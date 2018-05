Tỷ giá trung tâm tăng 3 phiên liên tiếp, tổng cộng 30 đồng

Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố sáng nay ngày 18/5 đứng ở mức 22.590 đồng/USD, tăng 6 đồng so với ngày hôm qua. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp tăng của tỷ giá trung tâm trong tuần này. So với phiên giao dịch cuối tuần trước, tỷ giá trung tâm hiện đã tăng 30 đồng/USD và so với thời điểm đầu năm đã tăng 175 đồng/USD.



Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần và tỷ giá sàn mà các ngân hàng thương mại được phép áp dụng cho hôm nay là 23.268 đồng/USD và 21.912 đồng/USD.

Khảo sát tỷ giá được niêm yết tại các NHTM đầu giờ sáng nay không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Cụ thể, BIDV và Vietcombank hiện cùng niêm yết tỷ giá ở mức 22.740 đồng/USD chiều mua và bán ra với 22.810 đồng/USD, không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi tỷ giá tại VietinBank hiện đứng ở mức 22.730 – 22.810 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm nhẹ 1 đồng ở cả 2 chiều mua, bán.

DongABank và ACB giữ nguyên mức niêm yết như ngày hôm qua, tỷ giá tại 2 ngân hàng này đứng ở mức 22.740-22.810 đồng/USD (mua – bán). Tương tự, Eximbank chưa điều chỉnh tỷ giá, hiện là 22.720-22.810 đồng/USD (mua- bán)

Trong khi đó, Sacombank giảm nhẹ 1 đồng xuống mức 22.744 đồng/USD chiều mua và 22.826 đồng/USD chiều bán. Techcombank nâng thêm 5 đồng ở cả 2 chiều lên 22.720-22.820 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch ở khoảng 22.830 – 22.850 đồng/USD (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch ngày 18/5 (giờ Việt Nam) chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,45 điểm. Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá, trong khi euro giảm trước những diễn biến không thuận tại khu vực Liên minh Châu Âu.

Đồng bạc xanh tăng giá chủ yếu do giới đầu tư lo ngại diễn biến địa chính trị ở Italy có thể gây trì trệ cho khối thị trường chung. Nước Ý có thể đe dọa rút ra khỏi Liên minh Châu Âu (EU) nếu EU không xóa một số khoản tiền mà Ý đang nợ khối này. Đồng USD tăng còn do có nhiều tín hiệu cho thấy Mỹ đang vững đà tăng trưởng.