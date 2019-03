USD tự do bán ra tăng lên 23.250 đồng, ngang ngửa tỷ giá ngân hàng

Khảo sát tại một số cửa hàng tại Hà Nội, giá USD tự do tăng lên đáng kể. Giá mua vào phổ biến là 23.220 đồng/USD, bán ra ở 23.250 đồng - ngang so với tỷ giá USD/VND yết tại các ngân hàng lớn. Trước đó, khá lạ so với thông thường, giá USD tại các cửa hàng lại thấp hơn tại các ngân hàng.

Cũng trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng khá mạnh, qua đó thiết lập mức kỷ lục mới 22.923 đồng. Với biên độ +/-3%, trần tỷ giá đồng thời được nâng lên 23.610 đồng. So với thời điểm đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng thêm 98 đồng chỉ sau hai tháng.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm

Trong khi giá USD tự do và tỷ giá trung tâm tăng khá, tại các ngân hàng, phần lớn thời gian tỷ giá vẫn đi ngang trong suốt tuần qua, một số thời điểm vài ngân hàng nhích nhẹ khoảng 5 đồng/USD. Tại Vietcombank, tỷ giá duy trì liên tục ở mức 23.150 - 23.250 đồng/USD. Còn tại các ngân hàng cổ phần tư nhân, tỷ giá USD chủ yếu được yết ở mức 23.160 đồng chiều mua vào và 23.240 đồng chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tiếp tục xu hướng tăng từ hôm 26/2. Đồng USD lên giá cũng khiến tỷ giá USD/CNY tăng lên 6,71 từ mức thấp nhất 6 tháng ghi nhận hôm 25/2 (6,68 nhân dân tệ đổi 1 đôla).

Diễn biến tỷ giá USD/CNY trong 6 tháng gần đây