Vẫn chưa kinh doanh các dự án BĐS, Sudico quý 3 báo lãi nhờ hoàn nhập dự phòng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã CK: SJS) công bố BCTC quý 3/2017 với mức lãi ròng cao gấp hơn 7 lần cùng kỳ.

Theo đó trong quý 3/2017, SJS ghi nhận doanh thu thuần gần 17 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 14,7 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 2,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Sudico cho biết trong kỳ công ty vẫn tập trung nguồn lực tiếp tục thực hiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chưa triển khai kinh doanh tại các dự án BĐS của công ty.

Đáng chú ý trong quý này, SJS ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính gần 23 tỷ đồng, nên kết quả lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 22 tỷ đồng, gấp 7,3 lần so với cùng kỳ. Các khoản hoàn nhập dự phòng này đến từ công tác thoái vốn trong đó lớn nhất là khoản dự phòng hơn 19 tỷ đồng tại Điện Tây Bắc, Sudico đã hoàn tất bán ra toàn bộ 2,72 triệu cổ phiếu NEDvà thu về 27,2 tỷ đồng vào ngày 7/9 vừa qua.

Lũy kế 9 tháng, SJS đạt 44,4 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 91% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 36 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Được biết, năm 2017, SJS đặt kế hoạch doanh thu đạt 822 tỷ đồng, LNST đạt 142 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm SJS mới chỉ hoàn thành được 5,4% kế hoạch doanh thu và 25,4% kế hoạch LNST.

Tính đến cuối quý 3, Sudico còn phải thu 477,6 tỷ đồng của khách hàng dự án Khu đô thị Nam An Khánh, 21,56 tỷ đồng dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì. Với 514 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng SJS đang phải trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho vẫn ở mức cao với 3.408 tỷ đồng tăng 26% so với đầu kỳ trong đó riêng Dự án Khu đô thị Nam An Khánh là gần 3.213.7 tỷ đồng, dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì 176 tỷ đồng.