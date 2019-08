Tỷ trọng xe chuyên dùng bán nhiều hơn, Ô tô Trường Long (HTL) báo lãi quý 2 tăng gấp đôi cùng kỳ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã chứng khoán: HTL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 195 tỷ đồng giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh 13% nên lợi nhuận gộp đạt 17,4 tỷ đồng tăng gấp đôi so với quý 2/2018.

Các khoản chi phí trong kỳ đều giảm so với cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí, lãi ròng HTL còn 5,3 tỷ đồng tăng mạnh 141% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía công ty trong quý 2/2019 do tỷ trọng xe chuyên dùng bán nhiều hơn, các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cũng thấp hơn so với năm 2018 đã dẫn đến doanh thu giảm nhưng lợi nhuận lại tăng so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, HTL đạt hơn 404 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán xe, hàng hóa xấp xỉ 368 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý 2 năm ngoái.

Tổng khoản tiền thưởng từ nhà cung cấp nửa đầu năm nay đạt hơn 1 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2018 không phát sinh. Tiền hỗ trợ từ nhà cung cấp quý 2/2019 cũng tăng mạnh 64%, đạt 3,1 tỷ đồng. LNST đạt 14,5 tỷ đồng tăng mạnh gấp 11 lần so với 6 tháng đầu năm 2018, tương đương EPS đạt 1.205 đồng.

Được biết năm 2019, HTL đặt mục tiêu doanh thu đạt 806,6 tỷ đồng và 15,1 tỷ đồng LNST, tăng khá tương đối so với kết quả thực hiện được trong năm 2018, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019 công ty đã hoàn thành được 50% kế hoạch doanh thu và 96% mục tiêu về LNST.

Trên thị trường giá cổ phiếu HTL đang giao dịch quanh ngưỡng 17.600 đồng/cp, giảm 27% so với hồi giữa tháng 12/2018.