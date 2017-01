Trực tiếp: Các bị cáo khóc tức tưởi, khai bị Phạm Công Danh chỉ đạo

14:56 ngày 05/01/2017

Thái Minh Thanh – cựu định giá viên Công ty VNCB AMC ký 5 chứng thư thẩm định giá, bị cáo nhận sai.

Theo Thanh, anh ta đã đề xuất được đi thẩm định thực tế nhưng cựu PGĐ Bạch Quốc Hào không đồng ý.

Việc nâng giá cấp một cách bất thường so với thực tế theo lời khai của Thanh được công bố thì lãnh đạo của Minh Thanh tại công ty truyền đạt: “Anh Danh (Phạm Công Danh) chỉ đạo phải đưa ra mức giá 170 triệu đến 180 triệu/m2. Đồng thời lời khai cũng cho biết: “Anh Danh đã chỉ đạo phải có chứng thư thẩm định sớm”.

Trình bày, Thái Minh Thanh tức tưởi, bị cáo không biết mục đích phục vụ cho ai, bị cáo không vụ lợi. Bị cáo chỉ là sinh viên mới ra trường và làm theo chỉ đạo của cấp trên. VNCB cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Thái Minh Thanh, tình hình sức khỏe của bị cáo kém…. Thanh xin được hưởng án treo.

14:43 ngày 05/01/2017

Tuấn so kè, Bạch Quốc Hào bị tuyên phạt 4 năm tội vi phạm quy định về cho vay, trong khi đó bị cáo là thuộc cấp của cựu PGĐ lại phải chịu mức án 5 năm cho hành vi. Ngoài ra, bị cáo xin tòa xem xét hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt.

14:40 ngày 05/01/2017

Đặng Đình Tuấn – cựu Phó phòng phụ trách - công ty VNCB AMC cho biết ký 4 chứng thư thẩm định giá. Bị cáo Tuấn không dám khẳng định việc định giá phù hợp với thực tế, bị cáo cũng không xuống khảo sát thực tế. Căn cứ ký thẩm định giá là nguồn tin trên mạng internet, căn cứ theo chứng thư thẩm định giá giả định của Bộ Tài chính…

Bị cáo Đặng Đình Tuấn bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nghe chủ tọa công bố lại lời khai, Tuấn thừa nhận Bạch Quốc Hào chỉ đạo việc “làm giá” tốt nhất đối với tài sản thế chấp. Theo lời khai được công bố thì giá thẩm định đã tăng gấp 3 lần so với thực tế.

Trình bày kháng cáo, Đặng Đình Tuấn xin xem xét vai trò, mức độ hành vi để được giảm nhẹ hình phạt.

14:35 ngày 05/01/2017

Không đi thực tế nhưng cựu PGĐ đã từng làm việc tại Đà Nẵng nên biết rõ. Do yêu cầu gấp nên không đi thực tế kiểm chứng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về cơ sở thẩm định, Bạch Quốc Hào cho hay là do nhân viên của công ty lấy số liệu trên mạng và điện thoại kiểm chứng. Công ty có tham khảo chứng thư thẩm định giá của công ty thẩm định giá của Bộ Tài chính nên thấy phù hợp.

Việc cơ quan tố tụng định giá lại có giá trị chênh lệch, Bạch Quốc Hào vẫn cho rằng mình làm đúng phương pháp.

“Đối với giá của công ty Tài chính là giả định”, chủ tọa đặt câu hỏi. Cựu PGĐ Bạch Quốc Hào cho rằng, có cho phép sử dụng thông số đầu vào giả định. Ngoài ra ông ta còn cho biết, thời điểm đó, có hỏi khách hàng và được biết dự án đã được giải phóng mặt bằng, đã được cấp sổ đỏ….

