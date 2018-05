Vatican - Quốc gia nhỏ nhất thế giới, "doanh nghiệp" đặc biệt nhất hành tinh - kinh doanh và đầu tư ra sao?

Dưới đây là các khoản đầu tư chính:

Đầu tư: Danh mục cổ phiếu, trái phiếu và vàng trị giá 920 triệu USD.

Bất động sản: Nắm giữ lượng bất động sản trị giá khoảng 1,35 tỷ USD, bao gồm 2.000 căn hộ, chủ yếu ở Rome.

Ngân hàng Vatican: Giá trị sổ sách khoảng 972 triệu USD.

Bộ sưu tập nghệ thuật: Giá trị hàng tỷ USD và không thể định giá hết. Bảo tàng Vatican mang về 130 triệu USD doanh thu mỗi năm. Kho báu sưu tập ở Vatican không thể không kể tới các bức bích họa của Michelangelo (trên trần) tại Nhà nguyện Sistine; bức tranh "Saint Jerome in the Wilderness" của Leonardo da Vinci; bức "Deposition From the Cross", một bức tranh của Caravaggio...