VDSC: Tăng trưởng GDP quý 1 sẽ chậm hơn cùng kỳ, tuy nhiên lời kêu gọi mở rộng tín dụng của Thủ tướng sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các quý sau

Trong báo cáo chiến lược tháng 3/2019 vừa được phát hành, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng tăng trưởng GDP trong quý 1/2019 sẽ chậm hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính chung 2 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 9,2%, thấp hơn mức tăng 13,7% cùng kỳ năm 2018. Trong khi công nghiệp chế biến – chế tạo và sản xuất, phân phối điện tăng trưởng chậm lại, ngành khai khoáng thu hẹp quy mô chủ yếu do khai thác dầu thô và khí tự nhiên giảm.

Liên quan tới ngành công nghiệp chế biến – chế tạo, sản xuất kim loại, dệt may và lọc hóa dầu đang trở thành động lực chính, bù đắp một phần vai trò của Samsung. Cụ thể, ngành công nghiệp dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giày dép ghi nhận tăng trưởng lần lượt là 9,6%, 10,4%, và 7,4%. Nhìn chung, khối lượng đơn hàng xuất khẩu tăng cao đang là động lực chính của khu vực này. Doanh thu xuất khẩu dệt may và giày dép đã tăng lần lượt là 19% và 18,4% trong các tháng đầu năm nay.

Đáng chú ý, sự phát triển của ngành dệt may đã và đang đóng góp rất lớn vào kết quả thặng dự thương mại và tăng trưởng kinh tế của cả nước. Ngoài ra, hoạt động sản xuất kim loại tăng 35,8%, cao hơn mức 21,1% cùng kỳ năm trước do lò luyện thép số 2 của Formosa đi vào hoạt động từ giữa tháng 5/2018.

Ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ và tinh chế tăng trưởng 79% nhờ nhà máy lộc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Do đó, nhập khẩu dầu thô cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh đặt US$694 triệu, tăng 16,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để mang đến một kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn cùng kỳ do thành tích tăng trưởng của Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Samsung.

Hiện tại, hoạt động sản xuất của Samsung đang có dấu hiệu suy giảm. Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học chỉ tăng 5,2% trong 2 tháng đầu năm 2019, thấp hơn nhiều mức 38,3% cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện cũng giảm 7,3%.

Sản xuất điện thoại linh kiện giảm đã ảnh hưởng đến người lao động khi 2 tỉnh thành mà Samsung có nhà máy ghi nhận lượng lao động giảm, Thái Nguyên giảm 4% và Bắc Ninh giảm 6,4%.

"Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh tới kết quả tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc và khả năng sẽ thấp hơn tăng trưởng GDP danh nghĩa. Cán cân thương mại, dù vẫn được kỳ vọng sẽ thặng dư trong năm 2019, có thể sẽ thu hẹp do nhu cầu nhập khẩu dầu thô và máy móc phục vụ cho các dự án lớn của Vingroup, Thaco và hoạt động đầu tư công", VDSC nhận định.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của VDSC cho rằng tăng trưởng GDP trong quý 1/2019 sẽ chậm hơn so với cùng kỳ. Việc Thủ tướng Chính phủ kêu gọi Ngân hàng Nhà nước (SBV) mở tín dụng và giảm lãi suất cho các lĩnh vực ưu tiên ngay tháng 3 sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các quý sau trong môi trường lạm phát thấp và được kiểm soát. Các lĩnh vực ưu tiên mà Thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất bao gồm: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.