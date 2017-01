Trứng cá tầm giá hàng nghìn đô: Món ăn "vàng đen" từ biển chỉ dành cho giới siêu giàu

Trứng cá đen muối Caviar được làm từ trứng chưa thụ tinh của loài cá tầm và chế biến bằng cách ướp muối. Đây là một trong những món ăn được xếp vào hàng đắt đỏ và xa hoa bậc nhất trên thế giới. Để thưởng thức loại trứng cá đặc biệt này, giới thượng lưu thường phải chi đến hàng tỷ đồng cho một khẩu phần ăn.

Sở dĩ trứng cá đen muối có giá “cắt cổ” như vậy là do cá tầm không sinh sản thường xuyên và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đặc biệt, quá trình sản xuất của món ăn đắt đỏ này cũng vô cùng công phu và đòi hỏi chất lượng cao nhất trong mỗi sản phẩm.

Những con cá tầm sẽ được nuôi hoặc đánh bắt tại các khu vực có điều kiện sống tự nhiên tốt nhất và thường xuyên được siêu âm để kiểm tra về chất lượng, mức độ kết dính và kích thước của trứng. Thức ăn cho cá tầm cũng hoàn toàn được kiểm soát chặt chẽ và đặc biệt tránh các sản phẩm biến đổi gen. Ngoài ra, chỉ một số ít những con cá tầm đủ điều kiện mới được lựa chọn để lấy trứng và tạo ra món trứng cá muối nổi tiếng bậc nhất trên thế giới.

Đặc biệt, trứng cá đen muối Caviar không chỉ đơn thuần là một món ăn mà nó còn mang lại nhiều lợi ích lớn đối với sức khỏe của con người. Chỉ với một khẩu phần nhỏ, trứng cá đen muối cũng đáp ứng được hơn một nửa yêu cầu dinh dưỡng hàng ngày của con người và các vitamin cần thiết. Đặc biệt, trứng cá đen muối Caviar còn có tác dụng trong việc chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng ở con người. Ngoài ra, nó cũng là một loại chất chống oxy hóa hiệu quả, giàu các chất béo omega 3 giúp hạ huyết áp, cung cấp các axit amin có lợi và cải thiện hệ thống miễn dịch ở con người.

Loại trứng cá đen muối Caviar ngon sẽ có vị mặn rất lạ và mỗi quả trứng phải có độ bóng, mọng, hoàn toàn tách rời nhau và giòn tan khi thưởng thức. Cá tầm được đánh bắt ở mỗi khu vực khác nhau sẽ mang đến một hương vị trứng muối đặc trưng vốn có của vùng đất đó. Trứng cá đen muối có vị ngon nhất khi được ướp lạnh và thưởng thức cùng món bánh Blini truyền thống của Nga.

Ngoài ra, giới siêu giàu trên thế giới sẵn sàng thưởng thức món trứng cá muối “vàng trắng” có giá lên tới 7 tỷ đồng cho một kg. Để tạo ra được 1 kg trứng muối vàng trắng cần tới 5 kg trứng cá muối thô, sau đó đem sấy khô. Một điều đặc biệt là chỉ trứng cá của những con cá tầm trưởng thành mới được sử dụng vì chúng thường mịn, thơm và ngon hơn.



Những con cá tầm trắng bạch tạng thường sống ở vùng biển Caspian. Hiện nay, chúng gần như tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên. Điều này làm cho món ăn này càng trở nên quý hiếm. Một lý do nữa khiến cho trứng cá tầm có mức giá "trên trời" chính là do tuổi thọ của cá. Trong khi loài cá tầm có thể sống đến trên 100 tuổi, loài cá tầm trắng bạch tạng do bị biến đổi gen nên tuổi thọ thường bị rút ngắn lại.

Hiện nay, công ty Black Caviar cùng với công ty đối tác là Russian Caviar House đã trở thành nhà phân phối độc quyền chính thức thương hiệu trứng cá muối Caviar tại Hoa Kỳ sau hơn một thập kỷ dừng việc nhập khẩu. Với việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại, công ty Russian Caviar House luôn đảm bảo đáp ứng được một nguồn cung cấp ổn định trứng cá tầm Osetra cho khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, công ty Russian Caviar House liên tục tìm kiếm nhiều giải pháp để giữ gìn môi trường sống tự nhiên cũng như khí hậu cho dòng sông Suda, Nga nơi cá tầm sinh sống.

Đặc biệt, các sản phẩm trứng cá muối Caviar tại Nga sẽ được vận chuyển ngay trong đêm trong những chiếc hộp sang trọng và thanh lịch để đảm bảo độ tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng trong trứng cá. Bên trong mỗi hộp là một cuốn sổ nhỏ có chứa đầy đủ các thông tin chi tiết và giấy chứng nhận của Công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) về chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm đắt đỏ này.

Nguyễn Linh

Theo Trí thức trẻ/UpscaleLivingMagazine