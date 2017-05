Trong khi nhóm hacker WannaCry vẫn chưa nhận được tiền chuộc, ngành an ninh mạng đã đút túi 5,9 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng

Hai ngày cuối tuần vừa qua, thế giới đã chứng kiến đợt tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử khi quy mô phủ sóng của nó đã lan ra toàn cầu và những thiệt hại mà virus này gây ra ngày càng tăng lên khi mọi người đồng loạt quay trở lại làm việc.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết cho đến sáng ngày hôm qua, số tiền mà nhóm hacker đứng đằng sau vụ tấn công WannaCry nhận được mới chỉ là 50.000 USD. Giới chuyên môn cho biết bọn tội phạm vẫn chưa rút được một đồng tiền nào từ tài khoản bitcoin đòi tiền chuộc và các cơ quan thực thi pháp luật cho biết thủ phạm có thể bị phát hiện và bị bắt giữ ngay khi chúng tiếp cận tới số tiền chuộc và rút ra khỏi tài khoản.

Các cuộc tấn công mạng đòi tiền chuộc thường yêu cầu chi trả dưới dạng bitcoin - một loại tiền điện tử mà người dùng có thể duy trì trạng thái vô danh. Tuy nhiên, bitcoin cũng có thể bị theo dõi, như mọi giao dịch được gắn với tài khoản truy cập công khai - mà được gọi là ví điện tử. Loại ví này cho thấy mọi giao dịch mà nạn nhân gửi đến nhóm hacker để được lấy lại quyền truy cập vào dữ liệu của họ.

Oliver Gower - phó giám đốc của đơn vị tội phạm mạng quốc gia của NCA, trả lời tờ Times: "Tội phạm mạng có thể cho rằng họ là vô danh nhưng chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các công cụ của chúng tôi để đưa họ ra trước công lý".

Trong khi đó, định giá ngành an ninh mạng đã tăng hàng tỷ USD sau 2 ngày cuối tuần, do nhà đầu tư đặt cược vào sự nổi dậy của các cuộc tấn công mạng sẽ kéo ngành kinh doanh này tăng trưởng mạnh.

Nhìn chung, giá trị thị trường của 5 công ty liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng lớn nhất trong ngành đã tăng 5,9 tỷ USD trong phiên giao dịch sáng ngày hôm qua. Chỉ tính riêng Symantech - công ty cung cấp giải pháp bảo mật thông tin cho các doanh nghiệp - đã tăng thêm 750 triệu USD vào giá trị vốn hóa thị trường nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh kể từ hôm thứ 6 tuần trước.

Trái ngược với những lo sợ bị đánh cắp thông tin mà nhiều công ty đang phải đối mặt, vụ tấn công WannaCry trở thành chỉ báo cho nhà đầu tư về tương lai của ngành an ninh mạng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng sẽ còn phức tạp hơn nhiều trong vài năm tới.

Hôm 14/5, giám đốc pháp lý của Microsoft nhận định chính phủ Mỹ nên nhìn nhận các cuộc tấn công mạng tương đương với các cuộc tấn công quân sự và các công ty công nghệ nên được coi trọng giống như lực lượng quốc phòng và quân đội Mỹ. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, khoảng 17% trong khoản ngân sách gần 4.000 tỷ của nước Mỹ được dùng cho chi tiêu quốc phòng.

Cho đến sáng ngày hôm qua, cổ phiếu ETF an ninh mạng - theo dõi 40 công ty trong ngành - đã tăng cực mạnh tới 3,3% - đánh bại chỉ số S&P 500 với đà tăng 0,5% trong cùng ngày. Biến động cổ phiếu của 5 công ty an ninh mạng lớn nhất trong ngành là Cisco tăng 2,8%, Symantec tăng đến 4%, Check Point Software tăng 2,4%, Palo Alto Networks tăng 3,7%, tuy nhiên cổ phiếu của Juniper Networks không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong ngày hôm qua, cổ phiếu Cisco còn nhận được xếp hạng "Mua vào" của Morgan Stanley. Nhóm phân tích của Morgan Stanley nói rằng các công ty sẽ ngày càng tập trung vào an ninh mạng kể từ bây giờ.

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/RT, Fortune