Về lý do kháng cáo, cựu PGĐ trình bày là không nhận chỉ đạo và không chỉ đạo nhân viên nâng khống giá trị như án sơ thẩm; Chứng thư định giá là độc lập với quy chế cho vay của NH…

14:26 ngày 05/01/2017

Trong hành vi Vi phạm quy định, Bạch Quốc Hào liên quan đến việc thẩm định tài sản bảo đảm cho các khoản vay của 12 công ty của Phạm Công Danh. Theo bị cáo, việc định giá theo thị trường thời điểm định giá. Không nhớ chính xác, nhưng cựu PGĐ cho biết đã ký 10 chứng thư định giá tài sản thế chấp (thuộc sân vận động Chi Lăng và bất động sản tại 209 Trường Chinh).

14:18 ngày 05/01/2017

Phiên tòa chiều mở đầu bằng việc HĐXX thẩm vấn Bạch Quốc Hào – cựu PGĐ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB.

Hào kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. cựu PGĐ bị tuyên phạt 7 năm tù cho hai tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

...........................................................

11:30 ngày 05/01/2017

Mai Hữu Khương – cựu GĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn, và một số bị cáo khác trong vụ án này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

11:29 ngày 05/01/2017

Trước đó, Phan Thành Mai bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 22 năm tù giam, cho hai tội danh, trong đó tội Vi phạm quy định về cho vay… cựu TGĐ nhận mức án 11 năm tù giam.

11:29 ngày 05/01/2017

Bị cáo Phan Thành Mai – cựu TGĐ VNCB trình bày, trong tội Vi phạm quy định về cho vay… bị cáo có vai trò quan trọng.

Phan Thành Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo trình bày, là chưa xác định được thiệt hại chính xác vì trong tổng số tiền khoảng 5.000 tỷ đồng trong hành vi này thì có 2.600 tỷ đã đi về BIDV. Liên quan đến BIDV đang thực hiện quá trình tố tụng trong giai đoạn 2 nên chưa xác định được thiệt hại.

Cựu TGĐ cũng cho rằng cần xem xét lại vấn để thẩm định giá tài sản đảm bảo theo Nghị định 26 của Chính phủ (là sân vận động Chi Lăng và bất động sản ở 209 Trường Chinh). Vì đây là vấn đề quan trọng không chỉ trong vụ án này mà trong các vụ án liên quan đến NH.

Phan Thành Mai đề nghị xem xét lại để xác định đúng việc thất thoát và thiệt hại.

Cựu TGĐ cũng cho biết mình không tác động trong việc công ty định giá của VNCB định giá các tài sản đảm bảo trên. Trước đó, việc thẩm định của công ty thẩm định của VNCB đã được xác định là nâng giá tài sản đảm bảo giúp các bị cáo “rút” của NH gần 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra bị cáo cũng mong xem xét các quy định mới đang được áp dụng trong xét xử để giám án.

11:01 ngày 05/01/2017

Bị cáo Lâm Kim Thu – cựu trưởng phòng kế toán VNCB Chi nhánh Sài Gòn thừa nhận tham gia trong việc giải ngân một số khoản vay cho các công ty của Phạm Công Danh.

Bật khóc trình bày hoàn cảnh gia đình, Kim Thu cho hay là nhân lực chính trong gia đình nuôi hai con nhỏ, đã ly hôn chồng và đang chăm sóc cha mẹ…

Bị cáo xin giảm được xem xét hưởng án treo. Trước đó, Thu bị tòa sơ thẩm phạt 4 năm tù giam về tội Vi phạm quy định cho vay…

10:50 ngày 05/01/2017

Bị cáo Bùi Thị Hà Thu – GĐ Công ty Đại Hoàng Phương kháng cáo xin hưởng án treo. Trước đó với tội Vi phạm quy định về cho vay… bị cáo nhận án 3 năm tù giam.

Chủ tọa hỏi: Bị cáo biết công ty vay bao nhiêu tiền không?

Bị cáo Bùi Thị Hà Thu: Bây giờ bị cáo mới biết.

