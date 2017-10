Triệu phú tự thân khẳng định: Thành công chỉ dựa vào 20% kỹ năng, 80% còn lại là điều ít ai ngờ tới

Tony Robbins là tác giả của những quyển sách về việc tự hoàn thiện bản thân cũng như là diễn giả nổi tiếng về phát triển tiềm năng con người và một triệu phú tự thân. Với những kinh nghiệm từ tuổi thơ không may mắn, nhiều biến cố, những bài nói chuyện của ông rất gần gũi và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả. Đối với ông: “Kinh doanh đòi hỏi bạn phải có một sức bền bỉ mãnh liệt. Việc lớn mạnh của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào người lãnh đạo, người mà sự thành công chỉ do 20% kỹ năng còn 80% còn lại là do tâm lý”.

Các khách hàng của Robinns có rất nhiều người là các tỷ phú hàng đầu như nhà đầu tư Paul Tudor Jones, bà trùm truyền thông Oprah Winfrey, cũng như với hàng trăm doanh nhân đã trải qua các buổi hội thảo về Business Mastery. Từ đó, ông nhận ra, tất cả họ đều có những vấn đề về tư duy tâm lý khác nhau, chứ không hoàn toàn điềm tĩnh như vẻ ngoài họ vẫn thể hiện.

Ví dụ, ở Namale, Robbins đã được tiếp xúc và trò chuyện với Chris Vaccarino – người sáng lập ra Fanjoy. Ông tin rằng, chính các kỹ năng tiếp thị của Vaccarino đã giúp cho công ty vươn lên từ doanh thu hàng năm chỉ 1, 2 triệu USD vào năm ngoái đến 35 – 40 triệu USD năm nay. Tuy nhiên, ông không thực sự tin tưởng khả năng lãnh đạo của Vaccarino, ông khuyên anh hãy suy nghĩ thật kỹ giữa việc biến khả năng bán hàng tiếp thị của mình thành năng lực lãnh đạo, vì đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và nếu anh không phân biệt được thì rất nhanh thôi, công ty sẽ rơi vào một đám hỗn loạn. Robbins đã giúp Vaccarino thấy rằng, nếu muốn làm lãnh đạo thì trước hết anh phải từ bỏ nhu cầu làm thỏa mãn tất cả các nhân viên và khách hàng của mình đi đã.

Tương tự như với Deeanne Akerson của website mua hàng trực tuyến dành cho bà bầu Kindred Bravely, Robinns đã giúp cô nhận ra cô cần một người đồng hành trong việc điều hành công việc. Vì dù công việc có tốt đẹp tới đâu nhưng hạnh phúc gia đình không được đảm bảo (nguyên nhân do sự bận rộn, tham công tiếc việc) thì cô sẽ không bao giờ tìm lại được niềm đam mê và nhiệt huyết như ban đầu.

Robbins nói rằng Akerson không cần phải quyết định giữa gia đình và doanh nghiệp. Nhưng cô nên thuê một giám đốc điều hành có cùng những kỹ năng cần thiết, để cô có thể tiếp tục là người nhìn xa trông rộng của thương hiệu mà không phải hy sinh những thứ làm cô hạnh phúc.

20% kỹ năng nghe có vẻ ít nhưng thực ra lại rất quan trọng. Nếu bạn không có kỹ năng tiếp thị, không có tư duy tài chính tốt, không có kỹ năng tuyển dụng thì thật khó để dẫn dắt người khác nghe theo. Nhưng quan trọng hơn, đó là 80% tư duy, là sự tự tin, dám thay đổi, thách thức bản thân và thậm chí là từ bỏ để đường dài của doanh nghiệp được đảm bảo.