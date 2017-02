Trump chọn vị tướng từng phản đối chiến tranh Việt Nam làm Cố vấn An ninh Quốc gia

Lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí cố vấn quốc gia không phải là Trung tướng McMaster mà là Cựu Phó Đô đốc Robert Harward. Tuy nhiên vì "lý do cá nhân" ông này đã từ chối. Trung tướng HR McMaster, người từng lên tiếng phản đối chiến tranh tại Việt Nam, đã được Tổng thống Trump tin tưởng chọn vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ.

Tướng HR McMaster là ai?

Ông Trump hết lời ca ngợi tướng McMaster và gọi ông là "một vị tướng tài năng và dày dặn kinh nghiệm, được tôn trọng bởi tất cả mọi người trong quân đội". Trung tướng McMaster, 54 tuổi, từng tốt nghiệp đại học danh tiếng West Point, có bằng tiến sĩ về lịch sử Mỹ tại ĐH North Carolina. Ông cho rằng đó là một đặc ân để ông có đủ kinh nghiệm tiếp tục phục vụ nước Mỹ và ông bày tỏ luôn mong muốn gia nhập đội ngũ an ninh quốc gia.

Ông từng tham gia cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, được biết đến là một nhà quân sự tài ba, hoạch định chiến lược sáng suốt, với suy nghĩ thẳng thắn và thấu đáo. Tướng HR McMaster từng lên tiếng chỉ trích sự can thiệp quân sự của Mỹ tại chiến tranh Việt Nam trong cuốn sách nổi tiếng “Dereliction of Duty” của mình. Theo BBC đưa tin, ông McMaster không có quan hệ gần gũi với Nga và gần đây ông được giao nhiệm vụ nghiên cứu các phương thức truy cập hệ thống quân sự tiến bộ của Nga.

Tạp chí Time từng bình chọn ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2014, và cho rằng ông "có thể trở thành nhà chiến binh - tư tưởng ưu việt của thế kỷ 21".

Trước khi lựa chọn Tướng McMaster, ông Trump có trong tay 3 ứng cử viên sáng giá khác cho vị trí cố vấn này là ông Keith Kellogg - giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia, Tướng Robert Caslen - giám đốc Học viện Quân sự West Point và ông John Bolton, người từng là đại sứ của George W Bush tại Liên Hợp Quốc từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006.

Vai trò của tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

Ông HR McMaster sẽ làm việc như là một cố vấn độc lập với Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, không phải qua bước bỏ phiếu xác nhận của Thượng viện. Cố vấn an ninh mang một vai trò quan trọng, cũng là một trong những vị trí cao cấp nhất trong chính phủ Mỹ.

Các nhà quan sát cho rằng tầm quan trọng vai trò khác nhau còn phụ thuộc vào chính quyền quản lý, tuy nhiên vẫn phải khẳng định rằng cố vấn an ninh quốc gia là “cánh tay phải đắc lực” của Tổng thống Mỹ. Cố vấn an ninh mới sẽ làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia, là người liên kết giữa các cơ quan chính phủ khác nhau.

Việc Tổng thống Trump chọn ông McMaster vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia làm nhiều nhà quan sát bất ngờ, họ chờ đợi xem một người hay chỉ trích chính phủ và thẳng tính như ông sẽ làm việc với Tổng thống ra sao tại Nhà Trắng.

Ngọc Quỳnh

Theo Trí thức trẻ/BBC