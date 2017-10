Từ số tiền đủ mua căn hộ 20m2, cặp vợ chồng già sống sung túc nhờ cách đầu tư giản đơn

Nhiều dự định cho một tuổi già an nhàn

Là một trong những người đầu tiên đến tham dự buổi lễ giới thiệu dự án Coco Wonderland Resort thuộc tổ hợp Cocobay. Vợ chồng bác Huy gây ấn tượng với mọi người xung quanh khi luôn khắng khít bên nhau không rời.

Vừa nắm lấy bàn tay bác gái, bác vừa từ tốn tâm sự với mọi người xung quanh: Sau khi đi bộ đội về bác vào làm công chức trong ngành đường sắt Hà Nội. Hơn 10 năm đi bộ đội, rồi 20 năm theo con tàu đi khắp đó đây, bác gái vò võ một mình vừa nuôi dạy con cái, vừa thu vén cửa nhà. 30 năm trời bác gái đã hi sinh và thiệt thòi rất nhiều. Nên giờ đây khi còn vài năm nữa chuẩn bị về hưu, bác Huy muốn bù đắp cho bác gái suốt cuộc đời còn lại. Bác muốn bác gái không phải vất vả mưu sinh mà được an dưỡng tuổi già, sống an nhàn, tự do và cùng nhau đi du lịch.

Tuy nhiên dự định của bác có vẻ khó thành khi đến thời điểm hiện tại bác mới tích lũy được khoảng 20 cây vàng. Tính ra giá trị vào khoảng 700 triệu.

Bác từng cân nhắc rất nhiều về việc sử dụng số tiền này như thế nào để thực hiện được những dự định của mình. Nếu như cứ giữ thành vàng như vậy thì bác thấy không ổn vì giá vàng mấy năm nay cũng không lên nhiều. Nếu toàn bộ số vàng đó để thực hiện dự định thì có lẽ bác chỉ dùng được khoảng 3 năm là hết tiền. Mặt khác, già cả như bác giữa vàng trong nhà cũng hơi bất an.

Đôi lúc bác tính lấy số tiền đó mua nhà để lấy tiền cho thuê, nhưng số tiền 700 triệu có lẽ chỉ mua được chưa đến 20m2 căn hộ tại Hà Nội. Còn nếu bác mua căn hộ 60m2 để đủ cho thuê thì phải bỏ ra khoảng 2 tỷ. Tính ra, bác phải vay ngân hàng khoảng 1,3 tỷ và trả 1 tháng khoảng 20 triệu nếu như vay trong 15 năm. Lúc đó mỗi tháng bác cho thuê thu về được khoảng 7 triệu. Như vậy bác sẽ phải bù vào trên 10 triệu mỗi tháng. Tất nhiên bác không thể chọn phương án này.

Còn cách đơn giản nhất là mang số tiền này đi gửi ngân hàng và mỗi tháng thu về 3,5 triệu tiền lãi. Số tiền này quá ít ỏi, không đủ để bác thực hiện các dự định của mình. Mặt khác, khoảng chục năm sau khoản tiền này cũng mất giá chẳng còn đáng là bao. Bác vẫn chưa thể quên được thời kỳ mang số tiền đủ mua 1 cây vàng đi gửi ngân hàng những năm 80, nhưng hiện tại số tiền thu về chưa đủ để bác mua 1 gói tăm.

Thảnh thơi an hưởng tuổi già, không hề khó

Với số tiền khá khiêm tốn, dường như cánh cửa cùng bác gái an hưởng tuổi già thảnh thơi và cùng nhau đi du lịch khắp nơi của bác Huy đã bị khép lại cho tới khi bác được anh con trai giới thiệu cho 1 kênh đầu tư khá hiệu quả. Đó là đầu tư vào condotel tại tổ hợp Cocobay Đà Nẵng vừa đi vào vận hành trong trung tuần tháng 7 vừa qua.

Theo bác tính toán, không khó để sở hữu Coco Wonderland Resort: để thành chủ nhân của dự án, bác chỉ phải thanh toán duy nhất 1 lần từ 720 triệu đồng, phần còn lại ngân hàng SHB sẽ cho vay từ 10 - 20 năm, lãi suất ưu đãi 0% đến khi bàn giao dự án.

Condotel Coco Wonderland Resort.

Khi sở hữu Coco Wonderland Resort, bác sẽ được chủ đầu tư cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm trong 8 năm tương đương với hơn 216 triệu/năm hay 18 triệu/ tháng. Với mức cam kết lợi nhuận này, bác đã có thể trả hết cả vốn vay theo kỳ và lãi cho ngân hàng và sở hữu một tài sản sinh lợi trọn đời.

Từ năm thứ 9 trở đi, bác Huy sẽ được chủ đầu tư chia sẻ 80% lợi nhuận từ việc khai thác căn hộ. Bác cho biết với mức lợi nhuận luôn ở mức 18 triệu/tháng có thể giúp 2 bác sống thoải mái suốt quãng đời còn lại mà không phải phụ thuộc vào con cháu. Cuộc sống về già có thể tự do tự tài theo bác không có gì là sung sướng hơn.

Cụ thể: 1 căn 1 phòng ngủ có mức đầu tư 1,8 tỷ đồng, với mức giá trung bình của khách sạn 4 sao là 2,4 triệu/đêm, mức lấp đầy bình quân 65% (mức bình quân của khối khách sạn 4-5 sao) thì doanh thu hàng năm vào khoảng 540 triệu; trừ đi chi phí vận hành, bảo trì và bán hàng thì lợi nhuận thu về khoảng 380 triệu. Trong đó, mức lợi nhuận mà khách hàng nhận được khoảng 280 triệu/năm.

Đặc biệt điều bác thích thú là 2 bác lại chẳng phải lo lắng kiếm khách thuê như khi mua nhà. Vì sở hữu căn hộ ở đây các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã lo việc này cho bác. Mặt khác, tổ hợp Cocobay là tổ hợp du lịch và giải trí đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Dự kiến khi đi vào vận hành tổ hợp này sẽ đón khoảng 2 triệu khách mỗi năm. Từ đó đảm bảo dòng tiền cam kết vững chắc cho bác.

Ngoài ra, mỗi năm 2 bác sẽ được tặng 15 đêm nghỉ dưỡng tại toàn bộ hệ thống khách sạn của Empire Group. Như vậy, 2 bác có thể thoả thích đi du lịch nghỉ ngơi mỗi năm.