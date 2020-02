Trong lúc thị trường ảm đạm vì dịch bệnh, quỹ đầu tư Trung Quốc vẫn huy động được 17 tỷ USD chỉ sau 1 ngày

Mới đây, quỹ đầu tư được thành lập bởi một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất Trung Quốc vừa lập kỷ lục ấn tượng khi khép lại vòng gọi vốn sớm hơn 3 ngày so với dự tính với sự hào hứng đặc biệt của các nhà đầu tư.



Foresight Fund, quỹ đầu tư của Thượng Hải, đã thu hút được lượng quan tâm lớn hơn 20 lần so với con số mà quỹ tương hỗ thứ hai do quỹ này lập ra được phép quản lý. Được thành lập cuối năm 2018 bởi nhà đầu tư kỳ cựu Chen Guangming, Foresight Fund đã thu hút được ít nhất 120 tỷ nhân dân tệ (tương đương 17 tỷ USD) chỉ trong ngày hôm qua (18/2), so với mức mục tiêu 6 tỷ nhân dân tệ.

Do sự quan tâm cực lớn của nhà đầu tư, Foresight Fund đã ngừng nhận đơn đăng ký ngay sau ngày đầu tiên. Quỹ được phép đầu tư 60 – 95% tài sản vào cổ phiếu, còn lại là vào trái phiếu.

Tháng 3 năm ngoái, quỹ đầu tiên mà Foresight Fund triển khai cũng thu hút được 70 tỷ nhân dân tệ chỉ trong 10 tiếng đồng hồ. Từ đó đến nay, quỹ này đạt được mức lợi suất 37%.

Chen Guangming nổi lên sau khi quỹ Orient do ông thành lập thu được mức lợi suất 700% kể từ tháng 5/2009, trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng trưởng 32% trong cùng kỳ.

Thương vụ này là 1 điểm sáng trong bối cảnh TTCK Trung Quốc đang hồi phục sau cú sốc đầu năm mới Canh Tý do những nỗi lo về dịch bệnh corona. Tuy các chỉ số chứng khoán đã hồi phục, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn còn rất ảm đạm. Các nhà máy chưa thể hoạt động trở lại hoàn toàn trong khi các cửa hàng hoàn toàn vắng vẻ. Dịch bệnh đã khiến khoảng 2.000 người Trung Quốc thiệt mạng và hơn 72.000 người mắc.

Nhà đầu tư đang trông chờ vào những biện pháp mà Bắc Kinh đã thực hiện để hỗ trợ nền kinh tế như tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, bơm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và nới lỏng các quy định về tài chính cho các công ty niêm yết.

