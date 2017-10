Văn Phú - Invest đặt tham vọng doanh thu gần 2.000 tỷ đồng năm 2018

Những năm gần đây, Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest nổi lên là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu phía Bắc. Thành công của những dự án lớn như Khu Đô thị mới Văn Phú, khu hỗn hợp văn phòng, chung cư The Van Phu – Victoria… không chỉ mang lại tên tuổi cho Văn Phú - Invest mà còn giúp kết quả kinh doanh công ty tăng trưởng ấn tượng.

Tương ứng với đó là sự tăng trưởng ổn định của lợi nhuận sau thuế. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Văn Phú Invest đã ghi nhận lãi ròng 237 tỷ đồng của kế hoạch, hoàn thành 55% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận này được ghi nhận chỉ riêng từ dự án nhà phố thương mại V5, V6 thuộc khu đô thị Văn Phú của Công ty. Văn Phú – Invest đặt kế hoạch doanh thu thuần cho cả năm 2017 ở mức 820,7 tỷ đồng, lãi ròng cả năm đạt gần 420 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2018 được Văn Phú - Invest đặt ra lên tới 1.933 tỷ đồng doanh thu

Kế hoạch năm 2018 được Văn Phú – Invest đặt ra lên tới 1.933 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 652 tỷ đồng – tăng 51% so với kế hoạch đề ra trong năm 2017.

Để thực hiện được kế hoạch nói trên, Văn Phú – Invest đã lựa chọn hướng phát triển bất động sản tập trung, Công ty sẽ đầu tư các dự án có tiềm năng lợi nhuận cao tại các khu đất trung tâm có vị trí đắc địa, đem đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, trong đó đề cao các tiện ích đồng bộ cho khu dân cư.

Ngoài ra, Văn Phú - Invest sẽ hợp tác với các tập đoàn quản lý căn hộ dịch vụ, khách sạn hàng đầu trên thế giới để mở rộng sang hoạt động kinh doanh quản lý, khai thác các dự án căn hộ dịch vụ và khách sạn năm sao tại các vị trí đắc địa tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

Văn Phú – Invest và những dự án đầy tiềm năng

Theo Văn Phú - Invest, giai đoạn 2017 – 2019 sẽ là 3 năm bản lề cho thời kỳ phát triển mới với hàng loạt các dự án lớn, có tiềm năng được triển khai và kinh doanh.

Có thể kể tới như dự án khu hỗn hợp và nhà ở tại 138B Giảng Võ có vị trí khá đắc địa với lợi thế lớn về giao thông thương mại do gần kề điểm đầu ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sắp đi vào vận hành và ga Metro tuyến Lê Duẩn - Nhổn sắp khởi công.

Dự án gồm khối nhà cao 22 tầng với 143 căn hộ và khối thấp tầng với 32 dinh thự mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Châu Âu và dự kiến hoàn thành năm 2019.

Dự án khu hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng 83 Hào Nam cũng đáng chú ý với vị trí khá thuận lợi do gần kề điểm đầu ga đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông sắp đi vào vận hành và ga Metro tuyến Lê Duẩn - Nhổn sắp khởi công. Dự án gồm tòa nhà hỗn hợp căn hộ và thương mại dịch vụ cao 13 tầng, 3 tầng hầm và điểm nhấn là dãy nhà phố Shophouse với mặt tiền 7m tại mặt phố Hào Nam dự kiến hoàn thành năm 2019.

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng 83 Hào Nam - Sapphire Tower.

Một dự án đáng khác là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp An Hưng có tên thương mại là tổ hợp The Victoria - An Hưng là một dự án trong chuỗi bất động sản mang thương hiệu The Victoria của Văn Phú - Invest. Tọa lạc trên mặt đường Tố Hữu với hạ tầng giao thông thuận lợi dễ dàng kết nối vào khu vực trung tâm qua đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Trãi.

The Victoria - An Hưng là một dự án trong chuỗi bất động sản mang thương hiệu The Victoria của Văn Phú – Invest.

Tổ hợp dự án gồm 3 tòa nhà hỗn hợp căn hộ và thương mại dịch vụ cao 45 tầng, khu nhà ở thấp tầng với 166 căn nhà phố thương mại phong cách kiến trúc tân cổ điển Châu Âu, kết hợp mục đích ở và thương mại.

Ngoài ra, còn phải nhắc tới dự án khu dịch vụ căn hộ khách sạn Hồ Tây nằm tại Quảng An, Tây Hồ. Đây là một điểm lý tưởng cho các gia đình chuyên gia nước ngoài và du khách ngoại quốc muốn tìm kiếm nơi ở yên bình, trong lành ở Hà Nội.

Dự án có quy mô cao 15 tầng với 200 căn hộ khách sạn hiện đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bắt đầu công tác khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành năm 2019.