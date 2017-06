Trung Quốc mạnh tay mua trái phiếu Mỹ, lượng nắm giữ cao nhất 6 tháng

Trong tháng 4, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, chạm mốc cao nhất trong 6 tháng trở lại đây trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu đang ổn định trở lại.

Theo số liệu mới được Bộ Tài chính Mỹ công bố, Trung Quốc nắm 1.090 tỷ USD trái phiếu Mỹ với nhiều kỳ hạn khác nhau, tăng 4,6 tỷ USD so với tháng trước. Như vậy hiện Trung Quốc là “chủ nợ” lớn thứ hai của Mỹ. Nước đứng đầu là Nhật Bản với 1.110 tỷ USD, dù đã giảm 12,4 tỷ USD so với tháng trước.

Các số liệu mới được công bố cho thấy kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu tích cực sau nhiều năm đối mặt với nguy cơ “chảy máu vốn” và tăng trưởng giảm tốc. Từ đó đồng nhân dân tệ cũng ổn định hơn và NHTW Trung Quốc (PBOC) có thể quay trở lại tích lũy dự trữ ngoại hối.

Kể từ khi chạm đáy hồi tháng 1, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng 55 tỷ USD, lên 3.050 tỷ USD. Trong đó riêng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng 34 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2017. Nguồn: Bloomberg.

Thông thường, lượng dự trữ ngoại hối tại các NHTW sẽ tăng lên khi quốc gia đó có thặng dư cán cân vãng lai nhờ bán ra nhiều hàng hóa hơn là nhập khẩu hoặc khi nước đó bán ra nội tệ, mua vào ngoại tệ để ngăn đồng nội tệ tăng giá quá nhanh. Cách mua vào bán ra này chính là con đường để Trung Quốc kìm hãm đà tăng giá của đồng nhân dân tệ trong 10 năm trở lại đây.

Theo nguồn tin thân cận, Trung Quốc đang sẵn sàng tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ do đánh giá đây là loại tài sản đang ngày càng trở nên hấp dẫn so với những trái phiếu do các nước khác phát hành, đồng thời đồng nhân dân tệ cũng đã ổn định trở lại. Sauk hi giảm 6,5% trong năm 2016 (mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ), kể từ đầu năm đến nay nhân dân tệ đã tăng hơn 2% so với USD.

Theo số liệu tháng 4, tổng cộng các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu khoảng 6.070 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm 28,5 tỷ USD so với tháng trước.

Tú Anh

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg