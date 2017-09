Tỷ phú ngông cuồng Elon Musk và tham vọng đi khắp trái đất trong chưa đầy 1 giờ

Trong tuyên bố tại Đại hội Du hành Vũ trụ Quốc tế lần thứ 68 tại Adelaide, Australia, tỷ phú Elon Musk tiếp tục tiết lộ tham vọng đưa con người đi khắp trái đất trong chưa đầy một giờ. Đặt tên cho dự án là BFR, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian (SpaceX) của tỷ phú ngông cuồng muốn thay đổi hoàn toàn cách đi lại của con người.

“Nếu chúng ta có thể đi tới những nơi như sao Hỏa thì tại sao chúng ta lại không làm điều tương tự trên trái đất”, Musk mở đầu bài diễn thuyết khi màn hình lớn phía sau mô tả cảnh tượng mọi người bước lên BFR, một con tàu không gian. Nó sẽ đưa hành khách từ New York, Mỹ tới Thượng Hải, Trung Quốc trong khoảng 30 phút.

Theo những gì tỷ phú Musk tuyên bố, SpaceX sẽ phát triển loại tàu vũ trụ đưa con người đi lại trên chính trái đất của mình. Tuy nhiên, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc sử dụng các loại máy bay phản lực thông thường. Việc phát triển thành công loại tên lửa tái sử dụng khiến tham vọng của SpaceX trở nên có cơ sở.

Musk cho biết, trong năm qua, SpaceX đã 13 lần phóng tên lửa để đưa vệ tinh vào quỹ đạo hay hàng hóa lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Trong năm tới, số lần phóng sẽ được nâng lên trên 30, tương đương hơn 2 lần phóng/tháng. Doanh thu từ các hoạt động này sẽ được sử dụng để phát triển dự án BFR và thiết lập một cơ sở trên mặt trăng.

Theo Musk, BFR được thiết kế để bay với vận tốc cực đại đạt 29.000 km/h, giúp nó bay tới bất cứ đâu trên trái đất trong vòng chưa đầy một tiếng. Tuy nhiên, việc di chuyển bằng phương tiện mới này sẽ không có giá “trên trời” mà chỉ tương đương với giá vé các chuyến bay thương mại đang có.

BFR được coi là dự án tiếp theo của SpaceX sau khi tên lửa Falcon Heavy, một mẫu tên lửa mới với những cải tiến vượt trội so với Falcon 9, được phóng vào cuối năm nay. Không giống như các loại tên lửa khác, tên lửa BFR có khả năng tái sử dụng toàn bộ, nạp nhiên liệu trong không gian. Nó là chìa khóa trong kế hoạch cung cấp hàng hóa cho ISS, hạ cánh trên mặt trăng hay khởi đầu sứ mệnh thăm dò sao Hỏa vào năm 2022 của Elon Musk.

Với khả năng tiếp nhiên liệu trong không gian, BFR có thể thực hiện các chuyến bay tới mặt trăng mà không cần các trạm cấp nhiên liệu nằm trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Tham vọng xây căn cứ trên mặt trăng cũng có thể trở thành hiện thực.

BFR có thể bay đến mặt trăng và trở về nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trong không gian.

BFR có thể mang 150 tấn hàng vào không gian, nhiều gấp 5 lần so với 30 tấn của Falcon Heavy. Khoang chứa trên đầu BFR rộng tới mức có thể chứa được tấm gương có bề mặt lớn gấp 10 lần so với kính thiên văn Hubble. Với nhiều động cơ, nó có thể hoạt động tốt khi một vài động cơ gặp trực trặc. Cách thức hạ cánh của BFR cũng ưu việt hơn so với Falcon 9.

Trước đây, Musk từng nói về kế hoạch phóng tàu vũ trụ “Red Dragon” tới Sao Hỏa vào năm 2018. Với kế hoạch mới, BFR đầu tiên sẽ bay tới hành tinh đỏ vào năm 2022 trước khi một chuyến bay có người lái được triển khai năm 2024.