Trở thành kẻ cướp ngân hàng vì mê cá độ đá gà

Vụ cướp táo tợn

Vào lúc 16 giờ 22 phút ngày 13.9, tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Tân Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra một vụ cướp táo bạo. Đối tượng đã đi xe gắn máy đến đậu trước phòng giao dịch, bình thản bước vào bên trong, một tay cầm vật giống súng, tay kia cầm vật giống lựu đạn, khống chế nhân viên bảo vệ và kế toán, cướp đi gần 1 tỉ đồng.

Camera an ninh của phòng giao dịch ghi lại, vào thời điểm đó, có một thanh niên đội nón rộng vành, bịt mặt, mang một balô phía trước, bình thản bước vào phòng giao dịch. Khi vừa mở cửa, đối tượng đã khống chế, đẩy nhân viên bảo vệ vào trong và móc từ balô ra 2 vật giống hình khẩu súng và lựu đạn, không chế nhân viên giao dịch, buộc phải lấy tiền trong quầy bỏ vào túi màu đỏ do đối tượng đưa. Thời điểm này tại phòng giao dịch có 2 nữ nhân viên, 1 bảo vệ và 2 khách hàng. Vụ khống chế và cướp tiền chỉ kéo dài chưa tới 2 phút, đối tượng đã cầm bọc tiền nhanh chóng rời khỏi phòng giao dịch. Qua kiểm tra tại chi nhánh giao dịch, số tiền bị cướp là 940 triệu đồng.

Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, sàng lọc đối tượng gây ra vụ cướp. Theo các nhân chứng, sau khi cướp tiền, đối tượng đã chạy xe gắn máy ngược chiều trên QL1, đến ngã tư Tân Lý Tây thì rẽ trái vào Đường tỉnh 866 chạy về hướng tỉnh Long An. Sau đó Công an địa phương phát hiện chiếc xe đối tượng sử dụng bị bỏ lại bên đường cách nơi cướp khoảng 2km. Một người dân cho biết đã chứng kiến đối tượng chạy xe gắn máy vào con đường nhỏ, rồi dừng lại thay quần áo, nón, giày và ra taxi đi thẳng về hướng Long An.

Không khó để Công an tìm ra chiếc xe taxi nói trên, người tài xế taxi xác nhận đối tượng đã gọi tổng đài đề nghị cho xe đến địa điểm trên trước đó khoảng 30 phút. Sau khi lên xe đi về hướng TP.HCM, đối tượng đã xuống xe ở Long An. Cơ quan điều tra cũng không khó khăn để xác định, đối tượng tiếp tục thuê một xe khác di chuyển về hướng TP.HCM. Mặt khác, cơ quan điều tra cũng xác định chiếc xe máy đối tượng bỏ lại bên đường mang biển số thật, đã được bán qua nhiều người, đối tượng cướp vừa mua lại chiếc xe qua mạng cách đó không lâu.

Bất ngờ với nhân thân thủ phạm

Từ các tình tiết nói trên, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), đối tượng gây ra vụ cướp đã lộ diện và bị bắt chỉ 3 ngày sau khi xảy ra vụ cướp.

Chiều 18.9, Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp thông báo về vụ cướp Vietinbank Chi nhánh Tân Hiệp, huyện Châu Thành. Công an Tiền Giang với sợ hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, khoảng 23 giờ ngày 16.9 đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan đến vụ cướp: Châu Cường – SN 1982, phường Tân Thới Hiệp, Q.12 TP.HCM và Trần Ngọc Đức – SN 1996, cùng địa chỉ trên. Trong đó, Cường là người thực hiện vụ cướp, còn Đức là người bán 2 khẩu súng Rulo cho Cường. Công an đã thu giữ 2 khẩu Rulo khi bắt Cường và 1 khẩu Rulo khi bắt Đức. Theo khai nhận, Đức mua 3 khẩu súng trên ở biên giới Campuchia với giá khoảng 10 triệu đồng/khẩu và bán lại cho Cường 2 khẩu, còn giữ lại 1 khẩu.

Kiểm tra chỗ ở của Cường, Công an chỉ thu giữ được 655 triệu đồng, trong khi số tiền trong vụ cướp Vietinbank Chi nhánh Tân Hiệp là 940 triệu đồng.

Theo lời khai của Cường, sau khi cướp, Cường đã dùng tiền này tham gia đá gà qua mạng và thua số tiền lớn, nhưng không nhớ rõ bao nhiêu. Khi bị bắt, Cường bị nôn ói, ngất xỉu và khai nhận trước đó đã uống thuốc diệt cỏ, nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an Tiền Giang phối hợp với Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng đối với Châu Cường và Trần Ngọc Đức.

Tìm hiểu về nhân thân của Châu Cường, chúng tôi thật bất ngờ khi biết đối tượng từng có việc làm ổn định, thu nhập tốt với nghề “điện” tại 1 cơ sở ở TP.HCM. Cường có vợ con, cuộc sống gia đình tương đối ổn định. Theo những người gần gũi Cường, thời gian gần đây anh tỏ ra mê theo dõi đá gà qua mạng. Cứ ngỡ anh chỉ xem cho vui, giải trí với trò chơi truyền thống này. Nhưng từ chỗ xem cho vui, Cường đã tham gia cá độ đá gà. Và nỗi đam mê tệ hại ấy đã biến một thanh niên bình thường trở thành kẻ cướp ngân hàng.

Câu chuyện của Châu Cường hẳn sẽ cảnh tỉnh nhiều người khác mê trò cờ bạc, đá gà.