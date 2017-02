Truy nã một giám đốc phòng giao dịch ngân hàng ở TP HCM

Sau một ngày xét xử và nghị án, tối 10-2, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phú Minh Hòa - SN 1983, nhân viên Agribank chi nhánh (CN) Mạc Thị Bưởi - 22 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Liên quan đến vụ án, VKSND TP HCM đề nghị mức án 3 năm tù (cho hưởng án treo) đối với Đặng Thị Thu Hương - SN 1974, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch (PGD) Hòa Hưng - về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng TAND cùng cấp tuyên hình thức cảnh cáo.

Hòa và Hương tại phiên sơ thẩm 10-2

Đây là vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Lê Kiều Quang (đang bỏ trốn), Phú Minh Hòa và Đặng Thị Thu Hương trực tiếp thực hiện.

Nguyễn Lê Kiều Quang lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao là Giám đốc PGD Hòa Hưng chiếm đoạt 17 tỉ đồng trong quá trình thực hiện điều chuyển tiền từ CN Mạc Thị Bưởi về PGD Hòa Hưng.

Đồng thời, Quang trực tiếp lập, chỉ đạo Hòa lập khống các hồ sơ tín dụng vay vốn, sau đó sử dụng để giải ngân, rút tiền chiếm đoạt số tiền 22,45 tỉ đồng. Tổng số tiền Quang chiếm đoạt là 39,45 tỉ đồng.

Do Quang đã bỏ trốn nên Công an TP HCM đã quyết định truy nã. Đến 26-5-2016, Công an TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Quang, khi nào bắt được sẽ quyết định phục hồi điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Minh Hòa là nhân viên tín dụng PGD Hòa Hưng đã cố ý làm trái các quy định, quy trình về áp tải tiền để Quang tham gia áp tải tiền, sử dụng túi đựng tiền riêng của Quang, chỉ đạo xe áp tải tiền đi sai tuyến, không trực tiếp đi áp tải tiền theo nhiệm vụ được giao... dẫn đến Quang chiếm đoạt số tiền 17 tỉ đồng của ngân hàng.

Đồng thời, trong quá trình làm nhân viên tín dụng tại PGD Hòa Hưng, Hòa đã giúp Quang lập khống 9 hồ sơ tín dụng chiếm đoạt của ngân hàng 8,35 tỉ đồng.

Đối với Đặng Thị Thu Hương, khi Quang yêu cầu ký tên phần cán bộ tín dụng tại 4 hồ sơ tín dụng, Hương thấy có đầy đủ chữ ký, chứng từ nên đã ký tên mà không thực hiện trách nhiệm của cán bộ tín dụng, không tiến hành thẩm định hồ sơ người vay, nội dung vay..., dẫn đến việc Quang sử dụng các hợp đồng này giải ngân, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng của ngân hàng.

Theo Phạm Dũng

Người Lao động