Chủ tọa: Vay bao nhiêu?

Bị cáo Bùi Thị Hà Thu: Dạ, 280 tỷ

Về tài sản đảm bảo Hà Thu cũng chỉ nhớ mang máng là mảnh đất nào đó ở Đà Nẵng.

Xin giảm nhẹ hình phạt, Bùi Thị Hà Thu cho biết, từ khi vướng lao lý, gia đình như ngã quỵ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình có công cách mạng… bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bị cáo khoản vay của Công ty Đại Hoàng Phương tại bản án sơ thẩm cho biết có thể thu hồi thiệt hại nên cũng là cơ sở để xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bị cáo Bùi Thị Hà Thu, bà ta được Phạm Công Danh nhờ đứng tên làm giám đốc công ty, còn con dấu tài khoản của công ty do Tập đoàn Thiên Thanh quản lý.

10:44 ngày 05/01/2017

Bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh – GĐ Công ty Thịnh Quốc làm giám đốc từ tháng 5/2012. Trước đó là nhân viên bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh. Việc ký nhận vay đều làm theo chỉ đạo của nhân viên kế toán Tập đoàn này.

Tòa sơ thẩm tuyên Thịnh 3 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay… Tương tự như các công ty khác do Phạm Công Danh lập ra, Công ty Thịnh Quốc không có hoạt động kinh doanh gì. Tại tòa phúc thẩm, GĐ Công ty Thịnh Quốc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

10:43 ngày 05/01/2017

Bị cáo Hoàng Đình Quyết - cựu PGĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn, cựu GĐ VNCB Chi nhánh Lam Giang, thừa nhận hành vi sai phạm trong tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong hành vi này, cựu PGĐ nhận án 10 năm tù giam.

Trong hành vi này, Quyết cho rằng, mình là người thụ động trong việc nhận hồ sơ thực hiện cho vay. Quyết cũng cho hay, trong hành vi này, có cơ sở thu hồi tài sản thiệt hại bị cáo gây ra trong hành vi này. Đồng thời cho rằng việc định giá tài sản thế chấp là sân vận động Chi Lăng và bất động sản 209 Trường Chinh là không phù hợp.

10:43 ngày 05/01/2017

Hoàng Việt Thắng – cựu GPĐ VNCB Chi nhánh Lam Giang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu PGĐ chi nhánh NH bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay…

Lý do kháng cáo, Hoàng Việt Thắng đề nghị xem xét vai trò trong hành vi phạm tội của mình. Thắng cho rằng mình không phải cán bộ cấp cao của VNCB để có thể biết những hồ sơ vay chỉ là hình thức. Thắng cũng đề nghị xem xét hoàn cảnh gia đình và một số lý do khác để được giảm án.

10:31 ngày 05/01/2017

Huỳnh Nguyên Sang – cựu Phó trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB Chi nhánh Lam Giang bị tòa sơ thẩm tuyên 5 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay…

Sang kháng cáo xin giảm nhẹ và nhận án tù treo. Theo Sang, những hành vi thiếu sót đã được nhìn nhận tại tòa sơ thẩm. Sang cho biết, mình làm việc vì ngân hàng, không được hưởng lợi. Sang xin tòa xem xét giảm án vì gia đình có công với cách mạng. Sang cũng xin xem xét vì hoàn cảnh gia đình khó khăn....

Các bị cáo trong đại án 9.000 tỷ.

10:24 ngày 05/01/2017

Bị cáo Nguyễn Quốc Sơn – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Lam Giang, cho biết qua tòa sơ thẩm đã nhận ra hành vi phạm tội, việc thẩm định chỉ qua hồ sơ không thực hiện thẩm định thực tế. Sơn liên quan đến công ty vay của 4 công ty của Phạm Công Danh.

Theo Sơn, khi nhận hồ sơ thì lãnh đạo VNCB đã cho biết “Đây là những khách hàng tiềm năng của NH”, Sơn thuật lại.

Sơn bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay. Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

10:23 ngày 05/01/2017

Hồ Thị Đi – Giám đốc công ty Hương Việt cho biết, Phạm Công Danh nhờ bị cáo đứng tên giám đốc. Công ty không hoạt động. Dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Thiên Thanh, Hồ Thị Đi đi ký vay theo chỉ đạo số tiền 350 tỷ đồng. Giám đốc công ty Hương Việt cho biết tiền chuyển vào tài khoản của mình nhưng không sử dụng

Bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay… Bị cáo không kháng cáo.

10:19 ngày 05/01/2017

Bị cáo Nguyễn Hữu Duyên – GĐ Công ty Quang Đại, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Duyên đứng tên giám đốc công ty cho Tập đoàn Thiên Thanh. Duyên vốn là nhân viên rửa xe ô tô. Nghe Tập đoàn Thiên Thanh cần người đứng tên làm giám đốc nên bị cáo ứng cử. Số tiền Công ty Quang Đại vay gần 400 tỷ.

Một trong những lý do kháng cáo của GĐ Công ty Quang Đại là trong các công ty do Tập đoàn Thiên Thanh thành lập thì hậu quả gây ra của công ty do bị cáo đứng tên giám đốc gây hậu quả thấp nhất.

Nguyễn Hữu Duyên bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay…

10:07 ngày 05/01/2017

Bùi Thanh Nguyên – cựu cán bộ VNCB chi nhánh Lam Giang kháng cáo xin được hưởng án treo. Bị cáo hối hận vì những sai phạm của mình. Cựu cán bộ ngân hàng bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

10:06 ngày 05/01/2017

Bị cáo Mai Hữu Khương bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù giam về cho hai tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó tội vi phạm quy định về cho vay là 10 năm tù.

09:43 ngày 05/01/2017

Bị cáo Mai Hữu Khương – cựu GĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn xin giảm nhẹ hình phạt.

Khương cho rằng việc định giá tài sản cầm cố sân vận động Chi Lăng và bất động sản 209 Chi Lăng là thiệt thòi.

Chủ tọa giải thích, về nguyên tắc định giá theo “Định giá theo tố tụng hình sự”. Việc tòa sơ thẩm định giá theo Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam là áp dụng tình tiết có lợi cho các bị cáo.

Tài sản này đang được cầm cố ở BIDV để vay tiền nhưng dưới sự chỉ đạo của Phạm Công Danh vẫn được các bị cáo dùng làm tài sản thế chấp nhằm rút tiền của VNCB.

09:29 ngày 05/01/2017

Bị cáo Võ Ngọc Nguyễn Bình – cựu phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay…

Bình cho biết thực hiện thủ tục trong cho vay đối với hai công ty Cường Tín và Thanh Quang. Anh ta khước từ cho Công ty Toàn Tâm và An Phát vay vì cho rằng: Hồ sơ vay đang thế chấp ở ngân hàng khác. Hồ sơ vay cũng chỉ là bản photo.

Bị cáo Võ Ngọc Nguyễn Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Lý do được cho rằng tòa sơ thẩm “nhầm lẫn” vì không thực hiện hai hồ sơ vay liên quan đến Công ty Toàn Tâm và An Phát. Bị cáo cũng đã từ chối làm việc sai trái….

09:28 ngày 05/01/2017

Bị cáo Vưu Thị Diệu được ông Phạm Công Trung – em trai của Phạm Công Danh nhờ đứng tên giám đốc Công ty Toàn Tâm.

Chồng bị cáo là Nguyễn Hữu Duyên là nhân viên rửa xe, lương 3 triệu nên khó khăn. Do vậy Duyên bảo vợ vào làm giám đốc để “kiếm thêm” thu nhập. Lương ban đầu 5 triệu, sau tăng lên 10 triệu.

