-9-2016 anh có đơn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để phản ánh về một số vấn đề liên quan đến chất lượng một số dòng ô tô, trong đó có vấn đề về túi khí Takata trên các xe ở Việt Nam.

Bởi nhiều thông tin cho thấy hãng sản xuất túi khí hàng đầu của Nhật Bản là Takata đã xác nhận có khoảng 125 triệu ô tô cần phải thay thế túi khí của hãng này. Vậy mà hơn một năm sau mới có thông báo triệu hồi của Toyota Việt Nam.

Toyota Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 20.000 xe, trong đó có 18.138 xe Vios được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: QUANG HUY

Chỉ ra sự nguy hiểm đối với người lái lẫn người ngồi trong xe khi xe dính lỗi túi khí, kỹ sư Lê Văn Tạch giải thích: Túi khí gồm hai bộ phận chính là túi chứa khí và bơm khí. Bơm khí là bình kim loại, bên trong có chứa hỗn hợp chất cháy tạo khí. Khi hỗn hợp trong bình được đốt cháy sẽ tạo ra khí với áp suất rất lớn. Khí này được đẩy vào túi khí làm cho nó bung ra với tốc độ rất cao.

“Tuy nhiên, với nhiều túi khí của Takata, khi hỗn hợp tạo khí bị cháy đồng thời với việc đẩy khí vào túi khí thì nó còn phá hủy cả cái bơm, khiến các mảnh kim loại từ thành bơm bị bắn ra như kiểu nổ lựu đạn. Và khi đó sẽ rất nguy hiểm cho những người trong xe” - kỹ sư Tạch phân tích.

Người tiêu dùng lo lắng

Hiện chạy dòng xe Vios, anh Trường Duy (TP.HCM) cho biết đời xe của anh nằm trong diện bị triệu hồi nên rất lo lắng. Sau khi đọc thông tin trên báo, anh đã chủ động liên hệ với đại lý. Họ ghi nhận lại biển số xe và sẽ gọi lại hẹn anh ngày đem xe đến sửa lỗi.

Dù qua một thời gian dài sử dụng dòng xe này không gặp lỗi gì, tiết kiệm nhiên liệu nhưng anh Duy vẫn bức xúc trước thông báo triệu hồi chậm trễ của Toyota Việt Nam.

Trong năm mẫu ô tô bán chạy trong tháng 7 vừa qua tại thị trường Việt Nam có sự góp mặt của Toyota Vios với 1.548 xe. Đây cũng là mẫu ô tô liên tục nằm trong tốp đầu những xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Nhiều dòng xe của Toyota bị người dùng Việt phàn nàn về vấn đề an toàn. Tháng 7-2015, dòng xe Toyota Corolla nhập khẩu và Vios sản xuất ở Việt Nam từ năm 2007 đến 2008 cũng được triệu hồi vì lỗi cụm bơm khí. Số lượng xe bị ảnh hưởng đợt triệu hồi trước gần 8.000 chiếc. Năm 2014, Toyota Việt Nam cũng triệu hồi 42.772 xe Innova và Fortuner.

“May mắn là tôi chạy xe cẩn thận chứ xui gặp tai nạn, xe lại bị lỗi túi khí thì không biết tính mạng người lái lẫn người ngồi trong xe sẽ ra sao. Đáng lẽ ngay khi có thông tin lỗi túi khí trên thế giới, Toyota Việt Nam phải ngay lập tức thông báo cho người tiêu dùng trong nước được biết chứ không phải đến hôm nay mới thông báo”.

Chúng tôi tìm đến một đại lý Toyota tại quận 1, TP.HCM để hỏi về thông báo triệu hồi hai dòng xe Vios và Yaris. Đại diện đại lý này cho hay sau khi nhận thông báo triệu hồi và danh sách các xe bị lỗi, đại lý sẽ chủ động liên hệ với chủ xe để hẹn sửa chữa lỗi, hoàn toàn miễn phí.

Bà Nguyễn Thị Hiện, phụ trách hệ thống ô tô đã qua sử dụng của Toyota Việt Nam, cho biết thêm hãng sẽ kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí cụm bơm khí trong túi khí hành khách phía trước cho tất cả xe nằm trong diện ảnh hưởng của chương trình tại tất cả đại lý, chi nhánh của Toyota trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và thay thế là khoảng 0,5-3 giờ, tùy thuộc vào loại xe.

“Bên cạnh việc đăng tải thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng trong chương trình triệu hồi sẽ nhận được thư mời hoặc điện thoại thông báo tham gia” - bà Hiền cho biết thêm.

Lơ là tiêu chuẩn an toàn

Từ câu chuyện triệu hồi những xe gặp lỗi túi khí, ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia lĩnh vực ô tô, cảnh báo nếu tiêu chuẩn an toàn ô tô ở Việt Nam không được chú trọng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng người lái xe, hành khách và làm mất an toàn giao thông.

Ông Đồng lấy ví dụ về trường hợp một số dòng xe nhập khẩu, thậm chí được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đã bị nhà sản xuất rút bớt các bộ phận an toàn như túi khí, hệ thống bó thắng.

“Tiêu chuẩn an toàn ô tô được các nước rất chú trọng, như châu Âu, một chiếc xe lăn bánh yêu cầu có tối thiểu bốn túi khí cho lái xe, người ngồi trước và hai người ngồi sau. Hệ thống bó thắng an toàn được lắp bốn bánh xe. Thế nhưng về Việt Nam, một số dòng xe cấp thấp, giá rẻ chỉ còn hai túi khí cho người ngồi trước, thậm chí một số xe chỉ có một túi khí cho người lái; hệ thống bó thắng chỉ có hai bánh… Đấy là chưa kể các tiêu chuẩn an toàn khác mà ô tô trên thế giới có nhưng Việt Nam không được quan tâm” - ông Đồng nói.

Từ thực tế đáng lo ngại trên, các chuyên gia đề nghị cần có tiêu chuẩn an toàn dành riêng cho ô tô tại Việt Nam về túi khí, hệ thống thắng… Nếu dòng xe nào không trang bị đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thì không cho lăn bánh và có chế tài xử phạt nặng để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

