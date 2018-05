Trợ thủ đắc lực của đại gia Hứa Thị Phấn bẻ... kèo!

Ngày 15-5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử đại án TrustBank với phần thẩm vấn đối với bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ). Đây là lần đầu tiên bị cáo Loan khai nhận trước tòa.

Trước đó, bị cáo Loan nhiều lần mang con sơ sinh đến tòa khiến HĐXX phải nhiều lần nhắc nhờ. Tòa cũng cho phép bị cáo Loan được nộp đơn xin xét xử vắng mặt nhưng bị cáo này không đồng ý. Do đó, HĐXX cho phép bị cáo Loan vắng mặt trong những phần xét hỏi không liên quan cũng như ưu tiên xét hỏi cuối cùng.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan cho rằng cáo trạng truy tố thiếu chính xác.

Liên quan đến vấn đề nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch giúp bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng, các bị cáo khác (trừ bà Phấn vắng mặt) đều nhận sai phạm như cáo trạng truy tố. Cụ thể, Loan chính là người đưa hồ sơ chứng từ đã chuẩn bị sẵn cho các bị cáo khác ký.

Ngược lại, Loan phủ nhận việc đưa hồ sơ cho các bị cáo Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ để chuyển cho các bị cáo khác ký, cũng không biết ai đưa. Lý giải về lời khai tại cơ quan điều tra, Loan cho rằng thời điểm đó mới sinh con nên tinh thần không ổn định, nhiều lời khai được điều tra viên đọc cho viết.

Trước đó, các bị cáo khác cũng có lời khai việc thu chi cấn trừ dư nợ khống là do Loan chỉ đạo theo lệnh bà Hứa Thị Phấn. Bị cáo Loan phủ nhận cho rằng bị cáo chẳng có chức vụ, quyền hạn gì nên chỉ đi giao dịch với khách hàng chứ không thể chỉ đạo gì các bị cáo khác.

Toà hỏi: “Vậy có khi nào các chứng từ ghi tên người khác mà bị cáo ký tên hay không?”.

Bị cáo Loan khẳng định không: "Thực tế khi cô Sáu Phấn kêu thì đã có chữ ký sẵn. Còn ai ký bị cáo không biết. Bị cáo chỉ ghi thêm tên Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường khi đã có chữ ký rồi".

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan được ưu tiên xét hỏi cuối cùng.

Lúc này, chủ tọa công bố kết luận giám định chữ ký và chữ viết tên do Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định 9 cá nhân ký và viết tên trên hồ sơ giấy tờ không phải do họ viết và ký tên. Trong đó, chữ viết tên tại mục khách hàng của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường được xác định do Bùi Thị Kim Loan viết, còn lại không đủ cơ sở để kết luận toàn bộ chữ ký và chữ viết là của Loan.

Cáo trạng xác định bị cáo Loan làm theo chỉ đạo của bà Phấn, đến TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang để yêu cầu nhân viên ngân hàng lập 163 chứng từ thu, gồm 86 giấy nộp tiền và 77 phiếu thu tổng cộng gần 4.176 tỉ đồng.

Bị cáo Loan giải trình: Theo thông báo của bà Phấn, Loan biết trong ngày có khoản tiền Công ty Phương Trang trả. Còn vì sao Công ty Phương Trang trả và trả bao nhiêu, hình thức gì, nguồn tiền từ đâu thì Loan không biết. Loan chỉ làm theo chỉ đạo cùa bà Phấn đến TrustBank 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang để yêu cầu nhân viên lập và hạch toán các chứng từ thu như trên để thu nợ tiền Công ty Phương Trang trả.