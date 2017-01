Tỷ giá USD/VND giảm nhanh: Lịch sử đang lặp lại?

Tuần đầu tiên của năm 2017, tỷ giá USD/VND hạ nhiệt nhanh, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn thống nhất thông điệp sẵn sàng can thiệp.

Đến đầu giờ chiều 5/1, giá USD bán ra trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại phổ biến ở 22.680 - 22.685 VND, giảm khoảng 130 VND so với cuối 2016. Đây cũng là diễn biến điều chỉnh mới sau đợt biến động kể từ tháng 11/2016.

Trong tuần đầu năm mới này, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố khá ổn định. Cùng đó, cơ quan này tiếp tục ấn định hướng sẵn sàng can thiệp đã thực hiện cuối năm vừa qua, yết giá USD bán ra can thiệp luôn thấp hơn 50 VND so với trần biên độ.

Diễn biến của tuần đầu tiên này cũng là xu hướng khởi đầu của ba năm gần đây, tỷ giá USD/VND có những bước điều chỉnh khá mạnh.

Như thông lệ, thị trường bước qua kỳ cao điểm thanh toán hàng nhập khẩu cuối năm, cầu ngoại tệ giảm bớt hoặc bớt tập trung vào đầu năm mới.

Thứ hai, trước thềm Tết Nguyên đán nhiều năm gần đây cho thấy, nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ sang VND phục vụ hoạt động thanh toán, chi trả lương thưởng… thường tăng cao, kích thích thêm cung ngoại tệ thương mại và tỷ giá giảm nhanh.

Trong chính sách điều hành những năm trước, Ngân hàng Nhà nước thường có điều chỉnh tỷ giá vào thời điểm cuối năm, hoặc thị trường có tâm lý kỳ vọng có điều chỉnh vào cuối năm, dẫn đến có biểu hiện đầu cơ, găm giữ ngoại tệ. Sau điều chỉnh, “điểm hẹn” tâm lý này được hóa giải và tỷ giá hạ nhiệt vào đầu năm mới.

Năm nay, với cơ chế tỷ giá trung tâm, tỷ giá không dồn lại bằng những “điểm hẹn” chủ động điều chỉnh từ nhà điều hành, mà linh hoạt hàng ngày.

Trong đợt biến động tỷ giá cuối 2016, Ngân hàng Nhà nước cũng đã củng cố thông điệp giữ ổn định, cụ thể bằng việc bán ra ngoại tệ thấp hơn trần biên độ. Điều này góp phần tạo thêm niềm tin trên thị trường.

Về yếu tố cung nói chung, như Ngân hàng Nhà nước khẳng định vừa qua, cung - cầu ngoại tệ trên thị trường vẫn đảm bảo. Điều này được khẳng định thêm từ dự báo cán cân tổng thể năm qua có thể thặng dư ở mức cao, lên tới 8,5 tỷ USD, theo ước tính vừa công bố của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Tuy nhiên, xu hướng dài hạn trong năm 2017, như đề cập ở bài viết mới đây trên VnEconomy , cả Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đều có chung nhận định, việc thực hiện mục tiêu giữ ổn định tỷ giá USD/VND mà Chính phủ đề ra sẽ có nhiều thử thách, và dự báo có những điểm không thuận lợi như năm 2016.

Theo Minh Đức

VnEconomy