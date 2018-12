Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam

Cập nhật: Hiện tại trời đã tạnh mưa, các CĐV Malaysia đang kéo rất đông đến SVĐ. Hi vọng thời tiết sẽ ổn định trong vài tiếng sắp tới khi trận chung kết bắt đầu.

Vào thời điểm còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018 Malaysia vs Việt Nam , thành phố Kuala Lumpur đang có mưa rất to, nhiệt độ khoảng 29 độ C. Một số địa điểm nước đã dâng lên ngập cả bánh xe ô tô.

Mặc dù đến 19h45 (giờ Việt Nam) trận đấu mới bắt đầu, song nhiều khả năng 2 đội sẽ phải thi đấu trên mặt sân khá trơn cộng thêm trời mưa. Hoàn cảnh này gợi nhớ lại trận chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm, khi U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan giữa cơn mưa tuyết.

CĐV Việt Nam đã có mặt bên ngoài sân.

Các CĐV Malaysia cũng đã kéo đến rất đông.

Một nhóm CĐV chờ đợi bên ngoài sân.

Những chiếc áo mưa ni-lông là vật dụng không thể thiếu.

Trong các quầy hàng, áo mưa đang đắt hàng hơn áo thi đấu.

Các vũng nước trên sân Bukit Jalil

Trời mưa to khiến nước dâng lên.

Sân trơn bóng ướt sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến cả Việt Nam lẫn Malaysia. Đây không phải là lần đầu tiên trận đấu diễn ra tại Malaysia chịu tác động từ thời tiết. Ở VCK U16 châu Á 2018 diễn ra cuối tháng 9 vừa rồi, 2 trận đấu đã phải hoãn lại do mưa lớn và tổ chức đá bù vào buổi sáng ngày tiếp theo.

Trước đó vào năm 2015, những Công Phượng cũng từng cùng U23 Việt Nam trải qua trận "thủy chiến" đáng nhớ trên sân Shah Alam, cách Bukit Jajil (SVĐ tổ chức chung kết AFF Cup 2018) không xa.

Khi ấy, cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Macau chỉ diễn ra được vài phút thì bị hoãn vì mưa và mất khá nhiều thời gian mới thi đấu trở lại. Trận đấu đó là kỷ niệm đẹp với Công Phượng khi anh ghi một hat-trick.