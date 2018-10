Ung thư ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đây có thể là 1 trong những nguyên nhân!

Đó là thông điệp chủ chốt của một công trình nghiên cứu công phu nhất (1) từ trước tới nay vừa được đăng online ngày 23/8/2018 trên tờ the Lancet, một trong những tạp chí uy tín nhất trong ngành Y.

Bài báo có nhan đề "Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016" (Tạm dịch: Tiêu thụ chất cồn và gánh nặng cho 195 nước và lãnh thổ, một bài phân tích toàn diện trong chương trình nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu 2016).

Uống ít cũng có hại

Theo các tác giả, các quốc gia nên có chương trình khuyến khích mọi người kiêng cữ hoàn toàn các thức uống có cồn bởi dẫu thi thoảng mới uống thì cũng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Tức, nó phủ định lại lời khuyên mà chúng ta thường nghe thấy trước đây: Mỗi ngày 2 ly rượu sẽ có lợi cho tim mạch.

Mặc dù các nghiên cứu trước đây cho thấy việc uống ít hoặc uống vừa phải bia rượu có tác dụng bảo vệ sức khỏe, nhưng kết luận đó chỉ dựa trên số lượng mẫu nghiên cứu nhỏ, phương pháp nghiên cứu cũng có ít nhiều hạn chế.

Ngày nay các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu thống kê được cải tiến đã giúp các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu hiệu quả và có được thông tin đúng đắn hơn.

Công trình nghiên cứu mới này cho thấy thức uống có cồn hoàn toàn KHÔNG có lợi gì cho sức khỏe hay tim mạch.

Mặc dù kết quả cũng chứng tỏ bia rượu có chút lợi ích ngăn ngừa bệnh thiếu máu cơ tim và tiểu đường ở phụ nữ, nhưng các hiệu quả này không đáng kể nếu như tính đến nguy cơ bị những bệnh khác, đặc biệt là nguy cơ bị ung thư, các tổn thương và các bệnh lây nhiễm qua tiếp xúc.

Nghĩa là cho dù uống ở mức vừa phải sẽ có tác động tốt lên tim mạch đi nữa, thì tác động xấu trên các phương diện khác lại cao hơn nhiều. Lợi bất cập hại!

Bia rượu là nguyên nhân gây ra ung thư cho nhóm người trên 50 tuổi

Báo cáo trên dẫn ra con số: rượu bia gây ra 2,8 triệu lượt tử vong trong năm 2016.

Đây là một trong bảy nguyên nhân hàng đầu cho hiện tượng chết trẻ và mất khả năng hoạt động ở nhóm tuổi 15-49.

Đặc biệt, bia rượu là nguyên nhân đáng kể gây ra ung thư cho nhóm người trên 50 tuổi. Những người trẻ tuổi chỉ uống một ly mỗi ngày thì nguy cơ chỉ có 0,5%.

Nhưng họ nếu uống gấp đôi thì nguy cơ sẽ tăng đến 7% (tăng hơn gần 15 lần) và uống gấp 5 lần thì nguy cơ tăng đến 37% (tăng hơn 70 lần)!

Trên thế giới có 25% phụ nữ và 39% nam giới (tức là cứ 3 người thì sẽ có 1 người) dùng thức uống có cồn.

Đan Mạch có 95,3% phụ nữ và 97,1% đàn ông có uống bia rượu, cũng là nước dẫn đầu thế giới về số ca mắc ung thư (3) , tiếp theo sau là các nước phát triển khác như Pháp, Úc, Bỉ, Na-Uy, Hoa Kỳ, Ireland, Hàn Quốc và Hà Lan…

Pakistan có ít đàn ông uống bia rượu nhất (0,8%) và Bangladesh có ít phụ nữ uống bia rượu nhất (0,3%).

Vì sao các nước phát triển, có nền y tế tân tiến lại có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao?

Nhiều người cho rằng vì các nước phát triển theo dõi y tế đầy đủ nên số liệu nhiều, các nước kém phát triển hơn thường không có thống kê đầy đủ. Còn các nhà khoa học thì giải thích rằng ung thư là bệnh liên quan đến tuổi thọ.

Dân các nước phát triển có tuổi thọ càng cao thì tỷ lệ người mắc ung thư cũng càng cao. Khi con người càng sống lâu, cơ thể họ sẽ tích luỹ nhiều đột biến nên tỷ lệ ung thư và cơ hội truyền các đột biến sang thế hệ sau cũng tăng lên.

Thế nhưng kết quả từ công trình khoa học này có thể tiềm ẩn một lời giải thích khác, vì rằng bia rượu có tác động xấu đến sức khỏe nói chung và đặc biệt có liên quan đến ung thư ở lứa tuổi cao.

Tác hại nghiêm trọng lên tế bào gốc tạo máu

Ngoài ra, không chỉ là suy luận, một công trình đăng trên tạp chí Nature hồi đầu năm 2018 (4) đã chứng minh bia rượu gây tác hại nghiêm trọng lên các tế bào gốc tạo máu vì gây ra nhiều đột biến.

Một khi hệ gene của các tế bào gốc có nhiều đột biến thì nhiều cơ quan trong cơ thể cũng tăng khả năng bị ung thư.

Còn ở Việt Nam thì sao? Không giàu như Đan Mạch nhưng số ca ung thư ở VN cứ tăng! Liệu có phải một trong những nguyên nhân chính là do người Việt Nam uống nhiều bia rượu quá hay không?

Tóm lại, dường như không còn gì tranh cãi nữa, theo tin tức cập nhật nhất, bia rượu là không tốt nhé!

Tốt nhất là không uống! Mặc dù nhiều người vẫn phân trần về việc không thể loại trừ bia rượu hoàn toàn: "Lái xe không an toàn, nhưng chúng ta không thể không lái xe" hoặc "cuộc sống có bao giờ an toàn đâu mà rồi ai cũng phải sống"; tuy nhiên mọi người nhớ lựa chọn cho mình một lối sống theo cách có hiểu biết nhé!

Tham khảo:

1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext

2.https://www.theguardian.com/society/2018/aug/23/no-healthy-level-of-alcohol-consumption-says-major-study?utm_content=76241357&utm_medium=social&utm_source=facebook

3. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/data-cancer-frequency-country

4. Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature volume553, pages171–177 (11 January 2018)