Tuổi thọ trung bình người Nhật đạt kỷ lục mới: Hơn 87 với nữ giới và 81 với nam giới

Báo cáo ngày 30/7 của Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội Nhật Bản (Ministry of Health, Labour and Welfare) cho biết, tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản là 87,32 với nữ giới và 81,25 với nam giới. Năm 2017, tuổi thọ trung bình của quốc gia này, với nữ giới là 87,26 và nam giới là 81,09.

So với toàn thế giới, từ năm 2017, vị thế của Nhật Bản vẫn không đổi - quốc gia có tuổi thọ trung bình nữ giới lớn nhất thế giới, và nam giới lớn thứ ba thế giới.

Tuổi thọ trung bình của Nhật Bản đã tăng gần như liên tục qua từng năm, kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Bộ Y tế quốc gia này cho hay, sự suy giảm tỷ lệ người chết vì bệnh ung thư, bệnh liên quan đến tim và não là nguyên nhân giúp tuổi thọ trung bình của quốc gia này liên tục tăng qua các năm.

Biểu đồ tuổi thọ trung bình người Nhật kể từ Thế chiến II. Dự kiến, với những em bé sinh năm 2018, 88,1% nữ giới và 75,6% nam giới sẽ sống tới 75 tuổi. Và sẽ có 50,5% nữ giới và 25,% nam giới có thể sống được đến 90 tuổi.

Bên cạnh Nhật Bản, các quốc gia, vùng lãnh thổ có tuổi thọ trung bình cao khác là Hong Kong, Thụy Sĩ, Na-uy, Thụy Điển. Theo số liệu năm 2016 của Nippon, Hong Kong có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới cho cả hai giới, với mức trung bình 87,66 cho nữ giới và 81,7 cho nam giới.

