Vì sao doanh nghiệp Việt vẫn còn e dè triển khai ERP

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Trường Sơn - GĐ Dự án ERP của Công ty Dây cáp điện Thịnh Phát chia sẻ rằng trước khi quyết định lựa chọn đầu tư ERP, doanh nghiệp cần phải rà soát lại nội tại xem mình cần gì, thiếu gì. Doanh nghiệp không nên nhầm lẫn giữa giải pháp quản trị với giải pháp tăng trưởng.

"Các doanh nghiệp có thể khác nhau về ngành nghề kinh doanh, thị trường, đối tượng khách hàng, chiến lược marketing nhưng về cơ bản đều có sự tương đồng về quy trình. Do đó, ERP có thể giúp doanh nghiệp kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình tốt hơn. Chúng ta nên hiểu ERP là hệ thống quản lý chứ không đơn thuần là một dự án ITcũng không kỳ vọng nó như một cây đũa thần góp phần vào tăng trưởng vượt bậc".

Lãnh đạo của Vemedim từng thốt lên "có SAP ERP bây giờ sướng quá", bởi hệ thống này có rất nhiều công cụ hữu ích. Rồi trong quá trình vận hành, có vướng mắc gì thì chúng tôi lại nhờ phía FPT hỗ trợ", ông Hậu hồ hởi.

Là người từng "nằm gai nếm mật" với 29 dự án ERP trong và ngoài nước, ông Phan Công - GĐ Dự án ERP của Điện máy Thiên Hòa nhìn nhận, dù sớm hay muộn, doanh nghiệp bắt buộc phải làm ERP. Bên cạnh đó, trong tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Giang - PTGĐ Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), cho rằng, khi bắt đầu một thứ mới mẻ, không ai dám chắc rằng nó sẽ thành công. Nhưng nếu đã quyết tâm làm ERP thì hãy tỉnh táo để lựa chọn một đơn vị triển khai uy tín và dày dặn kinh nghiệm. Nếu doanh nghiệp còn băn khoăn, chưa đủ tự tin thì có thể triển khai ERP ở quy mô nhỏ nhưng vẫn phải đảm bảo tính tổng thể lâu dài.

Tham dự buổi tọa đàm, ông Lưu Phước Hậu - PTGĐ Công ty Cổ phần Vật tư và Thuốc thú y (Vemedim) bộc bạch: "Cơ duyên đến từ một dịp nhận được thư mời tham dự hội thảo về SAP ERP do Công ty Hệ Thống Thông Tin FPT (FPT IS) tổ chức năm 2015 và nghe những chia sẻ từ các doanh ngiệp đã ứng dụng ERP như FECON, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Bidiphar... Chúng tôi như tìm được "thuốc giải" cho bài toán quản trị của Vemedim. Tuy nhiên, khi nghe đến chi phí triển khai thì chúng tôi cũng hơi "dội". Mặc dù vậy, nhìn vào thực trạng mỗi bộ phận sử dụng một phần mềm riêng lẻ, không đồng bộ và được nghe chia sẻ kinh nghiệm từ Bidiphar thì chúng tôi đã thuyết phục được Ban lãnh đạo công ty quyết tâm đầu tư ERP".

Hiện FPT IS đã vận hành SAP ERP giai đoạn 2 cho Vemedim, đặc biệt là phần BI - Báo cáo phục vụ lãnh đạo đang hoạt động rất hiệu quả, giúp Ban lãnh đạo nắm bắt tức thời các vấn đề của từng đơn vị để từ đó có những chỉ đạo kịp thời và chính xác.

TGĐ SAP ERP Việt Nam dự báo, số lượng doanh nghiệp ứng dụng ERP sẽ tăng gấp đôi vào năm 2017 và gấp 3 lần vào năm 2020.

Việt Nam được nhận định vẫn còn rất nhiều tiềm năng cho ERP và các doanh nghiệp trong nước đang ý thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của hệ thống quản trị ERP. Ông Phạm Thế Trường, TGĐ SAP ERP Việt Nam dự báo, số lượng doanh nghiệp ứng dụng ERP sẽ tăng gấp đôi vào năm 2017 và gấp 3 lần vào năm 2020. Sắp tới, đơn vị này cũng sẽ đưa SAP ERP trên nền tảng Cloud vào Việt Nam.

Được đánh giá là đơn vị có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực giải pháp ERP cho khối doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, FPT IS đã triển khai ứng dụng ERP cho hơn 150 doanh nghiệp, trong đó có nhiều công ty, tập đoàn hoạt động trong những ngành nghề/ lĩnh vực đặc thù. Hiện FPT IS có nguồn lực triển khai ERP đông đảo nhất và thực hiện nhiều dự án SAP nhất tại Việt Nam. FPT IS cũng là đối tác chiến lược duy nhất của SAP tại Việt Nam và Đông Dương, đồng thời là đối tác toàn cầu của SAP tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản.