Việc làm thủ tục lập công ty do nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh đưa đi làm. Việc làm giám đốc điều hành như thế nào, Diệu không biết. Ký vay bao nhiêu tiền, Diệu không biết. Diệu thừa nhận hành vi sai trái. Diệu bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Diệu không kháng cáo.

09:27 ngày 05/01/2017

Bị cáo Nguyễn Minh Quân – GĐ Công ty An Phát là nhân viên bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh. Bị cáo cho hay, được nhờ làm giám đốc Quân bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay. Quân xin giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

09:26 ngày 05/01/2017

Đối với Công ty Nhất Nhất Vinh cũng tương tự việc làm thủ tục cho vay như các công ty trên. Riêng Công ty An Phát và Công ty Toàn Tâm, Nguyễn Tiến Hùng cho hay là có chỉ đạo của HĐQT bằng Nghị quyết về việc chấp nhận tài sản đảm bảo của các công ty này vay tiền.

Trong khi đó, tài sản đảm bảo cho công ty này vay được Tập đoàn Thiên Thanh chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất. “Về mặt pháp lý chưa thuộc sở hữu của các công ty này, đúng không?”.

Liên quan đến Nghị quyết của chủ tọa yêu cầu Phạm Công Danh trả lời. Ông ta thừa nhận có ra Nghị quyết của HĐXX nhưng: “Văn bản chỉ đồng ý về chủ trương để cơ sở xem xét”, Phạm Công Danh trả lời.

08:58 ngày 05/01/2017

Hồ sơ vay của Công ty Thanh Quang giống với hai công ty trước đó, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn trình bày.

08:55 ngày 05/01/2017

Trước vành móng ngựa, bị cáo Trần Thanh Tùng – GĐ Công ty Thanh Quang, cho biết trước khi làm giám đốc là bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh. Bị cáo làm giám đốc từ tháng 6/2012. Công ty chỉ có Tùng là nhân sự duy nhất và không hoạt động kinh doanh. Việc ký hợp đồng với khoản tiền bao nhiêu, Tùng không biết. Các thủ tục vay đều do Tập đoàn Thiên Thanh làm.

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo. Trần Thanh Tùng bị tòa sơ thẩm phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay.

08:54 ngày 05/01/2017

Liên quan Công ty Phước Đại, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng đã lập hồ sơ cho vay 450 tỷ đồng. Việc thẩm định hồ sơ, phương án cho vay… tương tự như Công ty Cường Tín.

08:53 ngày 05/01/2017

Bị cáo Cao Phước Nhàn – GĐ Công ty Phước Đại, cho biết được Tập đoàn Thiên Thanh nhờ làm giám đốc. Và người nhờ đứng làm giám đốc là bảo vệ Tập đoàn Thiên Thanh.

Tháng 6/2012, Nhàn làm giám đốc. Công ty nhân sự duy nhất là giám đốc Cao Phước Nhàn. Công ty không hoạt động, không kinh doanh. Việc ký tên và hồ sơ vay tiền là do Tập đoàn Thiên Thanh gọi giám đốc lên ký tên. Nhàn theo kế toán của Tập đoàn Thiên Thanh lên VNCB ký tên vào hồ sơ vay.

Thừa nhận hành vi phạm tội, GĐ Công ty Phước Đại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo không hiểu biết pháp luật, xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ.

Cao Phước Nhàn bị phạt 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay…

08:52 ngày 05/01/2017

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn, liên quan đến việc thẩm định hồ sơ, phương án kinh doanh và cho Công ty Cường Tín. Bị cáo cho biết, việc thẩm định dựa trên hồ sơ. Nhận hành vi, bị cáo cho biết mình thời điểm đó nghiệp vụ kém.

Hùng bị tòa cấp sơ thẩm phạt 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay…

08:42 ngày 05/01/2017

Mở đầu phiên tòa, chủ tọa yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Cường – GĐ Công ty Cường Tín lên trước vành móng ngựa.

