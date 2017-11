Trực tiếp: Bộ Công an bác thông tin bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân

11:10 ngày 07/11/2017

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay: CMND không thể bỏ được.... Chúng ta chỉ thay phương thức quản lý từ thủ công sang quản lý bằng điện tử.

11:03 ngày 07/11/2017

Chánh văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Lương Tam Quang tiếp tục chương trình họp báo

11:00 ngày 07/11/2017

Trung tướng Trần Văn Vệ trả lời về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

10:56 ngày 07/11/2017

Tướng Vệ cho biết, hiện tại nước ta có 3 loại giấy tờ chứng minh nhân thân gồm: CMND 9 số, CMND 12 số và Căn cước công dân.

Cả 3 loại giấy tờ này đều có giá trị như nhau. Từ ngày 1/1/2016, Luật căn cước công dân có hiệu lực….

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về nguồn vốn và các Bộ, ngành khẩn trương tập trung, nghiên cứu, trình Chính phủ sớm phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân thì đến ngày 1/1/2010 sẽ đảm bảo được việc mở rộng cấp căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. Khi đó căn cước công dân sẽ dần thay thế CMND 9 số hiện nay.

CMND và Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân hết sức quan trọng để chứng minh nhân thân và phục vụ giao dịch công dân.

Một số phiền hà phát sinh khi chuyển từ CMND từ 9 số sang 12 số cũng được Bộ Công an thông tin, trong giao dịch ngân hàng, giao dịch đất đai. “Chúng tôi đã thông báo gửi các cơ quan Nhà nước nhưng vẫn khó khăn. Bộ cũng ra một thông tư mới cắt góc, trả cả CMND cũ cho công dân.

10:45 ngày 07/11/2017

Thông tin bỏ sổ hộ khẩu, CMND là không chính xác.

Liên quan đến thông tin bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND), Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho hay: Thông tin này không chính xác.

Trong luật quy định CMND là giấy tờ tùy thân của mỗi người. CMND phải làm thủ công. Để ra được CMND khoảng 2-3 tháng. CMND rất dễ làm giả. Hiện có người làm 2-3 số CMND.

Năm 2013 quy định cấp căn cước công dân. Hiện căn cước công dân đã cấp được tại 16 tỉnh, thành phố. Năm 1/1/2020, toàn quốc triển khai cấp căn cước công dân. Luật quy định không nhất thiết phải đổi từ CMND sang căn cước công dân mà vẫn được sử dụng vì có giá trị sử dụng như nhau. “Ai cảm thấy căn cước công dân thuận lợi thì đổi”, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết.

10:37 ngày 07/11/2017

Ngày 14/11 này sẽ triển khai hội nghị toàn quốc của Bộ Công an. Hội nghị nhằm tập huấn cho công an tỉnh, huyện, xã phường và phát bảng kê để xuống từng hộ ký, đối chiếu với dữ liệu cùng với công an phường, thị trấn xác thực, trưởng công an phường ký vào.

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phấn đấu hoàn thành trong vòng 2 đến 3 năm. Bộ Công an sẽ huy động hàng vạn cán bộ để thực hiện.

“Luật quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc nên thông tin phải thật chính xác. Vừa rồi đã thí điểm tại Hải Phòng. Hiện Hải Phòng đã có 1,8 triệu dân được nhập vào cơ sở dữ liệu”, Trung tướng Trần Văn Vệ thông tin.

10:18 ngày 07/11/2017

Thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử

Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tổng hợp các dữ liệu về dân cư Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí vai trò hết sức quan trọng: Thông qua việc tổ chức thu thập thông tin sẽ tạo nên hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo an sinh xã hội, là căn cứ quan trọng để cơ quan Nhà nước nghiên cứu, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, thời gian đi lại.

Thông tin được thu thập, cập nhật thường xuyên góp phần quản lý chặt, đấu tranh phòng chống tội phạm,

Bên cạnh đó, nó còn được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin nhằm thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử, theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

10:11 ngày 07/11/2017

Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát mở đầu thông tin về buổi họp báo

10:09 ngày 07/11/2017

Đúng 10h, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Tham dự cuộc họp báo có lãnh đạo ban, ngành liên quan của Bộ Công an. Buổi họp báo cũng có sự tham gia rất đông phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội.

10:06 ngày 07/11/2017

Liên quan việc Chính phủ vừa thông qua phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Cụ thể, các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chứng minh nhân dân và một số loại giấy tờ khác sẽ bị bãi bỏ, thay thế vào đó chúng sẽ được cập nhật vào dữ liệu dân cư quốc gia, công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân để Nhà nước quản lý. Sáng nay (7/11), Bộ Công an tổ chức họp báo nhằm trả lời những thắc mắc liên quan đến vấn đề này.