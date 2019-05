Tuổi 40 không sợ thiếu tiền, chỉ sợ nhất thời tiết nắng nóng như thế này

Tháng 4, đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè đã khiến nhiều quý ông ngã quỵ. Theo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), số người đột quỵ nhập viện đã tăng hơn 20% chỉ sau một tuần, trong đó, không ít người chưa chạm tuổi 40.

Anh Tuấn Lê (chủ thầu xây dựng, TP HCM) trước nay đều cho rằng, đột quỵ chỉ gặp ở người già, còn trẻ khỏe thì khó lòng mắc bệnh. Chỉ đến khi cơn tai biến ghé thăm, ngã sõng xoài trong nhà tắm sau khi đi nắng về, người đàn ông 39 tuổi mới thấm thía chứng bệnh có thể gặp ở bất cứ ai. Dù được cấp cứu kịp thời, song các di chứng méo miệng, nói khó, tê yếu tay chân vẫn theo anh cả đời.

Từ giữa tháng 5, cả nước bắt đầu đợt nắng nóng cao điểm thứ hai với nền nhiệt dự báo vượt kỷ lục 43 độ C. Nắng nóng khiến cơ thể sốc nhiệt, mất nước, máu đậm đặc hơn và tạo cục máu đông, gây hiện tượng tắc nghẽn mạch máu não. Mức dao động nhiệt càng lớn, nguy cơ đột quỵ càng tăng. Nếu biểu đồ dao động nhiệt độ tăng thêm 5 độ C, thì tỷ lệ đột quỵ sẽ tăng lên đến 6%.

Các chuyên gia khuyên nắng nóng không nên ra khỏi nhà, song áp lực công việc và gánh nặng kinh tế không cho phép các quý ông giảm cường độ làm việc. Anh Đạt, trưởng phòng kinh doanh một công ty nước giải khát cho biết, những ngày nắng nóng đổ lửa như thế này, thời gian anh rong ruổi ngoài đường còn nhiều hơn bất cứ nhân viên nào ngồi máy lạnh văn phòng.

So với mức tuổi thọ trung bình 73,5 của người Việt, những người tuổi 40 đã trải qua quá nửa đời người. Sự nghiệp bao năm gây dựng có thể "tan thành mây khói" nếu các quý ông chủ quan không lo bảo vệ sức khỏe. Do vậy, cần tránh căng thẳng công việc, làm việc quá sức, thức đêm, tắm khuya, thuốc lá, rượu bia... để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Trong thời tiết nắng nóng hiện nay, nên hạn chế ra ngoài trời nắng gắt lúc 11-15h. Nếu buộc phải đi, cần che chắn kỹ phần đầu và mặt (đội nón, che ô, đeo kính râm, khẩu trang...). Khi trở về, nên ngồi nghỉ chỗ râm mát 5-10 phút trước khi mở cửa vào phòng máy lạnh, không mở điều hòa quá thấp để phòng sốc nhiệt.

Các quý ông cũng cần tạo thói quen tắm trước 21h nhằm giảm nguy cơ đột quỵ não. Tuyệt đối không tắm khi vừa đi nắng về, tắm sau khi chơi thể thao, tắm lúc vừa ăn no hoặc tắm đêm. Nên mở nước ấm, tránh nước lạnh, xả nước theo thứ tự từ chân lên cổ, tắm trước gội sau...

Uống nhiều nước, ăn tăng rau củ, đậu tương lên men (món natto), bổ sung các thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa enzym nattokinase... cũng là những cách phòng ngừa đột qụy hiệu quả. Nước làm máu bớt đậm đặc, rất tốt nếu uống trước khi ngủ và ngay khi tỉnh dậy. Trong khi đó, món natto và enzym nattokinase có khả năng ngăn tế bào máu kết dính, thúc đẩy tuần hoàn não và chống hình thành cục máu đông.