Trình bày kháng cáo, bị cáo xin giảm nhẹ để được hưởng án treo. Về tình tiết xin giảm nhẹ, bị cáo cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước khi khởi tố, Cường là làm công việc phụ hồ. Bị cáo cho hay, ông ta chưa bao giờ ngồi trên “ghế” GĐ Công ty Cường Tín. Việc ký các hợp đồng liên quan đến công ty thì người của Tập đoàn Thiên Thanh gọi thì bị cáo ký.

Về lý do được làm giám đốc, do làm phụ hồ, sức khỏe kém năm 2011 được người giới thiệu một công việc ổn định là làm “giám đốc”.

Việc ký vào các giấy tờ liên quan tại Công ty Cường Tín, bị cáo cho biết khi cơ quan điều tra phân tích thì mới biết là sai.

Trước đó Nguyễn Văn Cường bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay.

08:32 ngày 05/01/2017

Bị cáo Phạm Công Danh

08:31 ngày 05/01/2017

Đối với bất động sản được cầm cố làm tài sản đảm bảo là sân vận động Chi Lăng và bất động sản tại 209 Trường Chinh được định giá theo Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam khoảng 2.600 tỷ đồng. Việc cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Trong số tiền khoảng 5.000 tỷ đồng, bản án sơ thẩm cho biết, đã sử dụng để trả nợ cho Ngân hàng BIDV số tiền 2.600 tỷ đồng. Trước đó, Tập đoàn Thiên Thanh đã vay và được BIDV giải ngân 4.700 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc tăng vốn điều lệ cho VNCB.

08:31 ngày 05/01/2017

Các công ty do cựu chủ tịch ngân hàng lập ra đều không có báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo nộp cho cơ quan thuế, không có tờ khai thuế giá trị gia tăng. Thực tế xác minh thì các công ty này không phát sinh hoạt động kinh doanh.

08:31 ngày 05/01/2017

Đối với hành vi này, tòa án cấp sơ thẩm khẳng định, số tiền hàng ngàn tỉ đồng được VNCB giải ngân rồi chuyển cho Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh sử dụng.

Các công ty đứng tên pháp nhân vay tiền NH do Phạm Công Danh lập ra đều thuộc Tập đoàn Thiên Thanh. Như vậy thực chất VNCB đã gián tiếp cho Phạm Công Danh vay. Trong khi đó cựu Chủ tịch ngân hàng không phải là đối tượng được VNCB cấp tín dụng.

08:12 ngày 05/01/2017

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày hôm nay bước vào phần xét hỏi liên quan đến tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Liên quan đến tội danh này, là việc Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT VNCB – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh và các đồng phạm rút 5.000 tỷ đồng thông qua việc lập khống hồ sơ kinh doanh vay tiền của 14 công ty.

Trong 14 pháp nhân liên quan thì có 12 công ty được Phạm Công Danh nhờ thuộc cấp tại Tập đoàn Thiên Thanh đứng tên giám đốc. Do trừ tài sản đảm bảo là Sân vận động Chi Lăng và một số bất động sản liên quan tại Đà Nẵng nên số tiền thiệt hại của hành vi này hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, Ngân hàng VNCB được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu. Phạm Công Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT.

Dưới sự chèo lái của Phạm Công Danh, ông ta đã chỉ đạo thuộc cấp tại VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện lập các hồ sơ đề án khống nâng cấp hệ thống Corebanking, hồ sơ thuê hai mặt bằng tại Sư Vạn Hạnh và Tô Hiến Thành, ủy thác đầu tư cổ phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh qua Quỹ Lộc Việt… để rút tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân. Từ sự điều hành của Phạm Công Danh, VNCB đã thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng.

Phạm Công Danh bị truy tố hai tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù giam. Các thuộc cấp của ông ta nhận mức án từ án treo đến 22 năm tù giam.

Nhóm PV

VOV