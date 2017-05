TS Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt quen giữ tiền vàng bên người thật chặt khi đi xa, còn người Do Thái cho đó là sai lầm!

Trong chương trình Cafe8 số thứ 2 trên fanpage CafeBiz, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ những câu chuyện, bí quyết ông học được từ người Do Thái trước khi có được thành công như hôm nay.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Thái Hà Books, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã từng có thời gian học tại Đại học Tổng hợp Matxcova, Nga. Tại đây ông có quen với nhiều người bạn Do Thái, những người đã chỉ cho ông nhiều “mẹo” hay trong quá trình kinh doanh vàng, đô la.

Ông kể thời kỳ đó chưa có nhiều vốn, nhưng những người bạn Do Thái vẫn tin tưởng làm ăn với ông, vì họ có nhiều biện pháp thử xem ai đó thật thà hay không.

“Một hôm họ đến nhà tôi, để quên 1.000 USD rồi đi về, họ cũng không đòi gì cả. Có hôm khác tôi đến chơi nhà một anh bạn Do Thái, anh ấy cũng để cả hũ vàng và 10.000 USD trước mặt tôi rồi chạy ra ngoài. Anh ấy muốn thử xem ông Hùng có nhặt nhạnh gì không, có rút tờ nào trong tập USD hay không”.

Sau khi trải qua quá trình thử thách, những người bạn Do Thái hoàn toàn tin tưởng ông Hùng. Họ sẵn sàng đưa cho ông số tiền lên tới 100.000 USD để ông bán đi mua rúp (tiền Nga). Cứ 1 USD đổi 10 rúp thì ông đưa lại cho họ 9 rúp rưỡi.

Từ kinh nghiệm của người Do Thái, ông nhận ra cách tốt nhất để xem ai đó thật thà hay không là cứ đến chơi nhà họ rồi cố tình để quên món đồ gì đó, xem họ xử lý thế nào.

“Nếu ăn cắp thì mình biết là người này không chơi được vì nay họ lừa 100 USD của mình, sau lừa ngàn USD cũng như vậy”, ông Hùng kết luận.

Ông cho biết chính người Do Thái đã dạy ông làm thế nào để cầm vàng, USD di chuyển khắp nơi mà không bị chú ý.

Ví dụ để mang vàng, không thể xách hẳn 1 túi đi từ chỗ này sang chỗ kia được, vậy nên người Do Thái khuyên ông đun chảy vàng ra, cho vào một cái cốc cầm đi, thì sẽ hạn chế bị “soi”.

Trong khi người Việt Nam hay có thói quen giữ vàng, giữ USD bên người thật chặt khi đi tàu xe thì người Do Thái lại không như vậy.

“Khi đi tàu thì nên để túi vàng, túi USD trước mặt chứ đừng đeo vào người, ôm vào người nó (kẻ gian) biết là đồ quý. Tốt nhất cho cho vàng, USD đựng vào túi khoai tây xấu xấu rồi vứt ra xa. Minh có thể giả vờ làm việc khác, đọc sách nhưng mắt không được rời túi khoai tây”.

Ngay cả vấn đề ăn mặc, chỉ nên xuyềnh xoàng, “rách rách, bẩn bẩn” để người ta biết là mình nghèo, chứ mặc comple, đeo cà vạt thì sẽ bị nhìn ra ngay là người giàu. “Người giàu thì bất an vì dễ bị soi lắm tiền”, ông cho biết.

Cũng từ những người bạn Do Thái, ông Hùng học được cách mang số tiền lớn bên người. Với 20kg tiền, ông tự may một cái áo to, trùm kín ngực, áo có khe đằng trước và đằng sau để giấu vừa cọc tiền. Do tiền không phải kim loại nên ngày ấy đi qua sân bay rất đơn giản, chỉ cần không mang theo đồ đạc và mặc chiếc áo “đặc biệt” là ông có thể dễ dàng vận chuyển 200.000 USD.

“Tôi có hàng trăm câu chuyện như thế. Những chuyện này chỉ có người Do Thái mới dạy cho mình được”, ông Hùng kết luận.

Theo Hồng lam

Trí thức trẻ