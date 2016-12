Truy tìm chủ nhân của 18 kg vàng

Ngày 26-12, thiếu tá Nguyễn Đức Hậu, Phó Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra thông báo truy tìm chủ sở hữu 18 kg vàng (tương đương 480 lượng) do Rim Ri Linh (50 tuổi, ngụ ấp Pô, xã Chôm Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) đã vận chuyển trái phép qua biên giới cách nay 1 tháng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Toàn bộ số vàng do Rim Ri Linh vận chuyển trái phép qua biên giới vào 25-11 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.

Cũng theo thiếu tá Hậu, đây là việc làm hết sức bình thường đối với tất cả các tang vật, phương tiện sau khi bị bắt giữ do vận chuyển trái phép qua biên giới và khi không xác định được chủ sở hữu thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục tịch thu theo quy định. Tuy nhiên, nếu có ai đó cho rằng số vàng này của mình đã bị đánh cắp rồi sau đó nhờ Linh chuyển đi tiêu thụ thì mang theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc để được nhận lại.

“Đây chỉ là một trong những giả thiết đặt ra để cơ quan chức năng xác định xem người chủ có liên quan gì đến tài sản này để xử lý. Ngoài giả thiết này ra, nếu số vàng đó có chủ hay không thì cũng phải tịch thu theo quy định pháp luật do vận chuyển trái phép qua biên giới”- thiếu tá Hậu khẳng định.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 25-11, Linh lái ô tô BKS 2A-0879 từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) để thăm người thân ở huyện Tịnh Biên. Tuy nhiên, khi xe của Linh vừa đi ngang qua khu vực siêu thị miễn thuế (gần cầu Cạn) thì tổ công tác liên ngành trực thuộc Cục Hải quan và Công an tỉnh An Giang yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới ghế ngồi trên xe ô tô của Linh có túi màu đen đựng 2 cục kim loại hình vuông được dán băng dính bên ngoài rất cẩn thận. Tiến hành mở túi nhựa, tổ công tác đếm được 18 thỏi vàng loại 24 kara (1 kg/thỏi) nên mời Linh về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu làm việc.

Linh khai nhận toàn bộ số vàng này do 1 người tên Ti ở TP Phnom Penh nhờ vận chuyển giùm cho 1 phụ nữ đang chờ sẵn ở khu vực cầu Trà Sư, thuộc thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Ngoài ra, Linh còn khai nhận, từ giữa tháng 11 đến ngày 23-11, Linh đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến vàng từ Campuchia qua cửa khẩu với tổng trọng lượng khoảng 27 kg (lần đầu 9 kg và lần 2 là 18 kg) nhưng không khai báo.

Sau khi có kết quả giám định vàng, ngày 26-11, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linh về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

