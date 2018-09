Ung thư máu: Những dấu hiệu nhận biết sớm và cảnh báo nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao

Trong những năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh bạch cầu hay còn gọi là bệnh ung thư máu , bệnh máu trắng đã và đang tiếp tục gia tăng, gây ra mối quan tâm lo ngại không chỉ đối với những người trẻ tuổi mà kể cả người lớn tuổi, cộng đồng người làm trong ngành sức khỏe y tế cũng vô cùng quan tâm.

Trước đây, những người trẻ tuổi hiếm khi bị bệnh bạch cầu nếu họ không phải thuộc nhóm người có yếu tố di truyền bẩm sinh, nhưng trong những năm gần đây đã có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như hít phải hóa chất và sống trong môi trường độc hại.

Mặc dù bệnh bạch cầu không phải là một căn bệnh nan y đáng sợ, nhưng một khi mắc bệnh thì chi phí điều trị lại rất tốn kém về cả tiền bạc và thời gian, cả tâm trí lẫn cơ thể đều bị ảnh hưởng lớn trong và sau khi điều trị.

Để ngăn ngừa và sớm phát hiện bệnh để điều trị, đây là thông tin bạn nên biết thêm về các triệu chứng sớm nhất của bệnh ung thư máu. Dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh bạch cầu là gì? Những người nào có nguy cơ cao mắc bệnh cần phải đặc biệt chú ý? Sau đây là câu trả lời quan trọng dành cho bạn.

Các triệu chứng cảnh báo sớm bệnh ung thư máu

Sốt, thiếu máu, đau chân tay, chảy máu... là những triệu chứng tiền thân của bệnh bạch cầu.

- Sốt là triệu chứng bệnh có nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ lý do nhiễm trùng, nhưng không phải tất cả các trường hợp sốt đều có khả năng cảnh báo triệu chứng của bệnh bạch cầu.

Bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu sẽ có nhiều bạch cầu hơn so với người bình thường, các tế bào máu trắng dư thừa là các tế bào khối u ác tính và chúng không thể ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh.

Khi khả năng phòng thủ và đề kháng của người bệnh giảm sút, rất dễ bị phát sốt do nhiễm trùng. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, số lượng bạch cầu sẽ giảm và các triệu chứng sẽ được giảm bớt.

- Các triệu chứng xuất huyết liên quan đến thiếu máu là sự khởi đầu của bệnh bạch cầu và được gây ra bởi nguyên nhân số lượng tiểu cầu thấp.

- Thiếu máu là một triệu chứng phổ biến của bệnh bạch cầu gây ra bởi sự ức chế sự phát triển của các tế bào máu đỏ do các tế bào máu trắng ác tính lấn át. Thiếu máu đơn thuần sẽ không gây sốt và các triệu chứng chảy máu, nhưng thiếu máu do bệnh bạch cầu sẽ kèm theo sốt và các triệu chứng chảy máu.

- Đau chân tay là do sự xâm nhập của bạch cầu ác tính, thường kèm theo triệu chứng phổ biến nhất là cơ quan gan, lách có dấu hiệu to hơn (sưng phù). Bệnh nhân có gan to rõ ràng sẽ có các triệu chứng đi kèm như đầy hơi, chán ăn và giảm cân.

Đó là những triệu chứng cơ bản nhất của bệnh ung thư máu. Chỉ cần có một hoặc hơn một các triệu chứng trên kéo dài nhiều ngày không rõ nguyên nhân, bạn cần phải đi khám càng sớm càng tốt.

Những nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh bạch cầu

- Đa dạng về giới tính và độ tuổi

Những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh ung thư máu thường khá rộng, tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu rất đa dạng, bao gồm cả trẻ em, người lớn và người già đều có nguy cơ có thể bị ảnh hưởng.

- Yếu tố di truyền

Một trong 2 người (cha mẹ) là bệnh nhân ung thư bạch cầu thì đứa con của họ sinh ra thường là người thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh bạch cầu.

- Môi trường độc hại

Những người làm việc trong môi trường bức xạ có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao.

Ngoài ra, những người tiếp xúc với benzen và các dẫn xuất của nó đều có nguy cơ cao bị bệnh bạch cầu.

- Người đang điều trị bệnh phải dùng thuốc đặc biệt

Một số loại thuốc độc để diệt tế bào ung thư nhất định cũng có thể góp phần gây bệnh bạch cầu và người dùng có nguy cơ cao mắc bệnh bạch cầu.

- Bức xạ

Các bức xạ ion hóa khác nhau cũng có thể gây ra bệnh bạch cầu, nhóm người thường xuyên tiếp xúc hoặc trị liệu với bức xạ dài hạn có nguy cơ cao bị bệnh bạch cầu.

- Đột biến nhiễm sắc thể

Những người bị đột biến nhiễm sắc thể cũng có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao và nên thận trọng.

*Theo Health/39