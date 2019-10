Từ cậu bé cạo bã kẹo cao su dưới hàng nghìn chiếc bàn đến CEO của gã khổng lồ Disney: Để lọt top 1% người giàu nhất, bạn phải thuộc 1% người nỗ lực nhất!

Trên thực tế, để có mặt trong top 1% người giàu nhất thế giới, CEO 68 tuổi này từng phải bắt đầu từ con số 0 như hầu hết mọi người. Trong cuốn sách mới mang tên "The Ride of a Lifetime", ông viết rằng mình lớn lên tại Oceanside, một thị trấn nhỏ thuộc tầng lớp lao động ở Long Island, New York. Mẹ ông là người nội trợ còn cha làm quảng cáo. Tuy nhiên, cha của ông thay đổi hết nghề này đến nghề khác do rắc rối liên quan đến cảm xúc và sau này, ông được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

Iger viết: "Khi lớn lên, tôi nhận thức rõ hơn về sự thất vọng vào bản thân của cha mình. Ông đã sống một cuộc sống mà theo ông là không thỏa đáng và là một thất bại. Đó là lý do ông luôn thúc đẩy chúng tôi làm việc chăm chỉ và hiệu quả hết mức để chúng tôi có thể thành công theo cách mà ông chưa bao giờ đạt được".

Bob Iger, CEO của Disney.

Khi còn nhỏ, cha của Iger thường ghé vào phòng của ông vào buổi tối để đảm bảo ông sử dụng thời gian hiệu quá. Cha ông thường đọc sách, giúp ông làm bài tập về nhà hoặc một việc nào đó có ích.

Vì sự khuyến khích cũng như rắc rối với việc làm của cha nên Iger đã bắt đầu làm nhiều việc vặt từ năm 13 tuổi như xúc tuyết, trông trẻ và nhân viên kho hàng của một cửa hàng phần cứng.

Năm 15 tuổi, ông được nhận làm nhân viên vệ sinh vào mùa hè tại một trường học gần nhà. Công việc của ông là làm sạch máy sưởi và bàn trong mỗi lớp học. Trước khi năm học mới bắt đầu, Iger phải đảm bảo tất cả bàn học đều không dính bã kẹo cao su.

Ông chia sẻ: "Việc cạo kẹo cao su dưới gầm của hàng nghìn cái bàn có thể giúp bạn trở nên kiên nhẫn hơn, hoặc ít nhất là tăng khả năng chịu đựng sự đơn điệu, nhàm chán".

(Trên thực tế, Iger không phải là CEO duy nhất từng làm việc cạo bã kẹo. Công việc đầu tiên của CEO và đồng sáng lập công ty đầu tư tư nhân RSE Ventures, Matt Higgins cũng là cạo kẹo cao su dưới đáy ghế tại McDonald’s và ông nói rằng nó đã dạy ông về việc làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất cũng phải thật tốt).

Sau này, khi theo học tại đại học Ithaca ở ngoại ô New York, Iger đã dành gần như mỗi tối cuối tuần của năm nhất và năm thứ hai để làm pizza tại một nhà hàng Pizza Hut địa phương. Trong thời gian đó, Iger cảm thấy có động lực và quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, học hỏi hết mức có thể để không có cảm giác hối tiếc như cha của mình.

Ông viết: "Tôi vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về thành công, chưa có tầm nhìn cụ thể về sự giàu có hay quyền lực nhưng tôi quyết không sống một cuộc đời thất vọng". Kể từ khoảnh khắc đó, Iger tự nhắc nhở bản thân rằng bất kể gặp phải chuyện gì trong đời, ông cũng sẽ không bao giờ để bản thân bị chìm trong sự tuyệt vọng.

Năm 1974, ở tuổi 23, Iger bắt đầu sự nghiệp tại ABC Television với tư cách là người giám sát phòng thu. Trước đó, ông là biên tập viên dự báo thời tiết và phóng viên tin tức tại một đài truyền hình cáp nhỏ ở Ithaca.

Trong suốt 31 năm tiếp theo, ông đã nắm giữ hơn 20 vị trí khác nhau tại ABC trước khi được bổ nhiệm làm CEO của Walt Disney Corporation năm 2005.

Iger chia sẻ: "Tôi từng là nhân viên cấp thấp nhất của đoàn sản xuất một số chương trình truyền hình thất bại thảm hại. Tôi đã hai lần ở phía công ty bị thâu tóm và ngược lại, tôi cũng từng ở vị trí mua lại những đơn vị khác như Pixar, Marvel, 21st Century Fox".

Disney bỏ 4 tỷ USD thâu tóm Marvel năm 2009.

Iger cho biết thành công của ông phần lớn là nhờ người cha vì đã khuyến khích ông làm việc chăm chỉ và hiệu quả để đạt được mục tiêu. Theo CEO của Disney, ông có được rất nhiều phẩm chất có ích cho sự nghiệp là nhờ cha mình và ông rất biết ơn cha về điều đó.