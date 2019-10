Vaccine miễn dịch tự thân ung thư: người Việt cần phải biết

Xưa nay, Ung thư vốn luôn được coi là vấn đề sức khỏe nhất đối với tất cả mọi người. Nhưng trong thực tế, ngày nay ung đã có thể phòng ngừa được bằng rất nhiều phương pháp, tiêu biểu nhất có thể nói đến là Liệu pháp miễn dịch tự thân. Theo các nghiên cứu khoa học, liệu pháp miễn dịch tự thân (AIET) là một công nghệ mới đầy hứa hẹn trong một loạt các phương pháp điều trị ung thư hiện có bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hay vắc xin ngừa ung thư. Theo đó, liệu pháp là phương pháp rút tế bào NK (Natural Killer Cells) và tế bào T (CTL’s) ra khỏi cơ thể để kích hoạt hoặc tăng cường thêm các chức năng cho đến khi khả năng đề kháng ung thư tăng lên sau đó những tế bào này sẽ được đưa trở lại cơ thể để tấn công các khối u và tế bào đột biến, thậm chí là đối với các khối u di căn xa hoặc đã ở giai đoạn nặng.

Cho đến nay hiệu quả của Vaccine phòng ngừa ung thư với thành phần chính là tế bào NK đã được các nhà khoa học nghiên cứu hướng đến việc phòng ngừa các căn bệnh nan y, cụ thể là ung thư. Đặc biệt hiệu quả đối với những người khỏe mạnh có điều kiện kinh tế tốt có mong muốn giảm thiểu nguy ung thư và xây dựng một rào cản bảo vệ đối với nguy cơ bị ung thư cao đang đe dọa hằng ngày.

Cơ chế miễn dịch này đã vinh dự nhận được giải Nobel Y học năm 2018 nhờ sự đóng góp bởi hai nhà khoa học là James P. Allison (Mỹ) – người đã nghiên cứu một loại protein có chức năng như một cái "phanh" trên hệ miễn dịch. Ông nhận ra tiềm năng của các chất kìm hãm và do đó giải phóng các tế bào miễn dịch để tấn công các khối u. Sau đó, ông đã phát triển khái niệm này thành một phương pháp mới để điều trị cho bệnh nhân. Đồng hành cùng với ông là ông Tasuku Honjo (Nhật Bản) – người đã phát hiện ra một protein trên các tế bào miễn dịch và sau đó đã khám phá rõ ràng chức năng của nó. Protein này cũng hoạt động như một chất kìm hãm, nhưng với một cơ chế hoạt động khác. Liệu pháp dựa trên khám phá của ông đã chứng tỏ là có hiệu quả nổi bật trong cuộc chiến chống ung thư. Cả hai cho thấy cách thức của những chiến lược kìm hãm hệ thống miễn dịch khác nhau để có thể được sử dụng trong điều trị ung thư. Những khám phá quan trọng này đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong kỷ nguyên mới chống ung thư. Vì thế, liệu pháp miễn dịch được ghi nhận và đánh dấu như là một thành tựu mới của y học sau hàng chục năm nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư, hứa hẹn mang lại cuộc sống an toàn hơn cho hàng triệu người trên thế giới.

Theo nghiên cứu, tính đến nay phương pháp này đã được triển khai trên 10 năm với hơn 50.000 trường hợp trên nhiều quốc gia. Năm 2012-2014 có khoảng 7.000 bệnh nhân ung thư được điều trị bằng AIET, và cho đến nay số lượng bệnh nhân đã tăng lên đến 13.000-14.000 người, và mang đến những kết quả đầy ấn tượng trong phòng ngừa và điều trị ung thư.

Hiện nay, liệu pháp miễn dịch đã được chuyển giao đến một số bệnh viện lớn và đã được các Bác sĩ tiếp nhận nhưng điểm hạn chế khi tiến hành tại Việt Nam là các trang thiết bị chưa thật sự tối tân cũng như chi phí cao hơn rất nhiều so với thực hiện ở Nhật Bản. Do đó, Manam – Đối tác Y tế Toàn cầu đã ra đời và tiến hành hợp tác với Viện Sinh Hóa Nhật Bản (Biotherapy Institute Japan – BIJ) – cái nôi của AIET và được sáng lập bởi Cha đẻ của Liệu pháp miễn dịch tự thân – ông Hiroshi Terunuma, nhằm hỗ trợ đưa người Việt Nam sang Nhật Bản tiếp cận gần hơn với liệu pháp miễn dịch hiện đại tại nguồn cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng ngừa và điều trị ung thư. Đặc biệt mang đến chi phí hợp lí của Vaccine phòng ngừa ung thư tại Nhật Bản lại hoàn toàn trong khả năng chi trả của rất nhiều người Việt Nam. Manam luôn nỗ lực và cam kết mang lại cho khách hàng sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối để đạt được hiệu suất tối ưu trong quá trình khám chữa và phòng bệnh.

